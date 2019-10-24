Лучшее средство от допинга – массовый спорт

Палата представителей Конгресса США во вторник приняла закон под названием "Закон Родченкова о борьбе с допингом". Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в 2016 году бежал в США и выступил там с обвинениями в адрес российских властей в организации системы допинга.

Введение очередных санкций должно подвести жирную черту под антидопинговым скандалом, который продолжается уже более трех лет, однако вряд ли подведет.

Все началось с зимней олимпиады 2014 года, которую мы, казалось, провели на «отлично».

Сочи был полностью перестроен, «Красная Поляна» превратилась в горнолыжный курорт мирового уровня, а российская сборная заняла первое место в медальном зачете.

Но, когда уже отгремели праздничные салюты и были розданы ордена, глава РУСАДА Григорий Родченков бежал в США и начала свою работу комиссия Макларена. По результатам ее расследования мы были лишены 11 медалей, соответственно - первого места, а наших спортсменов начали потрошить на допинг везде, где только можно.

Апофеозом стало отстранение фактически половины сборной от участия в летней олимпиаде в Бразилии, где вместо гордого триколора российские спортсмены, словно евреи в гетто несли на себе оскорбительную «нейтральную» метку из олимпийских колец.

Но шум схлынул. Министра спорта Мутко по-тихому отправили на повышение.

В 2018 даже показалось, что черная полоса осталась позади. Мы провели чемпионат мира по футболу. Снова идеально. Толпы иностранцев, народные гуляния и даже российская сборная чуть не вышла в полуфинал.

Но в октябре 2019 призрак Родченкова снова пришел к российским спортивным чиновникам. Теперь в образе нового главы РУСАДА – Юрия Гануса.

Прямо в логове врага – в американском Колорадо-Спрингс товарищ Ганус заявил, что тысячи российских допинг-проб были подделаны. Обвинил он в этом высокопоставленных российских чиновников – бывших спортсменов.

Ни новый министр спорта, ни депутаты-спортсмены внятно на это никак не отреагировали. Разве что заместитель председателя профильного комитета Госдумы Валерий Газзаев, заявил, что говорить такое «непрофессионально, неэтично и непатриотично».

Поскольку теория про «хитрый план» спасительна, я согласен и на нее. Предположим, что с допинг-контролем у нас полная катастрофа и для того, чтобы не получить очередное обвинение в создании «государственной системы» по выращиванию стероидных сверхчеловеков, Родина дала поручение Ганусу обвинить во вредительстве безымянных чиновников.

Но скорее все гораздо проще. В профессиональном спорте принято употреблять стероиды. И все про это знают. Пока тема допинга в российском спорте не привлекала особо пристального внимания международной бюрократии, отечественные спортивные чиновники занимались спортивной химией спустя рукава. Но как только на горизонте появились политические интересанты, весь русский бардак тут же вылез наружу.

Скорее всего, ничего исправить уже нельзя. Потому что, чиновник не в состоянии выстроить никакой стабильно работающей системы, особенно там, где нужно соблюдать высокий уровень секретности, при этом считать деньги и обеспечивать результат. У нас так не бывает, чтобы и результат, и деньги считать.

После 5 лет экономической стагнации самым разумным было бы начать считать деньги. Если тратим, то нужно понимать, кто платит, сколько и главное – ради чего.

Наше отношение к «большому» спорту остается завышенным, словно на дворе 1983 год, олимпийский мишка только что улетел и никакой другой медали, кроме золотой, наш спортсмен завоевать не может. Потому что каждым своим рекордом мы демонстрируем преимущество советского образа жизни над несоветским.

Советские спортивные достижения давно стали достоянием истории, но мы все никак не можем с этим смириться. Хотя, собственно, почему? Со всем остальным же как-то научились жить? Одна пятая суши превратилась в одну шестую, а западные окраины великой державы вообще вступили в агрессивный блок НАТО.

В общем, общество продолжает испытывать фантомные боли в ноге, которую давно ампутировали.

Вместо того, чтобы воспринимать каждую олимпиаду как последний и решительный бой, снова считать, какое у нас место в командном зачете, сверхдержавные спортивные амбиции давно пора выбросить на помойку.

И дело даже не в том, что в Китае 1,5 млрд человек, и они чисто математически могут подготовить больше суперспортсменов абсолютно во ВСЕХ видах спорта, а в том, что в этом - нет смысла.

К спорту сегодня нужно относиться исключительно с двух точек зрения. Это – здоровье нации и энтертеймент, типа гладиаторских боев. В идеале они должны совпадать.

Про здоровье нации даже неудобно писать, такая это банальность.

Финляндии на 5 млн. жителей 70 тысяч зарегистрированных хоккеистов. Это те, кто играет в профессиональных и любительских командах. В секции берут мальчиков и девочек с 4 лет. В каждой финской деревне есть один крытый каток и еще рядом три открытых. Так Финляндия стала великой хоккейной державой.

В Германии 390 только тренировочных футбольных баз, а еще 26 тысяч (!) футбольных клубов. Понятно теперь, почему немцы так хорошо владеют мячом?

Это – коммерческие, массовые виды спорта. Ими занимаются, их смотрят, за них платят миллионы людей. Это и есть здоровье нации плюс великолепный энтертеймент.

Мы же вместо того, чтобы строить в каждом райцентре по недорогой футбольной базе начали со строительства суперстадионов, которые не понятно под что использовать?

Император Веспасиан построил римский Колизей на 50 тысяч зрителей, потому что его подданные очень любили смотреть гладиаторские бои. Нам тоже для начала нужно было придумать, где взять приличных гладиаторов, чтобы хватило и для Калининграда, и для Саранска.

А если их нет, то зачем потратили сотни миллиардов?

И тратим дальше. В 2019 году в нищей, закредитованной Мордовии на содержание новой футбольной супер-арены до 2023 года будет потрачено 1,5 млрд.руб. На стадион в Екатеринбурге -1,8 млрд. рублей. Всего на содержание построенных к чемпионату мира стадионов из бюджета будет выделено до 2023 года - 8,3 млрд рублей.

Впрочем, нам не привыкать. Весь российский футбол финансируется прямо и косвенно из госбюджета.

Например, «СКА-Хабаровск». Бюджет – 400 млн. рублей. Вроде бы немного, но это только если закрыть глаза на то, что дефицит бюджета Хабаровского края – 10 млрд. рублей.

Пермский «Амкар» – 870 млн. Чтобы содержать клуб, каждый житель Пермского края должен отдать ежегодно по 334 рубля. Я бы лично не дал ни копейки, но кто будет спрашивать?

Ну и питерский «Зенит». 10 млрд. рублей в год, которые тратит государственный «Газпром».

Назвать это эффективным вложением денег получится вряд ли. В число лучших футбольных клубов Европы ни одна наша команда не входит. Да и входила бы – нам-то всем что это дало?

Когда миллиардеры тратит свои деньги на дорогостоящее хобби, это выглядит странно, но это их деньги - хозяин-барин. Когда государственные чиновники и руководители госкомпаний тешат свое эго за наш счет, это выглядит чистым издевательством над 12% населения, живущими за чертой бедности.

Тем более, что эти сумасшедшие траты оборачиваются либо бесконечными поражениями, либо скандалами.

Логика подсказывает, что гораздо лучше и спокойнее заниматься массовым и доступным спортом. Ставишь во дворе несколько турников и называешь это воркаутом.

Или культиватором ровняешь пустырь площадью 90 на 45 метров, сеешь траву, ставишь ворота и получается футбольное поле.

И никакого тебе допинга, никакой нервотрепки.

Украсть правда при таком раскладе нечего. В этом, мне кажется, и заключается живучесть великодержавных спортивных амбиций российских чиновников.