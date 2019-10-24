Самые дорогие апартаменты в Москве сдают за 3,5 миллиона рублей в месяц

Да уж, выбор и, правда, весьма непрост. Купить себе однушку в Люберцах или снять за те же деньги пятикомнатную квартиру (на месяц) и хоть раз в жизни гульнуть по-настоящему. С цыганами и кордебалетом.

Апартаменты, о которых идёт речь, расположены в высотке на Кутузовском проспекте. Об этом сообщил федеральный портал «Мир квартир».

Площадь - 280 квадратных метров. На которой уместились - гостиная, две комнаты с санузлами, столовка, рабочий кабинет, спальня, гардеробная и даже spa-зона. В ней можно обернуться морскими водорослями и, чтобы снять стресс, принять термальную ванну (а стресс с такими расценками вам обеспечен).

Желающих снять апартаменты за 3,5 миллиона пока не нашлось. Фото: troikaestate.ru

Первоначально прошла информация, что речь идёт об отеле «Radisson Collection», который действительно славится барским размахом. Его самый дешевый номер стоит 11 тысяч рублей за ночь. Практически для нищих. Кто уже совсем опустился и кому все равно, под забором ли спать, на вокзале. Или в «Radisson Collection».

Зато с деньгами вас там обслужат как арабского шейха. Если надо, приставят личного дворецкого. Сделают массаж. Подстригут ногти. Попарят в бане. Накормят полезной едой. В принципе, не обязательно даже в санаторий ездить. Можно въехать на пару недель в отель.

Однако Лида, администратор «Radisson Collection», опровергла эти слухи. Я попросил подобрать ее чего-нибудь поприличней. Она мне что-то про отдельный сейф и бесплатную глажку одежды.

- Вы не поняли, - сказал я снисходительно. - Деньги. Есть.

Та побежала за помощницей. И уже скоро они меня вывели на чистую воду. А я их. Оказалось, что квартирка за 3,5 млн рублей к их отелю отношения не имеет (СМИ перепутали из-за адреса, который совпадает - Кутузовский проспект, 2/1).

Интерьер выполнен в светлых тонах - в модном скандинавском стиле. Фото: troikaestate.ru

Тем не менее, как говорят специалисты все того же портала «Мир квартир», желающих снять хату за 3,5 миллиона пока не нашлось. И это несмотря на то, что ее интерьер выполнен в светлых тонах - в модном скандинавском стиле. А мебель изготовлена из экологически чистых материалов.

Апартаменты, о которых идёт речь, расположены в высотке на Кутузовском проспекте. Фото: troikaestate.ru

Скорее всего, потенциальные клиенты для такой сделки - какая-нибудь иностранная компания. У которой плохо с математикой.