Хакера, подозреваемого в организации убийства следователя, экстрадировали в Россию из Грузии. Но по другому уголовному делу

В четверг, 24 октября, из Грузии в Россию был доставлен 26-летний хакер Ярослав Сумбаев. Это тот самый компьютерный гений, который был главным подозреваемым по делу с онлайн-аферой по продаже железнодорожных билетов. Запутанное кибер-дело раскрутила ныне покойная следователь Евгения Шишкина. Напомним, полковник была застрелена недалеко от своего дома в Подмосковье в октябре 2018-го года. Исполнителей задержали по «горячим следам», а в организации преступления заподозрили сбежавшего из страны Сумбаева.

Местонахождения беглеца установили быстро, но на улаживание вопроса о его передаче на родину ушел почти год. Указ об экстрадиции был подписан месяц назад и все это время адвокаты россиянина пытались оспорить решение грузинских властей. Не вышло. Сейчас Сумбаев дает показания следователям.

- Формально поводом для его экстрадиции стало дело о мошенничестве с билетами. Но, конечно, он будет допрошен и как подозреваемый в организации заказного убийства, - сообщили «КП» собственные источники в следствии.

Напомним, исполнители убийства давно арестованы. Сейчас оба находятся в СИЗО и ждут передачи дела в суд. В убийстве Шишкиной обвиняются два петербуржца. Непосредственным исполнителем следствие считает студента Абдулазиза Абдулазизова, а посредником, передавшим ему деньги - ученика средней школы. На допросе оба признали вину и сообщили, что совершили преступление за деньги. Общая сумма гонорара составила миллион рублей.

Запутанное кибер-дело раскрутила ныне покойная следователь Евгения Шишкина

- Они не знают, кто был заказчиком. Дело в том что этот человек использовал так называемый «черный интернет». Лично на связь с исполнителями ни разу не выходил. Действовал профессионально и нигде не засветился, - пояснили источники в следствии.

Совпадение или нет, но все тот же «черный интернет» использовался и для угроз следователю Шишкиной. Накануне убийства полковника буквально завалили сообщениями с угрозой. По данным источника «КП», она написала рапорт. Но в госзащите руководство ей отказало.

До начала судебного процесса по «билетному делу» Евгения Шишкина, старший следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу РФ не дожила 19 дней.

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