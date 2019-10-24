2019-10-24T17:46:02+03:00
Политика

Медведев предложил обучать в российских вузах больше иностранцев

Правительство увеличит расходы на программу по улучшению позиций наших университетов в мировых рейтингах
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Доме правительства РФ на встрече с Советом по повышению конкурентоспособности университетов РФ среди мировых научно-образовательных центров. Фото: Екатерина Штукина/ТАССПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Доме правительства РФ на встрече с Советом по повышению конкурентоспособности университетов РФ среди мировых научно-образовательных центров. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Изменить размер текста:

В проекте «5-100» (государственная программа, по которой к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в мировой ТОП-100) будет участвовать 30 российских вузов вместо 21-го. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на встрече с ректорами ведущих российских вузов в четверг.

В 2012 году до существования Проекта «5-100» в различные мировые рейтинги входило 15 российских вузов, а в этом году их уже 48.

- Наиболее сильные позиции у нас в предметных рейтингах - математика, физика, информатика, - отметил Медведев.

На поддержку участвующих в проекте вузов из казны уже выделили около 70 миллиардов рублей.

- Я дал поручение проработать вопрос об увеличении финансовой поддержки. И необходимо обновить критерии отбора вузов, которые получают эти деньги. При этом, конечно, учесть и отраслевую специфику. Понятно, что бренд этого университета должен быть отличим, узнаваем, он должен быть авторитетным, - сказал Медведев.

К 2024 году правительство ставит задачу вывести Россию в пятерку лидеров по научным исследованиям и разработкам, а также в десятку ТОП-500 глобальных рейтингов.

- Сейчас мы на 17-м месте. Цели, конечно, сверхамбициозные. К университетской науке даже в советские времена было отношение как к чему то вторичному по отношению к Академии наук. Во всем мире это не так. Но сейчас наши университеты уже стали по сути научно образовательными центрами, - заметил премьер.

Медведев также заявил, что российские вузы могли бы обучать намного больше иностранцев. В 2012 году по программе бакалавриата, специалитета и магистратуре в России училось почти 165 тысяч иностранцев. В прошлом году - уже 280 тысяч.

- Но это пока цифры достаточно скромные. Наше образование способно большее количество иностранцев обучить, - сказал Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Морпехов будут сопровождать танковые батальоны
Госдума утвердила сокращенный рабочий день для женщин на селе
Российские университеты укрепляют свои позиции в международных рейтингах - ТюмГУ среди лучших вузов мира
Кандидатов в космонавты предлагают проверять на полиграфе
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов нескольких банков
Bloomberg: Сотрудники Google обвинили руководство в установке шпионского приложения на компьютеры
Малому бизнесу облегчают переход на онлайн-кассы
Тренер сборной по пляжному футболу рассказал, чем команда удивит на ЧМ в Парагвае
Путин назвал причину конфликта в Ливии
Курды отошли от сирийско-турецкой границы на 32 километра
На форуме «Россия-Африка» министр Свазиленда зачитала рэп
С-400 и «Панцирь» впервые выпустят на учения за границу
Композитор «Утренней почты» умер в своей студии в Подмосковье
Госдума одобрила продление заморозки накопительной части пенсии еще на год
Губернатор Виктор Томенко: «Возможность первыми открыть торжества по случаю юбилея Михаила Калашникова по праву предоставлена Алтайскому краю»
Путин пошутил о новом месте России в рейтинге Doing Business
В Москве «двойник» Конора Макгрегора отвлекал фанатов и журналистов от звезды ММА
Военный эксперт оценил возможности российского оружия для сдерживания США