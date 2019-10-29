«Мой бизнес» в помощь

МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И КОММЕРСАНТАМИ

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» представлен в Петербурге в мае 2019 года. Однако формировать благоприятную среду для малого и среднего предпринимательства в Северной столице начали гораздо раньше - еще десять лет назад. Тогда Валентиной Матвиенко был создан Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга.

- Он объединяет ведущие бизнес-ассоциации и напрямую транслирует проблемы бизнеса властям, - рассказала председатель совета Елена Церетели. - Ежеквартально я отчитываюсь о нашей деятельности в Смольном и рассказываю, что волнует бизнес. По мнению предпринимателей, за время работы мы стали самой результативной организацией. Ни один нормативный акт не проходит без оценки совета.

Также Елена Отарьевна возглавляет «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге». Именно этот фонд выбран единым органом управления проекта «Мой бизнес» в регионе.

- В основе проекта - желание не просто создать структуру поддержки, а оптимизировать деятельность тех, что уже существуют, - подчеркнула Церетели.

Елена Церетели, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга

«70 ПРОЦЕНТОВ ЖАЛОБ ГОСОРГАНОВ РЕШАЮТСЯ»

И правда, еще до появления нацпроекта фонд и совет помогли не одной тысяче предпринимателей.

- Первое, что я сделала после появления Совета, - создала бесплатную юридическую службу. В нее вошли бывшие предприниматели, которые сами прошли через огонь и воду, защищая себя от наших рьяных проверяющих. Ведь 70 процентов жалоб госорганов решаются в пользу предпринимателей, - отметила Церетели.

Сейчас под эгидой «Моего бизнеса» работают четыре центра: инноваций социальной сферы, ремесел и народного художественного творчества, молодежного инновационного творчества, а также сертификации, стандартизации и испытаний.

Официальное открытие запланировано на 22 ноября - тогда «Мой бизнес» заработает как центр единого окна. Однако с мая его услугами уже воспользовались более полутора тысяч бизнесменов. И речь не только о консультациях и обсуждении проблем бизнеса на самом высоком уровне, но и о финансовой поддержке.

Так, центр выдает микрозаймы под 3 процента годовых, а также выступает поручителем между предпринимателем и банком, имея соглашения со всеми ключевыми банками, что в разы сократило количество отказов.

Центры «Мой бизнес» открывают сегодня во всех регионах страны. До 2024 году будет открыто 100 таких центров, работающих как «единое окно» для предпринимателей и желающих ими стать. Льготные программы кредитования по ставке 8,5 процента; микрозаймы, гранты от профильных фондов на инновационную деятельность; всевозможные субсидии, покрывающие уже понесенные предпринимателями затраты, - эти и другие меры господдержки для малого и среднего бизнеса очень востребованы в регионах, где уже открыты центры «Мой бизнес».

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ЭКСЦЕСС

Несмотря на всю проделанную правительством работу, задач еще много.

- Мы строим новую экономику всего 30 лет. За это время нельзя создать идеальную, совершенно прозрачную законодательную базу. Нельзя разом перешагнуть из советской идеологии в рыночную. Это эволюция. Болезненная, не лишенная ошибок. На мой взгляд, сейчас мы на середине пути, - считает Елена Отарьевна.

По ее мнению, одна из главных сегодняшних проблем - избыточность законодательства.

- Иногда кажется, что наши депутаты творят, не понимая, как это отражается на судьбах людей и экономике. В результате предприниматели превращаются в «нигилистов»: им проще уйти в «серую» зону, чем вникать, - объяснила директор фонда.

Еще одна цель - снизить ставку по упрощенной системе налогообложения «Доходы». Позитивный опыт уже был. Так, в 2014 году Совет добился уменьшения ставки по УСН «Доходы минус расходы» с 10 до 7 процентов. В итоге уже в 2015 году поступления от нее в бюджет увеличились на 13 процентов.

- Чем либеральнее законодательство, тем лучше бюджету, больше желание платить. Это объясняют на первом курсе экономического факультета. Поэтому нужно еще и не допустить появления новых налогов, - поделилась Елена Отарьевна.

КАК ПРОДВИНУТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В декабре 2019 года Совет при губернаторе проведет 17-й Форум субъектов малого и среднего предпринимательства. На его площадке не только отчитываются о том, что было сделано за год, но и принимают резолюцию на следующий. Разумеется, одним из ключевых вопросов повестки станет реализация нацпроекта «Мой бизнес». Особое место здесь отводится социальному предпринимательству, ведь оно особенно нуждается в государственной поддержке.

Анна Макарова открыла частный детский сад «Гнездо», где детей обучают по особой методике, направленной на развитие soft-skills, или «мягких навыков» - коммуникабельности, критического мышления, креативности, работе в команде и самоорганизации. По ее словам, заниматься предпринимательством сегодня стало даже сложнее. За несколько лет тарифы ЖКХ взлетели чуть ли не в три раза. Высока и арендная плата.

Анна Макарова открыла частный детский сад «Гнездо», где детей обучают по особой методике, направленной на развитие soft-skills.

- Если 40 процентов средств уходит на зарплаты, то 30 - на аренду помещения. Из-за этого растет стоимость, и далеко не все могут позволить себе пойти в садик, - отметила Анна.

Проблема с помещением есть и у Арины Зариповой, создательницы научно-производственного центра «Сколиолоджик», который занимается лечением детей с тяжелыми формами сколиоза и протезированием верхних и нижних конечностей.

- Вначале нас было всего 14, теперь в компании 130 сотрудников. Катастрофически не хватает места, где могли бы разместиться и производственная площадка, и офис, и сам центр. Я уже даже думала о том, чтобы перевезти компанию в другой город. Рассказала «Моему бизнесу» о своей проблеме. Они очень контактные, заинтересованные. Надеюсь, что помогут, - поделилась Зарипова.

ЕСТЬ ВОПРОС

Как начать свое дело без ошибок?

Расхожее выражение, мол, кто не делает ошибок, тот ничего не делает, уходит в прошлое. Избежать «грабель» удастся благодаря системе наставничества, которая появится в рамках проекта «Мой бизнес». Вы начинающий бизнесмен с крутой идеей и желанием - значит более опытный предприниматель поможет воплотить ее в прибыльное дело.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

380 000 предприятий малого и среднего бизнеса работают в Санкт-Петербурге. Из них 250 000 относятся к микропредприятиям, где количество работающих не превышает 15 человек.

КУДА ИДТИ

Центр «Мой бизнес» - Некоммерческая организация «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»

Сайт: fond-msp.ru

Тел.: 8 (812) 331-58-13, 8(812)-331-72-71