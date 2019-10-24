По «закону Родченкова» американцы собираются сажать на 10 лет

Палата представителей Конгресса США одобрила принятие закона названного в честь бежавшего из страны бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По нему американские власти за допинговые махинации смогут сажать на 10 лет и назначать штрафы до $1 млн. Американцы планируют воплощать данный закон в жизнь не только на своих внутренних соревнованиях в США, но и на международной арене.

Прокомментировать новые законодательные инициативы американцев мы попросили первого заместителя председателя Комитета по международным делам Госдумы, олимпийскую чемпионку Светлану Журову.

- Пока я знаю, что юридический комитет рекомендовал, но это ж не принятый закон.

- Но все пишут, что он уже на финишной прямой.

- Нет, там официально они его все-таки не приняли. Мне кажется, что надо дождаться...

- Но международное спортивное движение уже озабочено. Да и звучит громко - The Rodchenkov Anti-Doping Act.

- Понятно, что американцы любят своим законам давать какие-то там названия — «Акт Магнитского», «Акт Родченкова»... Ну, он будет гордиться, видимо, собой теперь…

- А как такой закон может работать?

- Сложно сказать, потому что надо же понимать, как он будет реализовываться… Это же их внутренний закон, а потом от принятия закона до его реализации всегда есть путь. Должен быть прецедент и у меня вопрос – они сначала на ком все-таки его продемонстрируют? На россиянах, на европейских странах, или все-таки на себе? Насколько я понимаю, у них тоже есть деятели, которые так или иначе замешаны в использование допинга. Ведь кто-то же им тоже допинг поставляет. Мы никогда не видим этих людей, мы всегда видим только спортсменов. Но если они будут распространять закон и на тех, кто предложил спортсмену допинг, кто его склонил к этому, я уверена, что это пойдет только на пользу. Но дальше встает вопрос политических манипуляций. Кто будет вести следствие и доказывать, что именно этот человек так или иначе предложил спортсмену использовать допинг. Или – вот там написано про организаторов, что подразумевать под этим тоже сказать достаточно сложно. Например, президент какой-либо федерации – возьмем даже какую-то другую страну – и вдруг в его команде спортсмен ловится на допинге. И этот президент федерации для американцев является организатором допинга? Это же его спортсмен, его федерация… Понятно, что мы не знаем еще подробностей, как и что будет интерпретироваться и каким образом потом эти люди будут наказываться. Ведь можно дойти до того, что даже в международной федерации по какому-то виду спорта, где ряд спортсменов дисквалифицирован, руководитель будет считаться нарушителем... Ну, например, бывают случаи, когда федерация так или иначе принимает решение по отстранению спортсменов. Одного отстраняют, например, по тем же причинам, а другого нет. Такое тоже бывает. И вот президент международной федерации участвует в этих процессах или нет? Поэтому слишком много вопросов пока к этому закону. Пока это больше пугалка для всех и, может быть, призыв к другим странам тоже у себя внутри принимать более жесткие меры. С чем я, кстати, согласна.

Светлана Журова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А виноват у нас всегда оказывается все равно спортсмен. Но ведь, порой, он не нарушитель, а потерпевший.

- Написано, что спортсмен выводится из-под удара и вроде как к спортсменам это отношения не имеет. Но ведь опять же – я не говорю, что спортсмены белые и пушистые и кто-то из них не соблазнится к тому, чтобы обмануть всех и в индивидуальном порядке применить допинг. Кто за это будет отвечать? Будет отвечать опять же организатор?

- Да, пока вопросов много…

- Вот смотрите, я не верю в случайности. Буквально на днях будет приниматься решение по России и мы видим, что юридический комитет Конгресса вдруг делает такие заявления… То есть, идут прямо как по накатанному уже…