2019-10-24T20:50:09+03:00
Происшествия

"Мои адвокаты готовят иск на 50 млн рублей": Общественник заявил, что его избили на Mercedes fashion week в Москве

Валерий Булыгин попал в больницу с перелом
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments2
Валерий Булыгин на больничной койке.Валерий Булыгин на больничной койке.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Mercedes fashion week закончилась, а общественный деятель Валерий Булыгин только сейчас решил рассказать, что на модном показе его избили.

- Я никак не мог ожидать, что сотрудники Mercedes fashion week в Манеже могут избить меня до такого состояния, что мне придется делать экстренную операцию. Мои адвокаты уже готовят иск на сумму 50 млн рублей на организаторов за оскорбление, прилюдное унижение, за нанесения тяжких телесных повреждений, - рассказал "КП" общественный деятель.

Валерий Булыгин также рассказал, что прошел на показ по пригласительному. Позже к нему подошли охранники и попросили выйти, а после схватили его и без объяснений начали бить и оскорблять.

- Я подозреваю, что это заказ, чтобы меня напугать и прилюдно унизить в светском обществе. Возможно, это конкуренты из шоу-бизнеса или политики, - рассказал Булыгин.

После общественник написал заявление в полицию. Сейчас он находится в больнице с перелом ключицы со смещением. Пришлось провести экстренную операцию.

В полиции факт избиения не подтверждают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Столтенберг назвал распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону
NASA намерено купить дополнительные места на «Союзах»
Суд оставил Абызова под арестом до 25 января
МИД Украины заявил, что готов к переговорам «по Крыму»
Абызов рассказал суду о вынужденном отъезде сына в США
На Украине собираются продавать демонтированные и «декоммунизированные» памятники Ленину
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Николая Герасименко
В Москве арестован гражданин России по подозрению в госизмене
Госдума одобрила законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассников
Морпехов будут сопровождать танковые батальоны
Госдума утвердила сокращенный рабочий день для женщин на селе
Российские университеты укрепляют свои позиции в международных рейтингах - ТюмГУ среди лучших вузов мира
Кандидатов в космонавты предлагают проверять на полиграфе
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов нескольких банков
Bloomberg: Сотрудники Google обвинили руководство в установке шпионского приложения на компьютеры
Малому бизнесу облегчают переход на онлайн-кассы
Тренер сборной по пляжному футболу рассказал, чем команда удивит на ЧМ в Парагвае
Путин назвал причину конфликта в Ливии
Курды отошли от сирийско-турецкой границы на 32 километра
На форуме «Россия-Африка» министр Свазиленда зачитала рэп
С-400 и «Панцирь» впервые выпустят на учения за границу
Композитор «Утренней почты» умер в своей студии в Подмосковье
Госдума одобрила продление заморозки накопительной части пенсии еще на год
Губернатор Виктор Томенко: «Возможность первыми открыть торжества по случаю юбилея Михаила Калашникова по праву предоставлена Алтайскому краю»
Путин пошутил о новом месте России в рейтинге Doing Business
В Москве «двойник» Конора Макгрегора отвлекал фанатов и журналистов от звезды ММА
Военный эксперт оценил возможности российского оружия для сдерживания США