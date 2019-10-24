Медведев предложил обучать в российских вузах больше иностранцев

В проекте «5-100» (государственная программа, по которой к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в мировой ТОП-100) будет участвовать 30 российских вузов вместо 21-го. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на встрече с ректорами ведущих российских вузов в четверг.

В 2012 году до существования Проекта «5-100» в различные мировые рейтинги входило 15 российских вузов, а в этом году их уже 48.

- Наиболее сильные позиции у нас в предметных рейтингах - математика, физика, информатика, - отметил Медведев.

На поддержку участвующих в проекте вузов из казны уже выделили около 70 миллиардов рублей.

- Я дал поручение проработать вопрос об увеличении финансовой поддержки. И необходимо обновить критерии отбора вузов, которые получают эти деньги. При этом, конечно, учесть и отраслевую специфику. Понятно, что бренд этого университета должен быть отличим, узнаваем, он должен быть авторитетным, - сказал Медведев.

К 2024 году правительство ставит задачу вывести Россию в пятерку лидеров по научным исследованиям и разработкам, а также в десятку ТОП-500 глобальных рейтингов.

- Сейчас мы на 17-м месте. Цели, конечно, сверхамбициозные. К университетской науке даже в советские времена было отношение как к чему то вторичному по отношению к Академии наук. Во всем мире это не так. Но сейчас наши университеты уже стали по сути научно образовательными центрами, - заметил премьер.

Медведев также заявил, что российские вузы могли бы обучать намного больше иностранцев. В 2012 году по программе бакалавриата, специалитета и магистратуре в России училось почти 165 тысяч иностранцев. В прошлом году - уже 280 тысяч.

- Но это пока цифры достаточно скромные. Наше образование способно большее количество иностранцев обучить, - сказал Медведев.