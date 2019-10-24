2019-10-24T16:59:20+03:00
В мире

Депутат палаты общин: Британия обезумела!

Наш собкор в Лондоне Михаил Озеров рассказывает о необычной встрече возле Вестминстера
Михаил ОЗЕРОВспециальный корреспондент
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В связи с брекситом лондонские улицы наводнили сотни тысяч демонстрантов.В связи с брекситом лондонские улицы наводнили сотни тысяч демонстрантов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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… Британский депутат выходит из здания парламента в Вестминстере в плотном кольце полицейских. За ним – второй, третий, и рядом с ними тоже стражи порядка. Неужели их арестовали? Показав карточку журналистской аккредитации, задаю этот вопрос одному из законодателей.

- Можете назвать это своеобразным арестом, теперь мы ни шагу не делаем без такого сопровождения, – усмехается он. – Где гарантия, что на тебя не набросится на улице фанатик или, наоборот, противник брексита? А что творится в палате общин вы сами видите.

Да, в связи с брекситом лондонские улицы наводнили сотни тысяч демонстрантов, и кого только среди них нет. Накаленная агрессивная обстановка и внутри Вестминстера, поэтому из пресс-галереи парламента спускаешься с головной болью. Члены палаты общин неутомимо кричат, оскорбляют друг друга. Не сдерживают себя ни премьер-министр Борис Джонсон, ни предводитель оппозиционных лейбористов Джереми Корбин, ни лидеры других партий. Где же хваленое английское джентльменство? Хотя понятно, что нервы у джентльменов совсем сдали из-за бесконечных обсуждений брексита и скандалов вокруг него, тем более что света в конце тоннеля до сих пор не видно. Клятвы нового главы правительства Джонсона выйти из Евросоюза 31 октября остаются, похоже, просто торопливыми невыполненными обещаниями.

- Впрочем, обезумела не только Британия, а чуть ли не половина планеты, - добавляет депутат.

С этим тоже не поспоришь. Еще как бурлят Гонконг, Чили и некоторые другие латиноамериканские страны, Ливан! А Украина! А США при Трампе, которого здесь называют старшим братом Бориса Джонсона! Причем, негативные тенденции чрезвычайно заразны. Потому разные британские политологи выдают одинаковый мрачный прогноз: мол, наступает «всепланетный бунт». Правда, у меня есть контрдовод, к которому прислушиваются: посмотрите на Россию.

Когда говорю об этом парламентарию, он кивает головой:

- А вам это надо? Да, Россия, слава Богу, – один из немногих оставшихся островов стабильности.

Не скрою, приятно услышать такие слова от депутата Вестминстера, даже если он в кольце полицейских.

Лондон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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