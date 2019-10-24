2019-10-24T18:30:56+03:00
Телевизор

Децл по дороге к смерти: о жизни рэпера сняли фильм

Авторы попытались понять, что привело к трагическому финалу одну из главных российских звезд начала нулевых
Сергей ЕФИМОВ
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О жизни Кирилла Толмацкого сняли фильм. Фото: Юрий Смитюк/ТАССО жизни Кирилла Толмацкого сняли фильм. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Платная онлайн-платформа Premier анонсировала открытие бесплатного раздела «Ежедневный Premier». В числе первых продуктов, которые будут предложены к просмотру в этом разделе, - документальный фильм тележурналиста Романа Супера «С закрытыми окнами» о жизни музыканта Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Премьера ленты назначена на 7 ноября.

Музыкант скончался в возрасте 35 лет в феврале этого года. Творческая судьба Децла складывалась драматически: бешеная популярность пришла к нему уже в 16, но почти сразу пошла на спад. Децл экспериментировал, менял музыкальные направления, терпел насмешки. И внезапно умер в гримерке после концерта в Ижевске — именно в тот момент, когда он, казалось, обрел почву под ногами. Роман Супер — практически ровесник своего героя, ему сейчас 34.

«Я в артисте этом и в начале нулевых, и теперь в 2019-м вижу одно и то же: свое детство, свое поколение, пережитую культурную революцию, которую нам подарило русское MTV и Толмацкий, там появившийся. Истории интересны тогда, когда в них мы видим себя. В пацане с дредами я вижу себя. Поэтому и снял этот фильм», - пояснил он «КП» замысел проекта.

По словам Супера, в фильме «С закрытыми окнами» о Децле рассказывают «самые близкие люди, которые все 35 лет находились где-то рядом с ним, которые его сделали - в прямом и переносном смыслах. Которые делали его счастливым и заставляли страдать». Интервью для фильма дал отец Децла - продюсер Александр Толмацкий, сделавший сына звездой с которым артист не общался долгие годы после ссоры. А вот сына, 14-летнего Антония, в картине нет. Почему, неизвестно - на вопрос «КП» об этом автор проекта не ответил.

Зато в картине появится сам Децл - со старых архивных пленок.

«Этот фильм - большие, подробные, честные интервью и огромные сундуки с хроникой, которую мы собирали со всего мира», - рассказал Супер.

Постер фильма

Постер фильма

В эфире каких-либо телеканалов «С закрытыми окнами» показывать не будут. «Телеэфира нет, потому что мы его не хотим, - заверил «КП» автор. - И не понимаем, зачем он нам нужен, если онлайн-платформа предлагает большую аудиторию и меньшую цензуру».

По большому счету весь фильм — попытка найти ответ на вопрос, что же стало причиной смерти музыканта, ведь сердечный приступ — лишь финальная точка в его изломанной судьбе. «Причин много. И всем им посвящены два часа картины», - говорит автор ленты.

Чтобы посмотреть фильм 7 ноября, достаточно перейти на сайт c компьютера или смарт-ТВ, либо установить соответствующее приложение на смартфон или планшет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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