2019-10-25T02:20:09+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Я на тебе никогда не женюсь...

Как распознать убежденного холостяка и не тратить на него время?
Ирина ФАЛЬКАО
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Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧРис.: Катерина МАРТИНОВИЧ
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В жизни есть много неприличных ситуаций. Одна из них - неприлично долгие романтические отношения, которые так и не приводят к браку. Именно в такую ситуацию попала моя соседка Люда - 32-летняя симпатичная женщина, которая очень хотела замуж.

Да он тебя не любит!

Молодой человек Люды, к слову, был уже совсем немолод, недавно ему исполнилось 49. Но жил и одевался он так, будто ему в любой момент могли позвонить танцовщицы с Ибицы и пригласить на частную вечеринку. Игорь был начитан, импозантен и даже иногда носил розовые брюки. Они с Людой встречались больше трех лет, и каждый раз во время семейных ужинов ее мама молчаливо бросала на нее вопросительный взгляд и видела, как дочь стыдливо отводит глаза.

- Да он тебя просто не любит! - однажды не выдержали ее родители. - Потому что любовь - это семья, забота о детях, обязательства, в конце концов! А ему и так удобно. Зачем идти в загс, если можно сбежать при первых же трудностях?

Люда не возражала, но и бросать бесперспективного в плане брака мужчину опасалась. А что если он внезапно передумает и захочет жениться? Столько времени на него потрачено, столько утренних яичниц приготовлено! С одной стороны, она была воспитана на сказках о принцессах, ради которых принцы сражаются с драконами, и тоже ждала какой-то романтики, с другой - на примере своей мамы, которая всю жизнь тянула семью на себе и на помощь отца почти не рассчитывала. Словом, детородный возраст был на исходе, а Игорь все еще не делал предложения. Да и вообще каждый раз при разговорах о будущем закатывал глаза: «Ну ведь нормально же все было, чего ты начинаешь-то?»

Вышли замуж все подружки, Только я хожу одна

Люда все чаще ловила себя на мысли, что завидует замужним одноклассницам, которые уже водят детей в школу и всей семьей ездят на дачу. Как в стихах Ларисы Рубальской: «Сохнут слезы на подушке, снова ночь прошла без сна. Вышли замуж все подружки, только я хожу одна…»

Ей порядком надоели бесконечные намеки Игоря на то, что счастье не зависит от штампа в паспорте и жить можно и без брака. Она понимала, что без брака не решится родить ребенка и не будет чувствовать себя в безопасности.

- В какой-то момент я буквально зациклилась на этой идее - выйти замуж во что бы то ни стало, - рассказывала Люда. - Начала смотреть на каждое его действие с позиции будущей жены. Думала, ну раз он говорит о любви, значит, я ему дорога. Мечтала о том, в каком стиле мы украсим свадьбу. Даже придумала имена нашим будущим детям... В общем, можно сказать, немного повредилась рассудком...

Но шло время, а ласковые ободряющие слова Игоря так и оставались словами. Он постоянно уходил от разговора о будущем, а как-то раз обмолвился, что не собирается никого прописывать в своей квартире, даже детей...

Образ одинокой старости

В один прекрасный день Люда набралась смелости и прямо спросила, собирается ли он жениться. Пусть даже не на ней, а в принципе. Игорь раздраженно хмыкнул и сказал, что пока нет, может быть, лет через пять - семь. И снова добавил: «Ну как же ты меня достала этими своими допросами!» Люда прикинула, как проводит в томительном ожидании еще пять лет, а потом узнает, что рожать ей уже поздно. Перед глазами отчетливо вырисовывался образ одинокой старости и Игоря, который уходит к молоденькой любовнице.

- Я поняла, что мои перспективы с Игорем совсем не радужные, раз уж он честно признался в нежелании создавать семью.

Не надо стесняться!

По совету подруг Люда завела аккаунт на сайте знакомств, где четко написала: «Ищу мужчину для создания семьи». Конечно, откликались не только адекватные и порядочные, но были среди них и вполне себе приятные люди. С парочкой Люда даже ходила на свидания, может, что и получится, чем судьба не шутит. А с Игорем раз и навсегда распрощалась. Он, правда, еще несколько недель просил одуматься, но за кольцом в магазин все равно не поехал. Убежденный холостяк, что с него взять.

- Раньше я стеснялась расспрашивать мужчину о его жизненных планах и желаниях на первых порах знакомства, - призналась Люда. - Но теперь поняла, что не нужно бояться их спугнуть. Нормальный мужчина прямых вопросов не испугается, особенно на начальном этапе отношений. А ненормальные сами собой отпадут.

В общем, Людмила все еще в поиске, но зато теперь она знает, как отсеивать неподходящих кавалеров. По идее должно сработать.

КСТАТИ

Справедливости ради стоит сказать, что о семье и детях мечтают не только женщины, бывают и полностью противоположные ситуации.

Недавно расстались мои знакомые. Расстались, надо сказать, очень современно и небанально: она с головой ушла в бизнес, открыла салон красоты, а он... безумно хотел детей и под венец. Вернее, хотел, чтобы она с этими детьми дома сидела и чужим мужчинам голову не мыла. Чтобы находилась под присмотром, в халате и с супом на плите. А ей вздумалось сначала себя обеспечить, сделать карьеру, а уж потом размножаться. В общем, как только бизнес пошел в гору, девушка почувствовала себя самостоятельной и сильной, а мужчина впал в уныние со своей минимальной зарплатой. В общем, тоже не совпало, бывает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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