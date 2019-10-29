Кирилл Лило: Экономим бизнесу время и деньги

Калининградская область уверенно занимает лидирующее положение в России по числу субъектов малого и среднего бизнеса на душу населения. Позади даже Москва с Санкт-Петербургом. Эта картина сложилась не сегодня и даже не вчера: еще с 90-х годов прошлого века в Калининградской области была замечена повышенная предпринимательская активность.

Поддержка предпринимательства в регионе по сути началась в 2013 году с образования Фонда поддержки предпринимательства. В 2017 году опыт предоставления мер господдержки был переосмыслен, началась консолидация институтов и инструментов поддержки, создание новые мер поддержки совместно с предпринимательским сообществом бизнес получил единую точку входа, благодаря которой каждый предприниматель мог, во-первых, узнать, чем может ему помочь государство (а спектр таких возможностей достаточно широк), а во-вторых, воспользоваться помощью. Точку входа назвали «Дом предпринимателя». Он расположился в самом центре города, в одном из административно-деловых комплексов. Под единой крышей на нескольких этажах оказались такие структуры, как МФЦ для бизнеса, Центр поддержки предпринимательства Калининградской области, Гарантийный фонд Калининградской области, коворкинг... В прошлом году по инициативе Минэкономразвития России все было объединено под единым брендом – «Мой бизнес». В настоящее время практика считается одной из лучших среди всех субъектов Российской Федерации.

Зарабатывать стало проще

- Создание единого бренда значительно упростило жизнь региональным институтам поддержки малого и среднего бизнеса, - говорит директор Центра поддержки предпринимательства Калининградской области Кирилл Лило. - Упростило жизнь и предпринимателям, потому что в одном месте они могут получить целый комплекс услуг. Ведь сегодня бизнесмену очень трудно во всем разобраться. Самое главное препятствие - отсутствие времени, чтобы погрузиться во все, понять, сформировать планы и желания. Центр «Мой бизнес» - это помощник, фронт-офис для бизнеса, куда он пришел, просто рассказал о себе, а уже наша задача подобрать ему необходимый спектр возможностей государственной поддержки, чтобы именно его бизнес был более эффективный и успешный и развивался более динамично. Этот принцип можно описать одной фразой: «не проси, а рассказывай о себе», иными словами, мы созданы для предпринимателей, а не предприниматели для нас. Более того, мы стараемся работать с сообществами и предлагать свою площадку для их развития, ведь «хор» услышать проще, чем «солиста», это касается в первую очередь консолидированной позиции и создания новых инструментов поддержки.

Директор Центра поддержки предпринимательства Калининградской области Кирилл Лило.Фото: Александр КАТЕРУША

Кирилл Лило приводит пример:

- Скажем, приходит человек, который хочет получить льготный кредит. И после общения с нами он узнает, что его продукция имеет экспортный потенциал. А бизнесмен и не подозревал! Или что он может получить поддержку по сертификации или в рекламной кампании, или съездить в бизнес-миссию, или пройти обучение. Обо всем этом он может узнать у нас.

Льготные кредиты

Поддержку предпринимателям, которую оказывает «Мой бизнес», можно разделить на два основных блока. Во-первых, бизнесменам помогают деньгами.

- Если говорить о финансовом блоке, то мы начинаем с возможностей льготного кредитования до 5 миллионов рублей, - объясняет Кирилл Лило. - Разработан очень гибкий механизм получения денег на перевооружение, пополнение оборотных средств и так далее. Срок - до 3 лет, процентная ставка - 7 процентов годовых.

- Что необходимо, чтобы получить льготный заем? - спрашиваю у директора центра.

- Нужно быть субъектом МСП - либо индивидуальным предпринимателем, либо юрлицом, - не работать в зоне подакцизной деятельности, иметь возможность погашения средств, плюс иметь необходимое обеспечение. Займы до 300 тысяч рублей вообще могут идти без обеспечения.

Для более крупных проектов условия, кстати, еще более выгодные.

- У нас есть льготное кредитование до 100 млн рублей, - продолжает Лило. - Это промышленные проекты, где требуется более тщательная подготовка, защита. Зато здесь процентные ставки - от 1 до 5 процентов годовых. Таких займов мы уже предоставили на сумму более 120 млн рублей за полтора года, на очереди еще два займа по 80 миллионов.

Кроме того, в Калининградской области функционирует региональная гарантийная организация, которая предоставляет залоговые поручительства под получение кредитных средств. Эта услуга пользуется у предпринимателей повышенным спросом: в прошлом году таких поручительств было предоставлено на 400 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитных средств практически на миллиард.

Не только деньги

Однако льготными кредитами помощь предпринимателям не ограничивается. По словам Кирилла Лило, весьма востребованы и нефинансовые услуги, включающие в себя консультирование, обучение, проведение мастер-классов и так далее. Причем все услуги, которые предоставляются центром «Мой бизнес», бесплатны. Максимум - в некоторых случаях требуется софинансирование со стороны предпринимателя.

- Я регулярно посещаю форумы и семинары, которые проводятся Центром поддержки предпринимательства, - говорит Егор Земцов, генеральный директор компании «Ракета», которая занимается наружной рекламой. - Очень доволен, некоторые знания применяем на практике. В будущем, если будем расширяться, обратимся и за кредитом. Ставки очень привлекательные.

Пристальное внимание «Мой бизнес» обращает на инновационное, социальное и экспортное направления.

- Мы являемся представителями в Калининградской области Федерального института поддержки инновационной деятельности «Фонд содействия инновациям», - продолжает Кирилл Лило. - Эта структура принимает решение о предоставлении безвозмездных грантов на различные разработки. К примеру, в этом году компания «Русские игрушки» получила грант на 20 млн рублей - на разработку по изготовлению игрушек из металла. Компания «Знаменский композитный завод» получила грант на 15 млн на разработку композитного материала...

И это лишь часть примеров, их гораздо больше.

- В целом мы помогаем калининградским компаниям найти инновационную составляющую и помогаем сформировать заявку, - говорит директор центра.

Относительно новый блок в деятельности «Моего бизнеса» - центр инноваций в социальной сфере. Около полутора месяцев назад в Калининграде была открыта Школа социального предпринимательства, где федеральные тренеры и спикеры объясняют, что это такое, учат, как правильно построить структуру компании, как выстроить финансовую модель, написать бизнес-план, как найти инвестора и так далее.

Если говорить о поддержке экспорта, то здесь и у «Моего бизнеса» большой арсенал возможностей.

- Мы оплачиваем участие в зарубежных выставках, помогаем найти партнеров за рубежом, проводим маркетинговые исследования зарубежных рынков, - говорит Лило. - Мы деньги не даем, оплачиваем какие-то мероприятия. Но по сути они экономят ресурс предпринимателя. Ведь аренда выставочной площади, застройка стенда стоят немало. Хочу подчеркнуть: все, что мы делаем, экономит время и деньги бизнеса.

По словам Кирилла Лило, сегодня в Калининградской области около 60 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а активная база Центра поддержки предпринимательства – 15 - 17 тысяч компаний.

- Получается, что примерно 8 - 10 процентов всего бизнеса с нами общаются на постоянной основе. Это неплохой показатель, я считаю.

Кстати, практика калининградского Центра поддержки предпринимательства признана одной из лучших в России, включена в топ-10 практик по поддержке предпринимательства и рекомендована к тиражированию в других субъектах.

ДОСЛОВНО

Антон АЛИХАНОВ, губернатор Калининградской области:

- За два года в Калининградской области проведена кардинальная перестройка институтов поддержки малого бизнеса. Сейчас этот функционал объединен в одной структуре - Центре поддержки предпринимательства. Централизована даже физическая локализация таких сервисов: все они, включая МФЦ для бизнеса, работают на единой площадке Дома предпринимателя. Таким образом, реализован принцип «одного окна» для бизнеса, создана единая точка входа, и заявитель получает комплексную поддержку.

Перечень инструментов поддержки постоянно актуализируется и благодаря этому соответствует и законодательным новациям, и потребностям бизнеса.