Господдержка для предпринимателей Перми

- Наш центр охраны и коррекции зрения существует уже 16 лет, - рассказывает Ираида Балтаева, генеральный директор ООО «Медицинский многопрофильный центр «Философия здоровья глаз» из Чернушинского района Пермского края. - Сейчас мы собрались расширяться, строим здание под отделение микрохирургии глаза. Конечно, у нас каждая копейка на счету, поэтому льготный кредит по ставке 8,5% годовых, который нам выдали в Корпорации развития МСП, нас очень выручил.

На полученные 2 000 000 рублей в медицинском центре полностью сделали внутреннюю отделку нового корпуса. Ираида Балтаева считает, что после ввода в эксплуатацию нового здания ее глазной центр сможет принимать больше пациентов. Уже сейчас услугами центра пользуются жители не только Чернушинского района, но и соседних - Октябрьского, Уинского, приезжают пациенты даже из Башкирии.

- Наша Корпорация создана для того, чтобы помогать предпринимателям, - подчеркивает Дмитрий Порохин, и. о. председателя правления АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края». - Сейчас льготные источники прямого финансового содействия для развития бизнеса становятся реальной альтернативой дорогим кредитам в банке. Все больше предпринимателей края понимают это и пользуются этим инструментом господдержки. Процедура получения займа достаточно простая и быстрая, и мы надеемся, что та помощь предприятиям региона, которую мы оказываем в рамках своей работы, сделает их бизнес не только более эффективным, но и даст возможность стабильно развиваться в рамках текущей деятельности.

Дмитрий Порохин, и. о. председателя правления АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края».Фото: Василий Вахрин

Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края входит в инфраструктуру сервисного центра «Мой бизнес». Сейчас в центре «Мой бизнес» любой предприниматель или даже просто житель Пермского края, собирающийся открыть собственное дело, может получить развернутые консультации по кредитованию, налогам, бухучету. Здесь можно записаться на консультацию к опытному юристу, получить помощь в составлении договора, пройти обучение маркетингу или азбуке предпринимательства и открыть свое дело. Все бесплатно.

В помещении центра «Мой бизнес» открыты 5 окон приема предпринимателей. В окне «Управляем вместе» можно узнать информацию об общественных организациях и проектах, которые они реализуют. Окно «МФЦ для бизнеса» предоставляет более 230 услуг для предпринимателей: можно подать документы на регистрацию в качестве ИП или юридического лица или на регистрацию недвижимости. В окне «Бизнес-образование» можно получить информацию об образовательных проектах для предпринимателей, а также записаться на индивидуальные консультации экспертов. В окне «Финансы» оказывают консультации по мерам финансовой поддержки: субсидии, гранты, льготные программы кредитования, микрозаймы. У предпринимателей есть возможность получить индивидуальную консультацию специалиста организаций инфраструктуры, оказывающих финансовую поддержку МСП. А в окне «Обращения в органы власти» можно оставить запрос, направить предложения, обращение в любой орган исполнительной власти.

Мамы учатся, дети играют

Еще одно немаловажное направление деятельности центра «Мой бизнес» - обучение по различным направлениям и тематикам. Среди основных тем семинаров: маркетинг, менеджмент, налоговые, правовые вопросы и основы ведения бизнеса для начинающих предпринимателей. Для того чтобы попасть на бесплатный семинар в центре «Мой бизнес», необходимо пройти процедуру электронной регистрации, и только. Аудитория слушателей различная: от начинающих предпринимателей до опытных бизнесменов.

- Всего с начала года запланировано и проведено более 300 образовательных мероприятий различного формата - от вебинаров и семинаров до круглых столов, конференций и форумов, - рассказывает Дмитрий Порохин. - Семинары и тренинги, которые проходят в центре «Мой бизнес», пользуются неизменной популярностью среди бизнес-сообщества региона. Темы мероприятий актуальны и востребованы, и мы надеемся, что знания, полученные на наших мероприятиях, помогут предпринимателям региона работать более успешно.

Рядом с конференц-залом, где проходят обучающие семинары, находится детская игровая комната: мягкий диванчик, столик с игрушками, телевизор, по которому транслируют мультфильмы.

- К нам на семинары по «Азбуке предпринимательства» часто приходят молодые мамы, - рассказали «КП» в центре «Мой бизнес» Перми. - Они, пока находятся в декретном отпуске, обдумывают свою дальнейшую деятельность, размышляют, а не стать ли им предпринимателями. В нашем центре они получают всю информацию, вплоть до финансовых расчетов. А пока мамы учатся, дети могут заниматься в игровой комнате.

Еще одно удобство - в центре для предпринимателей могут предоставить рабочее место: компьютер с выходом в интернет, принтер. И тоже бесплатно.

Финансы для производства

За 2019 год Корпорация развития МСП Пермского края оказала финансовое содействие 66 компаниям в качестве поручительства на сумму более 456 миллионов рублей. Это позволило предпринимателям обеспечить финансовые вливания в развитие бизнеса на 1,36 млрд рублей, из которых 500 млн рублей предоставлено по программам льготного кредитования, реализуемым Министерством экономического развития РФ, Центральным банком России и АО «Корпорация МСП».

- Стоит отметить, что гарантия Корпорации развития МСП ПК расценивается банками как качественное обеспечение своих кредитных вложений, - отметил Дмитрий Порохин. - Поясню, что поручительство Региональной гарантийной организации является одной из мер финансовой поддержки бизнеса в рамках федеральной программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства, считается альтернативой залоговому обеспечению и признано надежным инструментом поддержки при получении кредитных средств на развитие бизнеса в случае недостаточности финансового обеспечения у заемщика. На сегодняшний день с Корпорацией развития МСП ПК работают 28 финансовых организаций края. Это позволяет максимально эффективно удовлетворить потребности бизнеса в заемных финансовых ресурсах.

Руководитель крестьянского фермерского хозяйства Эльмир Мардамшин организовал в селе Малый Ашап Ординского района сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Молоко». Он развивает свое хозяйство в разных направлениях и не скупится на приобретение современной техники.

- Этим летом я взял льготный кредит на 5 миллионов под 5 процентов годовых на три года, - рассказывает Эльмир Мардамшин. - На эти деньги приобрел оборудование для обработки земли: дисковые бороны, культиватор, сеялку, а также машину для резки рулонного сена. У меня стадо в 500 коров, чтобы их накормить, надо растениеводством заниматься. Приобретенное оборудование позволит более качественно обрабатывать почву и получать хорошие корма.

- АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» - государственная региональная МФК, единственным акционером которой является Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, - оказывает финансовое содействие бизнесу от государства. Таким образом предприниматель может направить полученные средства на развитие своего бизнеса, - прокомментировали в краевом Минпромторге. - Свыше половины выданных средств - 56 процентов от всего объема - инвестированы в приоритетные отрасли развития: производство, сельское хозяйство и строительство.

Продуктовая линейка региональной МФК позволяет реализовать различные задачи, стоящие перед малым и средним бизнесом региона. В том числе есть и специальные условия для поддержки социальных предпринимателей. Максимальная процентная ставка по кредитам для бизнеса в текущий период - 8% годовых. Всего в Пермском крае займами для бизнеса уже воспользовались 2135 предпринимателей на общую сумму более 1,8 млрд рублей.

Пермская научно-производственная фирма «Пермхимпродукт» занимается производством технических моющих средств.

- Мы получили микрозайем на 5 миллионов под 5 процентов годовых и приобрели офис для своих сотрудников, - рассказывает Елена Кукова, руководитель ООО «НПФ «Пермхимпродукт». - Хотя бумаг пришлось заполнить много, все оформление произошло довольно быстро. Никаких проблем не было. Ребята в центре «Мой бизнес» работают очень грамотно, быстро, мне все понравилось. Здесь есть много программ, которыми можно воспользоваться, - было бы желание.

Двери центра «Мой бизнес» открыты для предпринимателей по адресу: г. Пермь, Окулова, 75, корпус 1.