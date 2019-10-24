2019-10-24T17:00:05+03:00
Происшествия

Стало известно, как выглядят родители, которые бросили шестимесячную дочку на лавочке в центре Москвы

Правоохранительные органы продолжают искать незадачливых родителей. Их лица попали на записи с камер видеонаблюдения
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Оставивших малыша мужчину и женщину теперь ищет полиция.Оставивших малыша мужчину и женщину теперь ищет полиция.
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21 октября около бизнес-центра по адресу улица Щепкина, 29 в Москве обнаружили сумку, в которой лежала полугодовалая девочка. Ребенок был тепло одет, ее нашли в розовой куртке и бирюзовых шапке и кофте. Сейчас правоохранительные органы пытаются найти родственников малышки.

Ранее сообщалось, что девочку на лавочке оставил неизвестный мужчина. Сейчас полиция подняла записи с камер видеонаблюдения. Родители несли сверток с малышкой вдвоем, на видео хорошо различимы их лица.

— Разыскиваются мужчина и женщина. Приметы мужчины: азиатской внешности, на вид около 25-27 лет, рост 170-180 см. Был одет в синюю куртку и темные джинсы. Женщина ростом 150 см, одета в черный пуховик до колена, синие джинсы и темные сапоги. Белая сумка через плечо, — рассказала координатор фонда «Поиск пропавших детей» Марьяна Шевцова.

При каких обстоятельствах ребенка выбросили на улицу, неизвестно. Московские следователи начали проверку по факту обнаружения девочки. Всех, кому известно о родственниках ребенка, просят сообщить по телефонам: 8 (800)707-70-22, 8-495-690-44-51.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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