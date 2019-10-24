Нет публикаций - и нет проблемы?! Почему с подростковой жестокостью пытаются бороться запретами для СМИ

Начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генпрокуратуры РФ Марина Зайцева на круглом столе в Совете Федерации докладывала, как ведомство собирается бороться с подростковой преступностью. Исходя из ее слов, которые процитированы ТАСС, окончательной и бесповоротной победе над малолетними хулиганами мешают... СМИ.

Мол, генпрокуратура даже «предложила Министерству цифрового развития и массовых коммуникаций усовершенствовать законодательство о СМИ в части информирования через средства массовой информации о преступлениях несовершеннолетних»:

- Такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними, - подчеркнула Марина Зайцева.

Видимо, в глазах чиновников в банды подростки сбиваются следующим образом. Сидит за завтраком приличная семья. Едят ножом и вилкой, тщательно пережевывают сырники. На коленях, а у кого и за воротом - салфетка. Все чинно-благородно. Читают свежую прессу. И один из отпрысков семейства, 14-летний Н., просматривает, допустим, разворот Ульяны Скойбеды о разгуле криминала в забайкальских школах, где авторитетные в определенных кругах личности с татуировками устанавливают воровские законы... «Эге!» - думает 14-летний Н. - «Как-то бездарно я провожу свои молодые годы». И к обеду сколачивает шайку и идет грабить ларек.

Какая драматургия, а?!

Идея запретить рассказывать о том, что не нравится, негативно, бесит, пугает - ослепительная в своей красе. Запретим рассказывать о расстреле в керченском колледже - и их, массовых расстрелов, как будто нет. Как нет и подростков, забивающих и поджигающих для развлечения бомжей. Сшибающих мелочь у детишек помладше. Запугивающих и оскорбляющих учительниц переростков. Нет публикаций - и нет проблемы?!

Можно распространить это новаторство дальше: запретите писать о проблемах в ЖКХ! Нет заметок в газете - и крыш текущих тоже как бы нет. И, в конце концов, можно решить набившую оскомину проблему автомобильных пробок: запретить публиковать информацию о них. Какие пробки?! Кто их видел?!

Похожую тактику реагирования на неприятности народная молва приписывает страусам. Эти большие птицы с маленьким мозгом якобы, пугаясь, прячут голову в песок. И считают, что раз им ничего страшного не видно, то ничего страшного и нет. Так и стоят, хвостами кверху (на самом деле нет, но миф этот очень устойчив), оказываясь беспомощными перед любым хищником. Но наши чиновники, кажется, готовы перещеголять страусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Подкараулили у школы, повалили на землю и пинали по голове»: эксперты выяснили, откуда берется детская агрессия

Минувшая неделя стала рекордном по количеству сообщений о школьных столкновениях. Учебный год в самом разгаре, ученики вошли как в учебный темп, так и в темп ссор и конфликтов (подробнее)