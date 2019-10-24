«Как буду беременна — расскажу»: звезда сериала «Воронины» пообещала больше не шутить с фотошопом
Звезда юмористического сериала «Воронины» оказалась шутницей не только в кадре. Сегодня Екатерина Волкова разместила в соцсетях фото с округлившимися формами и недвусмысленной подписью: «Скрывать уже нет смысла… Моя долгожданная Флоранс». Подписчики, в том числе и друзья-знаменитости - Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Алена Водонаева, Вячеслав Манучаров — ринулись поздравлять актрису с беременностью. Да и как не поверить? Все-таки 37-летняя Волкова счастливо замужем, с мужем-танцором Андреем Карповым они растят 8-летнюю дочь Лизу — пора бы и «за вторым». Но всего через три часа артистка огорошила подписчиков новым снимком уже без всякого живота.
- С помощью фотошопа я решила устроить небольшой социальный эксперимент. Хотела понять, насколько мы доверяем информации из соцсетей, ведь она бывает сильно искажена, - объяснила Екатерина. - Но на самом деле, я правда готовлюсь к рождению ребенка - уже очень скоро состоится премьера нашего спектакля «Ловушка». Где Флоранс - это моя героиня. И каждая новая роль для меня - это как рождение ребёнка, к которому ты готовишься со всей ответственностью. И как иногда бывает, детишки не всегда появляются в назначенный доктором срок. Поэтому наша премьера, которая должна была быть 31 октября, переносится по не зависящим от актеров причинам.
Как друзья восприняли эту шутку, «Комсомолка» спросила у самой артистки.
- Экспериментом довольна! - бодро ответила Екатерина Волкова. - Больше половины моих подписчиков оказались внимательны и заметили фотошоп, другие просто порадовались…
- А вам не высказали потом — «Мать, чего творишь! Мы ведь уже поверили!»?
- Было, было, конечно. Но! Я же не написала, что я беременна. Формулировка была другая: «Моя долгожданная Флоранс». И главное, никто не задумался, почему ребенок в русской семье — с французским именем!
На самом деле изначально задача была рассказать, что премьеры не будет, привлечь внимание. Часто ведь актеров ругают — вот, вы спектакли отменяете, а мы об этом даже не знаем, это обман… И уже когда я собиралась выкладывать это объявление, вдруг подумала — а почему бы не провести такой эксперимент? Мы ведь так редко общаемся друг с другом, не звоним, а все новости узнаем из интернета. Можно ли доверять соцсетям? Зато теперь я точно знаю — мои подписчики меня любят, а главное — знают, что премьера перенесена. А когда она состоится, я сообщу позже.
- Вам, кстати, кто-нибудь позвонил? Или все ограничились лайком в соцсетях?
- Я ехала в Сапсане в Питер, у нас здесь спектакль. Связь прерывалась, но телефон разрядился за полчаса — все писали, поздравляли, удивлялись: «Мы же с тобой на прошлой неделе виделись, как же так — ничего ведь не было!».
- И все-таки: если вновь будете в положении, расскажете подписчикам?
- Да, но ближе к моменту рождения малыша. Хотя с моей занятостью — мы ведь куда-то постоянно ездим, летаем, выступаем, скрыть не получится, люди все равно узнают. Как будет, так будет, но с поклонниками этой новостью обязательно поделюсь. Уже без шуток.
ИСТОЧНИК KP.RU