«Как буду беременна — расскажу»: звезда сериала «Воронины» пообещала больше не шутить с фотошопом

Звезда юмористического сериала «Воронины» оказалась шутницей не только в кадре. Сегодня Екатерина Волкова разместила в соцсетях фото с округлившимися формами и недвусмысленной подписью: «Скрывать уже нет смысла… Моя долгожданная Флоранс». Подписчики, в том числе и друзья-знаменитости - Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Алена Водонаева, Вячеслав Манучаров — ринулись поздравлять актрису с беременностью. Да и как не поверить? Все-таки 37-летняя Волкова счастливо замужем, с мужем-танцором Андреем Карповым они растят 8-летнюю дочь Лизу — пора бы и «за вторым». Но всего через три часа артистка огорошила подписчиков новым снимком уже без всякого живота.

- С помощью фотошопа я решила устроить небольшой социальный эксперимент. Хотела понять, насколько мы доверяем информации из соцсетей, ведь она бывает сильно искажена, - объяснила Екатерина. - Но на самом деле, я правда готовлюсь к рождению ребенка - уже очень скоро состоится премьера нашего спектакля «Ловушка». Где Флоранс - это моя героиня. И каждая новая роль для меня - это как рождение ребёнка, к которому ты готовишься со всей ответственностью. И как иногда бывает, детишки не всегда появляются в назначенный доктором срок. Поэтому наша премьера, которая должна была быть 31 октября, переносится по не зависящим от актеров причинам.

volkovihome Скрывать уже нет смысла... Моя долгожданная Флоранс

Как друзья восприняли эту шутку, «Комсомолка» спросила у самой артистки.

- Экспериментом довольна! - бодро ответила Екатерина Волкова. - Больше половины моих подписчиков оказались внимательны и заметили фотошоп, другие просто порадовались…

- А вам не высказали потом — «Мать, чего творишь! Мы ведь уже поверили!»?

- Было, было, конечно. Но! Я же не написала, что я беременна. Формулировка была другая: «Моя долгожданная Флоранс». И главное, никто не задумался, почему ребенок в русской семье — с французским именем!

На самом деле изначально задача была рассказать, что премьеры не будет, привлечь внимание. Часто ведь актеров ругают — вот, вы спектакли отменяете, а мы об этом даже не знаем, это обман… И уже когда я собиралась выкладывать это объявление, вдруг подумала — а почему бы не провести такой эксперимент? Мы ведь так редко общаемся друг с другом, не звоним, а все новости узнаем из интернета. Можно ли доверять соцсетям? Зато теперь я точно знаю — мои подписчики меня любят, а главное — знают, что премьера перенесена. А когда она состоится, я сообщу позже.

- Вам, кстати, кто-нибудь позвонил? Или все ограничились лайком в соцсетях?

- Я ехала в Сапсане в Питер, у нас здесь спектакль. Связь прерывалась, но телефон разрядился за полчаса — все писали, поздравляли, удивлялись: «Мы же с тобой на прошлой неделе виделись, как же так — ничего ведь не было!».

- И все-таки: если вновь будете в положении, расскажете подписчикам?

- Да, но ближе к моменту рождения малыша. Хотя с моей занятостью — мы ведь куда-то постоянно ездим, летаем, выступаем, скрыть не получится, люди все равно узнают. Как будет, так будет, но с поклонниками этой новостью обязательно поделюсь. Уже без шуток.