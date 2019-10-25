Юлия Барановская вышла в свет с известным продюсером

Юлия Барановская появилась на светском мероприятии в сопровождении импозантного мужчины. Спутником телезвезды оказался известный продюсер Артем Сорокин. Пара с улыбкой позировала фотографам.

Юлия Барановская и Артем Сорокин появились вместе на концерте, посвященном 10-летию "Крокус Сити Холла". "Пришла послушать хорошую музыку, здесь будет петь много моих друзей", - цитирует телеведущую Тeleprogramma.pro.

artem__sorokin Юлия Барановская и Артем Сорокин

Продюсер в отличие от спутницы не стал общаться со светскими хроникерами. О Сорокине известно не так много. Пор себя он говорит, что рос в счастливой семье. Артем окончил МГУ. Мужчина известен тем, что работает на канале World Fashion Chanel и устраивает отличные вечеринки. Его друзья из светской тусовки отмечают, что он абсолютно не пафосный человек. Простота и открытость Артема импонируют публике.

Стоит отметить, что пресса давно пристально следит за отношениями Юлии Барановской и Артема Сорокина. Они не в первый раз вместе посещают различные тусовки и светские мероприятия. Продюсер активно знакомит телеведущую со своими друзьями

Барановская и Сорокин вместе отдыхали на музыкальном фестивале "Жара" в Баку. Но официально они не комментируют свои отношения. "Рядом со мной может быть мужчина, который умеет нести ответственность за свои слова, поступки, действия. А это очень непростое качество. Сейчас можно в Красную книгу таких мужчин заносить. Если ты не можешь нести ответственность, значит, остался ребенком или подростком. Я таких вижу с первого взгляда, с первого разговора…". - признавалась Юлия "Комсомольской правде".