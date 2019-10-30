Вадим Живулин: «Бизнес в стране должен стать национальной идеей»

Среди 12 национальных проектов проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» занимает особое место. Ведь этот проект касается очень существенного развития бизнес-среды, подключения к ней огромного количества россиян.

- Вадим Александрович, насколько, на ваш взгляд, сложны задачи, сформулированные проектом?

- Судите сами: в Указе Президента РФ №204 поручено к 2024 году увеличить число занятых в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) до 25 миллионов человек. Сегодня более 19 миллионов заняты в этом секторе. Соответственно, за 5 лет нужно серьезно нарастить количество компаний и обеспечить акселерацию с тем, чтобы малые и средние предприятия росли и принимали новых работников. Соответственно, и те средства, которые государство выделит на сектор МСП до 2024 года - беспрецедентны. Бюджет национального проекта составляет 481,5 миллиарда рублей, из которых 416,2 миллиарда - это средства из федерального бюджета.

- По данным исследования предпринимательской активности «Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM) за 2018 год, в России доля людей, вовлеченных в создание и управление новыми компаниями, составила 5,5% взрослого трудоспособного населения. Доля тех, чей бизнес существует более трех с половиной лет, составила 4,9% населения. А по данным исследования Сбербанка «СберДанные», в котором рассмотрены реально действующие, а не просто зарегистрированные компании и ИП, собственный бизнес в России ведет всего 2,9% населения.

- Именно в ходе реализации нацпроекта мы имеем возможность увеличить к концу 2024 году долю малого и среднего предпринимательства в ВВП страны до 32,5 процента При этом доля несырьевого экспорта МСП должна вырасти к 2024 году до 10%.

Недавние социсследования показали, что 35% опрошенных россиян в возрасте 14-65 лет рассматривают для себя вероятность стать в будущем предпринимателями (это порядка 35 миллионов человек). Из них 8% сообщили, что уже в ближайшие 3 года они намерены начать свое дело. Кстати, любопытный факт: средний возраст людей, которые потенциально готовы начинать свой бизнес, - это 18-30 лет. Причем в этой категории самая высокая доля желающих открыть свое дело - каждый второй. Будущие предприниматели сегодня, можно сказать, помолодели, и мы, конечно, рассчитываем, в том числе и на развитие молодежного предпринимательства.

- Но амбициозные задачи требуют применения мощных инструментов для их решения...

- Согласен, и мы подготовили немало подобных инструментов. Применяя эти инструменты, содержащиеся в национальном проекте, мы рассчитываем, что должна измениться сама структура малого и среднего бизнеса, во многом за счет перехода предпринимателей из одной категории в другую. Во-первых, упрощен доступ к льготному финансированию для МСП, включая индивидуальных предпринимателей. Это касается и роста объема льготных кредитов. В конце февраля стартовала программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке не свыше 8,5 процента. В этой программе принимает участие 90 банков. Кредит МСП можно получить и под государственную гарантию - на покупку нового оборудования или аренду помещения.

Мы создаем механизмы выхода малого и среднего бизнеса на фондовый рынок, используя системы лизинга. В настоящее время, размещая заказы на поставку продукции, крупные заказчики обязаны часть госзакупок отдавать МСП. Более того, проводить для них специальные тендеры. Обеспечен льготный доступ предприятий малого и среднего бизнеса к производственным площадям и помещениям для создания или развития как производственных, так и инновационных компаний.

- А самозанятые предприниматели могут рассчитывать на меры поддержки в рамках нацпроекта?

- Безусловно. В 2019 году в четырех регионах запущен пилотный проект для самозанятых. В рамках закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан» эти микробизнесмены могут пользоваться инфраструктурной, консультационной, образовательной, финансовой поддержкой, которая сегодня доступна для МСП. Из программ финансовой поддержки самозанятым доступны кредитно-гарантийная поддержка государства: льготное кредитование, микрозаймы, гранты для инновационных проектов от Фонда Бортника.

Так, например, воспользоваться программой льготного кредитования по ставке 8,5% самозанятые имеют возможность в любом из отделений уполномоченного Минэко банка.

На сегодняшний день принято решение о дальнейшем распространении для самозанятых мер, разработанных для поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас готовятся соответствующие изменения в 209-й федеральный закон от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего бизнеса в РФ».

- Казалось бы, мы сегодня живем в информационном мире, однако очень многие люди или не знают о возможностях открытия и ведения бизнеса, или находятся в сомнении именно от недостатка информации и поддержки.

- Поэтому мы и создаем мощную информационную систему, и один из способов популяризации предпринимательства - формирование бренда «Мой бизнес». Мы хотим, чтобы вся инфраструктура и предложения национального проекта с этим брендом ассоциировались. И выстраиваем взаимодействие предпринимателей с государством, создавая службы, работающие по принципу «единого окна». Только в этом году в различных регионах России для компаний малого и среднего бизнеса уже открыто 50 центров «Мой бизнес». До конца 2024 года будут открыты 100 подобных центров.

Главная задача центров - оказать максимальную профессиональную помощь начинающим и действующим коммерсантам.

А для этого мы разработали образовательную программу для региональных и муниципальных команд, работающих в системе инфраструктуры поддержки МСП. Для этого нам предстоит обучить не менее 450 тысяч человек и 3900 бизнес-тренеров из всех субъектов Федерации. Мне, кстати, весьма импонирует проведение форумов «Мой бизнес». Это хорошая площадка для обеспечения коммуникации власти и бизнеса.

- То есть, на ваш взгляд, национальный проект взял уверенный старт?

- Без всякого сомнения. Все, что намечено проектом, выполняется в полном объеме. Организована работа по всем мероприятиям нацпроекта.