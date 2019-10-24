Спасибо России за то, что вернула Америке свободу слова

Американская мечта о свободе умерла уже давно. Особенно мечта о свободе мысли. Я твердил об этом последние лет 15, прежде чем был вынужден покинуть страну, которую любил.

То, что звалось «толерантностью и политкорректностью», превратило американскую медиасреду в полицейское государство. Где подвергнут нападкам каждого, чьи взгляды отличаются от позиции крупных СМИ и их либеральных ценностей.

Эти «ценности» далеки от христианских идеалов, которые воспевали Отцы-основатели США. Сейчас, если твои мысли не схожи с теми, что транслируют либеральные элиты, — тебя подвергнут цензуре. Ведь «Фейсбук» и другие медиаплощадки как раз этими элитами и контролируются.

Твои слова назовут Hate speech — «речью ненависти». Для этого достаточно выразить (пусть даже предельно вежливо) негативное мнение по поводу гомосексуализма, однополых браков или транссексуалов (мужчин, которые наряжаются в женщин, чтобы попасть в школьную раздевалку вашей дочери). И вы тут же будете отлучены от общества. На вас поставят крест — «экстремист»… или еще хуже.

Свобода, позволявшая каждому иметь какие угодно взгляды, — например, быть сторонником традиционных ценностей, — умерла. Нетерпимость по имени «либерализм» подточила сначала мораль, а потом и жизненные силы американцев. Главный принцип США — закон для всех един — рушится на глазах. Теперь «Фейсбук» — это закон, «Гугл» — это судья, «Твиттер» — коллегия присяжных.

Одно время символ американской правовой системы, богиня Фемида, была слепа. Но теперь она еще и изнасилована сильными мира сего. Благодаря им мы узнали, что даже такое однобокое правосудие имеет одни стандарты для богатых, и совершенно другие — для простых людей, включая сторонников традиционных ценностей.

Отличный пример — Джеффри Эпштейн (международный аферист, загадочный погибший в тюрьме в ожидании суда по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию; друзьями покойного были Билл Клинтон, британский принц Эндрю и другие знаменитости. — Ред.). Долгое время ФБР удавалось скрывать международную преступную сеть Эпштейна, в которую были втянуты самые влиятельные люди мира. Эти «либералы» насиловали детей и совершали другие тяжкие преступления.

Я пытался бороться с Системой — еще в США создал несколько сайтов с разоблачениями жестокости американских правоохранительных органов. И, скажу вам, власти США не обрадовались. Они развернули кампанию против меня — вторглись в мою частную жизнь, желая узнать, откуда я брал информацию. Они вели против меня расследование шесть лет, пытаясь упрятать за решетку. Они третировали меня и преследовали мою семью. Они незаконно заблокировали мои сайты.

Когда я бежал в Москву, то всё восстановил, переведя на российские серверы. И первый комментарий на возрожденном сайте последовал от одного из американских коллег. Он написал: «Спасибо России за то, что она вернула нам свободу слова».

В отличие от другого беглеца-разоблачителя, Эдварда Сноудена, с которым меня часто сравнивают, — я не слежу за внутренней политикой России. Но мне реально нравится красноречие президента Владимира Путина, его понятные и логичные рассуждения. Особенно я ценю, что он уважает традиционные ценности. Это определяет его как самого могущественного лидера в мире. И поверьте, я далеко не единственный, кто придерживается такого мнения о Путине. Таких, как я, довольно много в США.

Не так давно британская разведка МИ-6 заявила, будто у меня имеется компромат на Джеффри Эпштейна и принца Эндрю. После этого мне неожиданно стали писать со всего мира, выражая поддержку. И многие из этих людей хвалили Россию за то, что предоставила мне убежище.

Сейчас моя родная Америка в критическом положении. Три года назад Дональд Трамп был избран президентом не за то, что он мудрый государственник или яркий оратор. А за то, что большинство американцев увидели в нём лидера, приверженного традиционным ценностям. И я надеюсь, его борьба за восстановление свободы слова и прочих свобод, утраченных в последние десятилетия, увенчается успехом.

Но всё это — дело будущего, получится ли — неизвестно. А пока же мне больно наблюдать за упадком Американской республики, но в то же время я рад, что, как у нас говорят, «Факел демократии» пылает в моем новом доме — России.

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