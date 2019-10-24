Володин призвал ПАСЕ защитить в Европе могилы советских воинов

В июне Россия после пятилетнего бойкота из-за событий в Крыму и на Украине триумфально вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) с полным восстановлением своих полномочий. И вот сейчас нашу делегацию в Страсбурге возглавил уже председатель Госдумы Вячеслав Володин по случаю открытия здесь Европейской конференции спикеров парламентов.

- Правильно было бы провести работу над нашими общими ошибками для того, чтобы их не допускать и для того, чтобы Совет Европы и дальше был общеевропейским домом, где мы могли обсуждать вопросы на принципах равенства, невмешательства в суверенные дела государств, отсутствия двойных стандартов и тогда, наверное, у нас все получится, и организация будет не только эффективна, но, что самое главное, будет принимать решения, которые мы все с вами выполняем и ожидаем, что через этот диалог будем выходить на консенсус, - отметил в выступлении Володин. - Получается это у нас или нет? Не всегда. И не получается это по причине того, что, с одной стороны, мы говорим о равенстве, а с другой, существуют двойные стандарты. Хотел бы призвать всех к тому, чтобы мы уходили от этих подходов. Именно эти подходы разрушают наш общий европейский дом.

Предложив вырабатывать общие стандарты и принимать модельные законы по противодействию терроризму, спикер Госдумы также затронул больную тему сохранения исторической памяти о Второй мировой войне.

- Нам необходимо прекратить беспокоить могилы павших, павших за нас, за то, чтобы мы обсуждали здесь вопросы будущего, павших за наших детей, чтобы мы имели возможность спокойно жить. Я хотел бы попросить вас, чтобы мы самое простое решение, самое малое, что мы можем для них сделать, - взяли и реализовали. То, что мы видим, недопустимо. У нас война прошла через каждую семью, и когда мы о этом говорим – это задевает каждого. Думаю, что также задевает и тех, кто представляет те республики, которые были в едином государстве, - подчеркнул Володин.

И пригласил европейских коллег в Москву на 75-летие Победы.

- Хороший повод посетить Москву, - ответила ему генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.