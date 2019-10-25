2019-10-25T02:43:07+03:00
Дом. Семья

Пять жизней авокадо

Гуакамоле - вот что первое приходит на ум искушенному человеку, когда он берет в руки авокадо
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
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Пять жизней авокадоПять жизней авокадоФото: Леонид ЗАХАРОВ
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1. Гуакамоле - вот что первое приходит на ум искушенному человеку, когда он берет в руки авокадо. А руки сами делают привычную работу: разрезают плод, измельчают мякоть, смешивают с мелко нарезанным луком, перчиком чили, томатами (совсем чуть-чуть), кинзой, поливают соком лайма, посыпают крупной солью. Только пожалуйста - все вручную, никаких блендеров. После блендера этот волшебный набор ингредиентов превращается в жидковатую кашицу наподобие смузи, от которой за версту веет унылым ЗОЖем. А настоящий гуакамоле, ручной работы, с комочками, должен пахнуть джунглями, водопадами и... ну с чем там еще у вас ассоциируется Латинская Америка?

2. Салат с авокадо - тоже неплохой вариант. Тут даже рецептов никаких не нужно. Просто нарежьте кусочками и добавьте овощей - хоть томатов, хоть сладких перцев. Про кинзу не забудьте и лаймовый сок.

3. Можно на гриле приготовить, нарезав пластинками. Хоть на угольном, хоть на сковороде-гриль (но только совсем без масла, лучше уже на тарелке оливковым сбрызнуть). Отличный гарнир к чему угодно.

4. Многие любят так: разрезают пополам, косточку вынимают, сбрызгивают оливковым маслом и - правильно - соком лайма и едят. Чтобы сок и масло лучше впитались, надо на авокадо сделать насечку сеточкой. Из той же серии: в выемку от косточки кладем чайную ложку песто, в нем и зелень, и орешки, и оливковое масло. Да еще и пармезан в придачу.

5. А вот еще интересная версия. Берем авокадо. Варим яйцо почти вкрутую - так, чтобы желток был все-таки чуть жидковат. Очищаем. Разрезаем авокадо пополам, вынимаем косточку. Разрезаем яйцо пополам. Половинку яйца укладываем в половинку авокадо. Готово дело. Детям можно подать со словами «вот какие необычные авокадо попались нам сегодня на завтрак». Женщине - без всяких слов. И так ведь понятно, что просто так, без любви такие блюда на завтрак не готовят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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