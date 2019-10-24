2019-10-24T15:28:08+03:00
Политика

«Полиграф брехни» Зеленский спустит на тормозах

Известный украинский политолог Михаил Погребинский объяснил нашему обозревателю Александру Гамову, чем закончится очередной скандал в команде президента незалежной [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Владимир Зеленский потребовал проверить депутатов Верховной Рады на полиграфеВладимир Зеленский потребовал проверить депутатов Верховной Рады на полиграфеФото: REUTERS
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- Михаил Борисович, помогите разобраться! Вот в СМИ обсуждают странную новость - якобы Владимир Зеленский в минувшую среду, 23 октября, потребовал проверить депутатов Верховной Рады на полиграфе. Это вроде как фигура речи, он же не будет вводить…

- Подождите. Насколько я понял, речь идет о депутатах…

- Членах комитета по финансам.

- И там тоже не все, а те, кто не голосовал (12 человек).

- Не голосовали за…

- За изменения в некий законопроект, который лишает серьезных доходов (ну, коррупционная схема) одного из депутатов, человека, который давно существует в украинском политическом поле как известный деятель с сомнительной репутацией.

Михаил Погребинский: «Полиграф брехни» Зеленский спустит на тормозах

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- Фамилию не будем называть?

- Это можно легко найти. Фамилия его Яценко. Считается, что он довольно близкий к Коломойскому, но он независимый друг.

Это не то, чтобы инструмент Коломойского, он довольно независимый и давно известный человек.

И они (часть депутатов. - А.Г.) отказались голосовать. Поэтому пошел слух, что им за это заплатили, даже называют сумму - 30 тысяч долларов каждому, кто отказался голосовать. В результате осталась старая схема, которая дает возможность этому человеку хорошо зарабатывать.

- Насколько эта мера - использование полиграфа - может быть реальной? У нас говорят «детектор лжи», а там – «детектор брехни».

- Дубинский (председатель комитета, человек Коломойского) пошел на полиграф. Полиграф показал, что он денег не брал. Вполне вероятно, что он денег не брал, но не факт, что другие не брали. Он в команде Коломойского, поэтому, может быть, ему и не надо брать денег.

- А почему «детектор брехни» называется? Это в переводе на украинский?

- Да. Ну, как называют, так и называют. Полиграф и полиграф, а «детектор брехни» - это детектор вранья.

- Это поможет? Ну, если депутатов проверят...

- Ясно, что юридически заставить людей сделать это нельзя. Но если человек не соглашается… Например, упомянутый Яценко уже отказался проходить полиграф. Естественно, это вызывает подозрение, что у него не все чисто за душой. Все равно это - скандал. Зеленский об этом сказал еще в Японии. (где был с визитом. - А.Г.) Сейчас он вернулся, думаю, они будут пытаться от него…

- От полиграфа? Будут или не будут?

- Будут пытаться как-то от него уйти. Потому что это дискредитирует вообще команду Зеленского, эту фракцию и так далее. Там у них начались войны внутри фракции. Поэтому - все довольно естественно... Тем более - все уже раскручено на каналах украинского телевидения.

Это реакция внутренней войны, когда борются те, которые находятся под шапкой… Их называют «соросята». Бывшие получатели грантов… «Грантоеды» по-русски.

- То есть - Зеленский не будет использовать «полиграф брехни»?

- Я думаю, что они попытаются спустить на тормозах эту историю... Она, действительно, скандальная. Решение, которое должен принять Зеленский, - это отвергнуть тот вариант законопроекта, который внесен командой Яценко, который оставляет все его прибыли. И все-таки попытаться проголосовать, если не за исходный документ, то близкий к тому, чтобы снять эту тему.

Я думаю, скорее всего, так будет дело обстоять.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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