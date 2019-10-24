Бизнес выходит на тропу добра

Термин «корпоративное волонтерство» уже не вызывает непонимающих взглядов, а для ряда бизнес-структур данное направление работы является составляющей частью всей их деятельности. Давно доказано, что корпоративное волонтерство – это один из реальных способов поддержания социальной активности компании, устойчивого развития страны и общества. Кроме того, как свидетельствует опыт ведущих российских и международных компаний, участие в волонтерской деятельности помогает выстраивать корпоративные коммуникации.

Как явление корпоративная социальная ответственность – для России не нова, однако, по словам президента Центра корпоративного волонтерства «ДаДобро» Оксаны Богдановой, на сегодняшний день в волонтерство вовлечены в основном крупные бизнес-структуры. «Эта тема обсуждается уже несколько лет, многие компании ею активно занимаются. Но в основном это все-таки на уровне крупных компаний. А мы хотели бы сфокусировать на теме социальной ответственности также малый и средний бизнес», – поделилась она.

Одной из уже реализованных идей по привлечению компаний в волонтерству стало издание Календаря добрых дел ¬– расписания 12-ти основных акций, проводимых центром «ДаДобро» в течение года. Распределенные по месяцам они охватывают четыре больших направления, задача которых – поддержка устойчивого развития страны. «У нас четыре цели, которые мы закрываем. Первая – ликвидация нищеты, акция «Автобус добра». В рамках направления «Осознанное потребление» мы проводим просветительскую акцию «Яблоко за батарейки». Еще одна цель – качественное образование, в марте у нас стартует проект «Сила знаний», и мы будем делать для детей из детдомов и реабилитационных центров программы по обучению их тому, что поможет им в будущем. И четвертая цель – хорошее здоровье и благополучие, для достижения которой мы проводим нашу «Зарядку со звездой», мотивирующую детей к здоровому образу жизни», – рассказала Оксана Богданова.

Очевидно, что составление плана акций способно заметно повысить эффективность благотворительных акций. Наглядным примером может стать сбор макулатуры, который снова возрожден во многих школах. В установленный день ученики и их родители вместе собирают и сдают тонны ненужной бумаги, тогда как подобный кумулятивный эффект при постоянно организованном сборе по целому ряду причин недостижим. Это подтверждает Оксана Богданова: «В течение года собирать игрушки для больниц очень трудозатратно, а эффективность этого мероприятия в результате оказывается гораздо ниже, нежели, когда мы «в едином порыве» собираем их в течение двух-трех недель и получаем годовой запас для большого количества больниц. У акции, которая имеет дату начала и окончания и о которой известно заранее, гораздо больше эффективность».

В то же время, по опыту центра «ДаДобро», очень важно, чтобы бизнес-структуры заранее могли подготовиться к благотворительным акциям – сообщения о них в виде «снега на голову» заметно снижают и интерес, и отдачу от мероприятий. Компании готовы быть составляющей частью корпоративной социальной ответственности, причем люди занимаются этой деятельностью не только исходя из необходимости и желания просто помочь. «Кроме основной цели акций, мы даем возможность людям почувствовать причастность к большой, глобальной социальной истории, – подчеркивает Оксана Богданова. – Это очень важно: не просто я помог одной семье, а я вместе с другими людьми помог многим, десяткам тысячам семей».

На сегодняшний день «ДаДобро» – это международное волонтерское движение, представленное в России, Белоруссии, странах Прибалтики, Казахстане и Великобритании. Организация объединяет 200 компаний и более 3,5 тыс. волонтеров. На попечении добровольцев находится 75 социальных объектов. Деятельность движения строится вокруг 12 основных акций Календаря добрых дел, каждая из которых проводится в 50 различных городах мира и посвящена определенной тематике. Все вместе они направлены на достижение целей в области устойчивого развития, принятые на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году.