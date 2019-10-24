2019-10-24T16:25:39+03:00
Происшествия

Фигурант дела "Нового величия" сбежал на Украину

Подозреваемый в экстремизме каким-то образом умудрился снять со своей ноги следящий браслет
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Фигурант дела "Нового величия" Сергей Гаврилов в зале суда, май 2019 г. Фото Михаил Почуев / ТАССФигурант дела "Нового величия" Сергей Гаврилов в зале суда, май 2019 г. Фото Михаил Почуев / ТАСС
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Люблинский суд столицы заочно арестовал участника запрещенного в России экстремистского движения «Новое величие» Сергея Гаврилова. Во ФСИН пояснили, что Гаврилов на время следствия находился под домашним арестом. На его ноге был закреплен следящий браслет, который он умудрился как-то снять.

По одной из версий Гаврилов воспользовался перебоями с напряжением, и в один из таких моментов просто снял с себя браслет и убежал из дома.

- Сначала проверяющие приезжали, звонили ему домой, чтобы убедиться, что Гаврилов на месте, а потом он перестал брать трубку, - пояснил источник. - В диспетчерской подтвердили, что в доме идут плановые работы и есть перебои с электричеством. Но в последствии выяснилось, что Гаврилов, воспользовавшись ситуацией, нарушил целостность браслета и убежал. Когда подача электричества возобновилась, браслет, оставленный Гавриловым в квартире, продолжил передавать сигнал на базу, которая работает от розетки.

Вчера стало известно, что Гаврилов пересек Белоруссию и попросил политического убежища на Украине.

Напомним, по делу «Нового величия» в 2018 году задержали десять человек. Их обвиняют в создании и в участии в экстремистской организации. По версии следствия, они намеревались совершить госпереворот. Ранее суд отменил приговор другому фигуранту дела "Нового величия" — Павлу Ребровскому, который ранее заключил сделку со следствием, но позднее отказался от своих показаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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