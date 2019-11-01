Велесстрой: новые вызовы и достижения

На сегодняшний день объекты компании ВЕЛЕССТРОЙ расположены по всей территории России — от Ленинградской области на западе до Хабаровска на востоке, от Ямальского полуострова на севере до Краснодарского края на юге. Компания принимает активное участие в развитии потенциала Сибири, Дальнего Востока, центральных регионов и продолжает последовательно наращивать объемы деятельности и укреплять свои позиции.

В данный момент с опережением запланированного графика ведутся работы на объектах:

• Амурский ГПЗ — ведутся монтажные, бетонные и свайные работы, достигнуто рекордное значение в 10 000 000 человеко-часов без происшествий и травм, а к моменту выхода на полную мощность территория завода будет равняться 800 футбольным полям;

• Ямал СПГ — в 2018 году удалось завершить строительство 2-й и 3-й линий завода по сжижению природного газа, осуществить его запуск и получить первые объемы продукции;

• Аммиачный завод в г. Кингисепп — строительство завершено, все резервуары для хранения аммиака прошли успешные гидроиспытания, официальный запуск завода состоялся в июне в рамках Петербургского международного экономического форума;

• Арктик СПГ — на площадке Верхних Строений-1 на объекте «Цех №105» завершены работы по бурению и бетонированию свай, проведен подъем первой колонны массой 211 тонн «Цеха окончательной сборки модулей №107», а также приступили к монтажу высоковольтной линии ВЛ-10 кВ протяжённостью 10, 5 км.

• НПЗ Нижний Новгород — ведутся строительно-монтажные работы на объектах общезаводского хозяйства комплекса переработки нефтяных остатков (ОЗХ КПНО) и возведение установки изомеризации ПЕНЕКС, завершить реализацию проекта планируется к концу 2020 года;

• Установка замедленного коксования (УЗК) на Омском НПЗ — возведены все временные здания и сооружения, произведена забивка свай, разработка и выемка грунта, завершен монтаж двух резервуаров. В данный момент ведутся работы по бетонированию, монтаж этажерки коксовых камер, металлоконструкций эстакады и сварка технологических трубопроводов, а также проходят гидроиспытания резервуаров.

Деятельность компании неизменно отвечает высоким стандартам экологической и промышленной безопасности, в том числе благодаря принятой программе «Safety First — Безопасность прежде всего».

В конце мая сотрудники ВЕЛЕССТРОЙ, работающие на объектах Амурского ГПЗ, получили благодарность главы администрации Свободненского района Э. С. Агафонова за оказание практической помощи во время тушения весенних природных пожаров.

В июне команды проектов ОП «НПС-2» и ОП «ВЛ 220 НПС-2» восстановили проезды по улицам в поселке Октябрьском и оказали гуманитарную помощь пострадавшим от затопления в поселках и городах Чунского района. Руководители проектов и региональные руководители ВЕЛЕССТРОЙ получили благодарственные письма от главы администрации Чунского муниципального образования Хрычова Н.Д.

Всегда в числе лучших

ВЕЛЕССТРОЙ регулярно укрепляет свои позиции на мировом рынке, занимая 37 место в рейтинге 250 крупнейших мировых подрядчиков, осуществляющих строительство в нефтегазовой отрасли (TOP-250 International Contractors) в 2019 году, и 122 место в ТОП-200 крупнейших частных компаний России по оценке издания Forbes по итогам 2018 года.

Накануне Дня строителя коллег и партнеров поздравили Первый вице-президент Крешимир Филипович и генеральный директор Златко Пенич. Они поблагодарили всех, кто каждый день вносит весомый вклад в развитие компании и деловых взаимоотношений, пожелали успехов команде и отметили, что ВЕЛЕССТРОЙ продолжит расширять свое присутствие на российском и мировом рынках.

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