Фигурант дела "Нового величия" сбежал на Украину

Люблинский суд столицы заочно арестовал участника запрещенного в России экстремистского движения «Новое величие» Сергея Гаврилова. Во ФСИН пояснили, что Гаврилов на время следствия находился под домашним арестом. На его ноге был закреплен следящий браслет, который он умудрился как-то снять.

По одной из версий Гаврилов воспользовался перебоями с напряжением, и в один из таких моментов просто снял с себя браслет и убежал из дома.

- Сначала проверяющие приезжали, звонили ему домой, чтобы убедиться, что Гаврилов на месте, а потом он перестал брать трубку, - пояснил источник. - В диспетчерской подтвердили, что в доме идут плановые работы и есть перебои с электричеством. Но в последствии выяснилось, что Гаврилов, воспользовавшись ситуацией, нарушил целостность браслета и убежал. Когда подача электричества возобновилась, браслет, оставленный Гавриловым в квартире, продолжил передавать сигнал на базу, которая работает от розетки.

Вчера стало известно, что Гаврилов пересек Белоруссию и попросил политического убежища на Украине.

Напомним, по делу «Нового величия» в 2018 году задержали десять человек. Их обвиняют в создании и в участии в экстремистской организации. По версии следствия, они намеревались совершить госпереворот. Ранее суд отменил приговор другому фигуранту дела "Нового величия" — Павлу Ребровскому, который ранее заключил сделку со следствием, но позднее отказался от своих показаний.

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