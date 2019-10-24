"Мои адвокаты готовят иск на 50 млн рублей": Общественник заявил, что его избили на Mercedes fashion week в Москве

Mercedes fashion week закончилась, а общественный деятель Валерий Булыгин только сейчас решил рассказать, что на модном показе его избили.

- Я никак не мог ожидать, что сотрудники Mercedes fashion week в Манеже могут избить меня до такого состояния, что мне придется делать экстренную операцию. Мои адвокаты уже готовят иск на сумму 50 млн рублей на организаторов за оскорбление, прилюдное унижение, за нанесения тяжких телесных повреждений, - рассказал "КП" общественный деятель.

Валерий Булыгин также рассказал, что прошел на показ по пригласительному. Позже к нему подошли охранники и попросили выйти, а после схватили его и без объяснений начали бить и оскорблять.

- Я подозреваю, что это заказ, чтобы меня напугать и прилюдно унизить в светском обществе. Возможно, это конкуренты из шоу-бизнеса или политики, - рассказал Булыгин.

После общественник написал заявление в полицию. Сейчас он находится в больнице с перелом ключицы со смещением. Пришлось провести экстренную операцию.

В полиции факт избиения не подтверждают.