«Я хотела любви, а он - пить водку». Пьяная москвичка убила штангой от шкафа украинца

Любви у москвички Нелли Филипповой и украинца Сергея Борщова не случилось. 35-летний мужчина приехал в Москву на заработки, снял комнату в квартире на Ухтомской улице, где жила 41-летняя женщина с ребенком семи лет и пожилой мамой. Сначала Борщов был просто квартирантом, платил скромные 12 тысяч рублей в месяц. Позже Нелли и сама присмотрелась — мужик одинокий, с работой что-то не ладится. Сказала: «Можешь не платить. Живи у меня так». К тому же женщине уже несколько лет было одиноко, а тут в квартире мужчина. Решила «брать быка за рога». Но тот стал сопротивляться, за что и был зверски убит. Прямо, как в фильме «Жестокий романс», когда Юлий Карандышев убивает Ларису со словами: «Так не доставайся ж ты никому».

- Между женщиной, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее сожителем возник конфликт. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений женщина она нанесла мужчине металлическим предметом множественные удары в область головы, причинив телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

Как уже успели выяснить следователи, во время пьянки Нелли стала бить кулаками Сергея, выбрасывать его вещи из шкафа. Штанга, на которой висела одежда, поломалась. Ее-то москвичка схватила и нанесла несколько ударов. Когда женщина поняла, что мужчина перестал сопротивляться, то она бросила штангу на пол и сама вызвала «скорую помощь». Но мужчина скончался от тяжелых травм.

- Я хотела любви, а он пить водку. Меня это обидело, - призналась женщина.

Следователи уже предъявили женщине обвинение в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины. По статье 111 УК РФ женщине грозит тюремный срок до 15 лет. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Женщина не стала отрицать, что убила мужчину. Сейчас с ней проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

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