Иван Васильев: в душе я кочевник!

В самый горячий период подготовки спектакля нам удалось задать несколько вопросов знаменитому танцовщику балета Ивану Васильеву. В шоу "Дракула. Начало" он выступает в двух ипостасях — хореографа постановщика и исполнителя главной роли.

- «Дракула» - это далеко не первая ваша постановка. Что отличает эту работу?

- На этот раз мы работаем вместе с режиссером Алексеем Голубевым. Зрителей ждет смешение жанров и стилей и мне кажется что это получается очень красочно и концептуально Плюс благодаря Алексею работа будет в том числе киношной. Мы снимаем некоторые сюжетные вещи как настоящие фильмы. В спектакле то, что происходит на сцене, будет сочетаться с тем, что публика увидит на экране. От чего многие сцены будут смотреться масштабнее, эпичнее и вовлеченность в них будет пиковой.

- Как вы познакомились с Алексеем Голубевым?

- На съемках клипа Валерии «Тело хочет любви» (на юбтьбе свыше 4 мл. просмотров), Алексей был режиссером. И вот мы додружились до проекта. Сначала были одни мысли, но в итоге они полностью трансформировались и через два года пришли к Дракуле.

Думаю, это не последняя совместная работа. Когда встречаются два по-хорошему сумасшедших человека и идут в одном направлении, это всегда приносит правильный результат. И - желание продолжения.

- Иван, у вас блестящая трюковая техника. Наверняка, вы хореографический текст приспособили под свои умения?

- Я стараюсь ставить номера так, чтобы одно другому не мешало. Но, конечно, когда ты придумываешь балет под себя, требования в разы увеличиваются. Когда у тебя есть возможности сделать что-то такое, что не могут сделать другие, согласитесь, грех это не использовать.

3 ноября в Государственном Кремлевском дворце пройдет премьера балета «Дракула. Начало»

- Ну тогда получается, что вы единственный исполнитель партии и замены не планируется?

- Почему нет? Если в будущем будет замена на мои партии, я буду как хореограф пересматривать их под конкретные возможности другого артиста. Сейчас же пока рано об это думать. На данном этапе мне важно собрать все кусочки пазла в одно полотно, выстроить, вылепить нашу работу, чтобы все в ней соединилось в один полет - от открытия занавеса до финальных аплодисментов. У нас в планах гастроли спектакля по городам России и ближнего зарубежья, мне было бы и приятно и интересно показать ее всем. А уж потом, если в этом будет необходимость, думать о заменах, вводах, прочих изменениях.

- Почему Дракула?

- Хотим развеять некие стереотипы о Дракуле. Ведь как только люди слышат это имя, то сразу почему-то им на ум приходит Хэллоуин, человек в плаще, кусающий всех пластмассовыми зубами. Это все очень далеко от реального образа графа Дракулы! Нам хочется рассказать о реальном правителе Влахии XV века Владе Цепеше, который стал прототипом Дракулы, о том, что происходило у него в душе и что сподвигло его на те или иные поступки. О том как любовь, точнее ее потеря, способна убить все лучшее в человеке, и том как она же - даже просто ее ощущение, способно воскресить душу, сердце, веру.

- В балете, как правило, все заканчивается хорошо. У вас в постановке будет счастливый конец?

- Мы не отталкиваемся от классического балета. Хотя в самой хореографии присутствуют как классические формы, так и современные. Всех секретов не раскрою, но могу сказать, что в финале у нас не хэппи-энд, или что-то очень трагическое. У нас все так, как должно было быть…

- А вы для себя лично по-новому открыли эту фигуру и на какие источники опирались, черпая сведения о Владе Цепеше?

- Источники были самые разные - от мифов до произведения Брэма Стокера «Дракула». Конечно, чем больше погружаешься в материал, тем объемнее и ближе становится персонаж. В постановке 3 ноября зритель увидит Дракулу таким, каким он представляется нам с Алексеем.

- Площадка на которой вы выступаете имеет для вас значение? У каждой сцены свои особенности, атмосфера, технические параметры…

- Конечно, все так. Но мы стараемся сделать так, чтобы люди не думали, на какой площадке они смотрят спектакль, чтобы они погрузились в действо полностью, и вместе с нами прожили всю историю.

- Ну а у вас лично, Иван, какая сцена самая любимая?

- Ой, ну я отношусь ко всем сценам с одинаковой любовью. Перетанцевав на многих сценах мира, могу сказать, что каждая из них по-своему уникальна. И каждая из них для меня является чем-то святым, местом для настоящего искусства.

- Для вас самым значимой площадкой был Большой театр Беларуси. Помните свои первые эмоции?

- Там я вышел на сцену в ведущей партии - станцевал Базиля в «Дон Кихоте». Эмоции, конечно, помню. Сейчас мало что изменилось: я по-прежнему испытываю похожие чувства. Каждый раз все также волнительно и ответственно для меня. Внезависимости от места, публики, цифрового обозначения выходов на эту сцену или в этой партии - я всегда волнуюсь. Это всегда волшебство когда танец, музыка, ощущения сливаются и для меня и для зрителя в одно общее - и каждый раз разное настроение.

- Иван, у вас были не лучшие «вводные» для балета - вы родились в маленьком поселке в Приморском крае, папа — военный.

- Да, мои родители никак не связаны с искусством. Мама, по-больше части, занималась домом. Как-то раз моего старшего брата Витю решили отдать в танцевальный кружок и я из любопытства пошел с ним. Мама говорила: «Ваня, ты ещё маленький, тебя не возьмут». Но нет, взяли, несмотря на то, что мне было всего четыре года. И меня так это затянуло, что с тех пор я себе уже и не представлял себе другого будущего.

- Переезжать много пришлось?

- Да не особо. Мы переехали в Днепропетровск и там, собственно, прожили довольно долго. Я начинал учиться в Днепропетровском хореографическом училище, а потом продолжил образование в Минске.

- Трудно было приспосабливаться к новым местам, реалиям, людям?

- Нет, вообще нет! Наверное, потому я в душе я кочевник.

О балете «Дракула. Начало»

Главную партию в балете исполнит Иван Васильев. Вместе с ним на сцену выйдут Кристина Кретова и Мария Виноградова.

Главную вокальную партию исполнит звезда шестого сезона шоу «Голос» Ладислав Бубнар.

На сцене одновременно будут находиться до 20 артистов разных жанров. Масштабные батальные сцены, 3D-проекции, переносящие всех присутствующих из одного века в другой, из замка — на поле боя, из света во тьму, авторские костюмы – все это дополняет фактуру и образы героев и усиливает эмоции.

ДОСЬЕ КП

Иван Васильев, родился в 1989 году. Заслуженный артист России, премьер Михайловского театра (СПб), приглашенный солист ГАБТа.

Женат на Марии Виноградовой, солистке Большого театра. Пара воспитывает дочь и живет практически на два города.

Из-за того, что Иван рано пришел в танцы, в 4 года, везде, где бы он ни учился, был на пару лет младше своих одноклассников. Это сейчас Иван признанная звезда, а раньше педагоги не всегда в него верили. Он нередко слышал фразу «У тебя не получится». Но именно это заставляло его усиленно работать и доказывать обратное.