Открыть свое дело под силу каждому!

Первый центр «Мой бизнес» в Ростовской области работает в городе Шахты с сентября 2019 года. Прошел месяц с момента открытия, но уже десятки бизнесменов и тех, кто планирует начать свое дело, воспользовались его услугами.

Войдя в помещение, сразу понимаешь, что атмосфера здесь - особая. Консультанты отвечают на вопросы людей, некоторые изних спешно заполняют бумаги, а другие, кажется, пришли по делам не в первый раз. Специалисты оказывают начинающим предпринимателям около 200 услуг, список которых постоянно расширяется.

- Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку представителям малого и среднего бизнеса, - рассказывает Яна Куринова, директор АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» - управляющей организации центров «Мой бизнес» в Ростовской области. - Особое внимание уделяется гражданам, которые только планируют открыть свое дело. РРАПП, как управляющая организация, рассматривает центры «Мой бизнес», которых в регионе уже до конца года благодаря инициативе губернатора и поддержке Министерства экономического развития региона будет 5, еще и в качестве эффективного инструмента обратной связи с предпринимательским сообществом. Мы постоянно совершенствуем систему взаимоотношений, делая ее удобнее и проще для предпринимателей. Учитываем запросы наших бизнесменов, их чаяния и проблемы, с которыми они сталкиваются.

Более 130 человек уже воспользовались консультационными услугами центра «Мой бизнес» в городе Шахты, около 200 субъектов МСП и физлиц стали участниками образовательных мероприятий, которые прошли на данной площадке.

Работа сотрудников центра «Мой бизнес» является связующим звеном между предпринимателями и органами власти.

- В Ростове-на-Дону хорошие показатели. По всей стране количество людей, кто получил путевку в успешный бизнес, уже идет на тысячи, - говорит заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития РФ Ирина Орел. - Перечень услуг, которые оказываются начинающим предпринимателям, очень большой. Они могут зарегистрировать ИП, юридическое лицо, оформить необходимые документы, а также получить микрозаймы на особых условиях. Каждый желающий может бесплатно воспользоваться услугами в центрах «Мой бизнес».

В числе постоянных клиентов центра - владельцы строительных фирм, фермерских хозяйств, салонов красоты, частных школ, магазины и представители других направлений.

- «Мой бизнес» - уникальная площадка и новый формат оказания широкого комплекса услуг для донского бизнеса в режиме «одного окна». Это - единая «точка входа» для всех желающих открыть и развивать свое дело, - рассказывает первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - Прозрачность работы центров, сокращение бюрократических барьеров позволяют предпринимателям экономить время и сосредоточиться на самом главном - развитии своего дела.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Фото: pda.donland.ru

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ

Открытие бизнеса в Ростове-на-Дону и на территории Донского региона потребует финансовых вложений. В случае, если предпринимателю понадобятся дополнительные средства, то ему предложат обратиться в государственную микрофинансовую организацию.

Сотрудники центра «Мой бизнес» также могут помочь предпринимателям получить до 5 миллионов рублей по выгодной ставке - от 3,5 до 7% годовых.

Сейчас Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства в рамках реализации нацпроекта проводит насыщенную образовательную программу по повышению компетенций будущих и действующих предпринимателей.

ОТ МЕЛКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ

Свой бизнес основательницы бренда и студий красоты E.mi Екатерина и Вера Мирошниченко начали, когда были еще студентками. Девушки в свободное от учебы время занимались наращиванием ногтей. Очень быстро хобби переросло в прибыльное дело.

- Мы начинали с обычных мастеров, а сейчас имеем собственный бренд, федеральную сеть школ и производство за границей. На всех этапах, начиная от низкооплачиваемого специалиста, заканчивая позицией собственника, нам приходилось постоянно развиваться, посещать мастер-классы, штудировать горы книг. Могу с уверенностью сказать, что финансовый успех предпринимателя - это кропотливый труд, который со временем будет вознагражден, - рассказала Вера Мирошниченко.

По ее словам, в бизнесе начинающим предпринимателям зачастую сложно отдавать свою зону ответственности другим людям, чтобы они приобретали новые знания и опыт. Пытаться выполнить все в одиночку - большая ошибка «новичков», которая может привести к краху.

Избежать проблем помогут тренинги и мастер-классы для предпринимателей.

СООБЩЕСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА

Опытные донские предприниматели говорят, что открыть бизнес - это еще полдела. А вот удержаться на плаву и завоевать свое место на рыке - задача не из простых. Сооснователь и генеральный директор группы ИНПК и бизнес-сообщества Игоря Рыбакова «Эквиум» в Ростове-на-Дону, один из победителей Всероссийского конкурса управленцев Вадим Щербак помогает бизнесменам приумножать доходы и развиваться.

- Состоять в бизнес-сообществе - это готовность делиться опытом, быть как ментором, так и наставляемым, работать над своим ростом, - говорит Вадим Щербак. - Наша задача в «Эквиум» - не банальный нетворкинг, бизнес-тренинги и обучение, хотя все это у нас тоже есть, а кратный рост бизнеса каждого резидента.

В Ростове-на-Дону центр «Мой бизнес» откроется 29 октября. Все заинтересованные жители и гости донской столицы смогут получить необходимую информацию. До конца 2019 года их открытие планируется в Волгодонске, Таганроге и Новочеркасске.

Фото: пресс-служба РРАПП (АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»)

КСТАТИ!

О поддержке субъектов малого и среднего бизнеса и условиях получения субсидий можно узнать на сайте Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства www.rrapp.ru и www.mbrostov.ru или по телефону горячей линии +7 (804) 333-32-31.