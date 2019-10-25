Всемирный день шоппинга 2019

Это - особый праздник для самых отчаянных шопоголиков. Событие получило широкое распространение среди покупателей благодаря китайской компании Alibaba Group, которая в 2009 году впервые устроила грандиозную распродажу в своих интернет-магазинах, в том числе и в популярном магазине Алиэкспресс.

Сегодня ежегодный праздник шоппинга устраивает большинство крупных китайских интернет-магазинов, что позволяет событию набирать всё большую популярность среди покупателей и затмевать по размерам выручки такие известные мировые распродажи, как Киберпонедельник и Чёрная Пятница.

Как и во время всех масштабных распродаж, товары на Всемирный день шоппинга разлетаются как горячие пирожки, поэтому чтобы не потерять драгоценные минуты и не упустить приглянувшиеся вещи, предлагаем воспользоваться нашим онлайн-гидом к 11 ноября, который мы с профессиональными шопоголиками подготовили специально для Вас!

Итак, для начала необходимо составить список всех необходимых покупок – чтобы не растеряться в огромном потоке товаров со скидками, ничего не забыть и не купить ничего лишнего! Для этого предлагаем Вам заранее пройтись по тематическим разделам на сайте Алиэкспресс и найти интересующие Вас товары.

Традиционно самым популярным типом продукции, которую покупают пользователи на Алиэкспресс, остаётся техника и электроника, которая представлена в разделах главного меню: “Телефоны и аксессуары”, “Компьютеры и оргтехника”, “Электроника” и “Бытовая техника”. Кроме того, самые популярные товары по выгодным ценам можно найти, если кликнуть на вкладку “Техника”, которая находится под поисковой стракой на главной странице сайта. Все товары, представленные в данных разделах, являются оригинальными и подлежат обязательной сертификации. Конечно, большую часть каталога занимает продукция китайских компаний, например, Meizu, Xiaomi, Honor, Huawei, однако на сайте можно также купить и товары от мировых производителей, таких как Apple, Samsung, Sony, Philips и других!

Источник: https://ru.aliexpress.com

Второй по популярности категории товаров, которую чаще всего ищут пользователи Алиэкспресс, можно смело назвать одежду, которая представлена в разделах “Одежда для женщин” и “Одежда для мужчин”, а также обувь, сумки и другие аксессуары, представленные в разделах “Бижутерия и часы” и “Сумки и обувь”. Подборка модных товаров на распродаже ждёт покупателей во вкладке “Мода” под поисковой строкой. На сайте представлены как товары локальных китайских производителей, так и продукция от европейских и мировых брендов. Каталог Алиэкспресс удобно поделён на разделы с разным типом одежды, а на странице каждого конкретного товара представлены доступные размеры, отзывы и характеристики, что позволяет пользователям ещё более ответственно подходить к процессу покупки!

Источник: https://ru.aliexpress.com

Конечно же, ещё одной самой часто покупаемой категорией продукции являются товары Алиэкспресс для детей. Вся доступная продукция представлена в разделе “Всё для детей”, который, в свою очередь, уже поделён на большие подразделы: “Для самых маленьких”, “Одежда для девочек”, “Одежда для мальчиков” и “Игрушки и хобби”. Ну а все детские товары со скидками традиционно ждут пользователей во вкладке “Детям” под поисковой строкой на главной странице сайта. Особого внимания заслуживает ассортимент продукции для творчества и хобби, в котором представлены тысячи самых разнообразных товаров на любой вкус от известных производителей по привлекательным ценам! И хотя вся представленная продукция на прилавках интернет-магазина Алиэкспресс прошла необходимый контроль качества, мы всё же рекомендуем Вам тщательно осматривать товары на наличие всякого рода повреждений и ограничений перед тем, как давать их детям.

Также одной из самой заказываемой с Алиэкспресс категории продукции являются необычные и полезные товары для дома, благодаря которым сайт и стал популярным среди российских пользователей. Товары данной категории представлены в разделе “Дом и зоотовары”, который удобно поделён на тематические подразделы: “Кухня, столовая и бар”, “Хобби и рукоделие”, “Зоотовары”, “Для сада и огорода”, “Текстиль для дома”, “Хранение вещей” и “Всё для праздников и вечеринок”. Кроме того, рекомендуем Вам обратить внимание на особый подраздел “Умный дом”, где представлены товары, которые помогут сделать ежедневную бытовую рутину значительно проще и интереснее!

Источник: https://ru.aliexpress.com

Ну и завершает наш список самых популярных категорий товаров раздел “Красота и здоровье”, в котором представлен полный ассортимент декоративной и уходовой продукции. Так, на сайте Алиэкспресс можно найти товары по уходу за кожей, волосами и ногтями, товары для макияжа, товары для гигиены полости рта, товары для эпиляции, товары для боди-арта и тату, различную технику и аксессуары для красоты, а также большой выбор товаров для поддержания здоровья и релаксации. Все товары прошли обязательную сертификацию и являются полностью безопасными и пригодными для использования в индустрии красоты и здоровья!

После того, как Вы пройдётесь по всем интересующим тематическим разделам и просмотрите всю приглянувшуюся продукцию, рекомендуем добавить страницы товаров в закладки – так Вы сможете отслеживать изменения цены и скидки Алиэкспресс и успеть оформить заказ по самой выгодной стоимости!

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