Малые закупки в крупном формате

В действительности в наше время малый и средний бизнес (МСП) использует далеко не все способы развития для этого, а они есть.

Государство в рамках реализации Национального проекта идет навстречу МСП быстрыми темпами. Например, малые предприниматели робеют перед крупными государственными предприятиями и неохотно участвуют в госзакупках. Давайте согласимся, частенько это случается от незнания. Познакомьтесь со всеми условиями этих торгов, и, быть может, перед вами откроются реальные новые горизонты. Потому что власти сегодня делают обязательным условием деятельности госкомпаний правило - часть закупок отдавать МСП. И даже проводить для них специальные тендеры.

Посмотрите на себя в «зеркало»: максимальная численность вашей малой фирмы - 100 человек, средней - 250. Предельная выручка малого - 800 миллионов рублей в год, среднего - 2 миллиарда. В таком случае следует посмотреть на причитающиеся МСП льготы, коих немало в сфере госзакупок.

Так, в рамках Федеральных законов от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ действуют специальные положения, касающиеся особенностей участия субъектов МСП в закупках.

Согласно 44-ФЗ, заказчики обязаны закупать у малых предприятий не менее 15 процентов товаров или услуг от общего годового объема. Более того, до 1 апреля каждого года госкомпаниям в Единой информационной системе необходимо публиковать отчеты о закупках за прошлый год. Причем, согласно статье № 30 закона «Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках», в отчете можно указывать лишь те из них, которые имели заведомые плюсы для малого бизнеса, вследствие чего эти закупки и состоялись.

В ходе закупок для малых коммерсантов действует несколько льгот. Например, фирмы вправе не обеспечивать контракт средствами, если ранее они уже выполнили без штрафов и неустоек по крайней мере три подобных контракта – предусматривает статья № 34 «Контракт» закона 44-ФЗ. Еще одна льгота предполагает возвращение заказчиком суммы обеспечения контракта и оплату товара не позднее 15 дней с даты его подписания.

Законом 223-ФЗ также предусмотрены особенности участия МСП. В данном случае заказчики должны закупать у этих компаний не менее 15 процентов от общего объема товаров, работ или услуг по спецторгам, т.е. торгам, принять участие в которых могут только субъекты МСП, а со следующего года 18 %. Данные условия прописаны в Постановлении Правительства РФ от 11.12.14 № 1352. И здесь действуют льготы. Познакомьтесь с этими законами, чтобы вести бизнес успешнее.

Кстати, вам будет важно знать, что в России для устаревших норм законодательства организовали «плаху». Речь идет примерно о 20 000 старых законодательных актах, которые в том числе мешают вести предпринимательство и неправомерно контролируют бизнес. Представьте, до сих пор действовало постановление Совмина РСФСР от 1961 года «Об утверждении республиканских технических условий на колбасы вареные из мяса птицы и кроликов». Наконец-то «регуляторная гильотина» властей полностью пересмотрит количество и качество предъявляемых к предпринимательству требований.

В настоящее время Министерство экономического развития России доработало этот законопроект «Об обязательных требованиях». Обратите внимание, господа нынешние и перспективные коммерсанты, - этот законодательный акт предполагает, что требования, касающиеся по большой части бизнеса, могут вводиться властями всех уровней лишь в целях предотвращения или минимизации последствий причинения вреда. А вот устранение рыночных и прочих рисков, которые напрямую таким вредом не сопровождаются, запрещается.

Конечно, бизнес - дело непростое, но обернитесь вокруг: вы увидите, что условия его в России становятся намного комфортнее. Включайтесь!