Геннадий Онищенко: Правительство хочет разрешить продажу пива на стадионах. Тогда их вместе с Минспортом надо передать в Минпромторг

- Геннадий Григорьевич, прошла информация, что вейпы и прочие подобные вещи хотят приравнять к обычным сигаретам – вроде как такой законопроект в Госдуме обсуждается. Это то, чего вы добивались.

- Это, конечно, надо делать. Как программу-минимум. И идти дальше. Насчет одобрения этой идеи со стороны Российского правительства я очень сомневаюсь. Оно сегодня ведет себя очень странно. Например, появилась тревожная новость, что Кабинет министров одобрил законопроект о возврате пива на стадионы. И результатом этого безобразия будет то, что в сознании нашего молодого поколения, не защищенного никакой более-менее внятной идеологией здоровьесбережения, футбол будет ассоциироваться с... пивнушкой.

- А что, такая законодательная инициатива пришла из «Белого дома»?

- Нет, правительство одобрило законопроект, который якобы внесен целым рядом депутатов.

- Пиво, наверное, сильно любят...

- Это с утра сегодня с восторгом сообщают ваши коллеги на все лады.

Если такой закон, не дай Бог, будет принят, это будет самый неудачный законопроект за всю историю Думы 7-го созыва и, наверное, всех предыдущих. Идти на такое осмысленное преступление против нации нельзя.

Я думаю, что после этого можно будет стадионы переименовать в пивные. Например, «Лужники» - пивная № 1. Или: самая большая пивная в Европе. И передать их в Министерство торговли, поскольку это предприятие будет пивнушкой называться.

А Министерство спорта можно тогда сделать департаментом Министерства торговли по массовому распространению и употреблению слабоалкогольного напитка, который в нашей стране и пивом называть нельзя.

Геннадий Онищенко: «Правительство России хочет разрешить продажу пива на стадионах. Тогда их надо вместе с Минспортом передавать в Минпромторг» 00:00 00:00

- Как так?

- Я уже много раз комментировал, что у нас почти два десятилетия на системной основе производят какую-то бурду вместо этого напитка, так и не сформировав нормальную сырьевую базу. У нас нет ни хмеля, ни солода в необходимых количествах. Даже известные западные бренды (прежде всего немецкие) пива, которые производятся на заводах этих фирм в нашей стране, качеством ни в какое сравнение не идут со своими аналогами, сваренными на Западе.

- Пиво - пивом, но я то вас спросил про вейпы …

- Решение приравнять их к сигаретам правильное, но половинчатое. Когда Всемирная ассоциация врачей объявляет войну курению, называя его самой устранимой из вредных привычек, торговцы «дымной смертью» изобретают новые, я бы так сказал, высокотехнологичные устройства, которые будут заниматься тем же самым.

- Так почему ж решение половинчатое, если запретят курить вейпы в ресторанах, кафе и прочих местах, как и сигареты?

- Ну, вы же знаете, как у нас запреты исполняются…