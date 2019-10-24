В Москве иностранец Кристиан ударил жену ножницами на глазах у ребенка

Первыми о семейной драме 25-летней москвички Татьяны и ее 22-летнего мужа Кристиана узнали полицейские. Молодая женщина позвонила в полицию и сказала, что муж пытался ее убить. В квартиру на Нижегородской улице в Москве приехали полицейские и сотрудники «скорой помощи». У женщины была кровавая рана на ноге.

Супруги рассказали, что устроили домашний ужин с вином, потом мужчина сделал несколько замечаний жене на счет ее внешнего вида. Татьяне это не понравилось, она возразила, а Кристиан схватил кухонные ножницы и воткнул острыми концами в бедро жены.

- В полицию вечером 23 октября поступило сообщение о поножовщине в квартире на Нижегородской улице. Наши сотрудники выехали на место. Супруги уже нормально общались, а пострадавшая женщина даже отказалась от госпитализации, - рассказали «КП» в ГУ МВД по Москве.

Но съездить в отделение полиции супругам все же пришлось, чтобы зафиксировать конфликт, выяснить причины. В участок они приехали с маленькой дочкой, которая также стала свидетельницей разборок папы и мамы. О разводе в отделении полиции пара не говорила.