А что у нас в холодильнике?

Сейчас вся страна озабочена проблемами ЗОЖ. Народ завлекают в спорт, фитнес, предлагают пересмотреть диету. И взрослые, как правило, охотно к процессу подключаются. Все хотят жить долго и сохранить молодость!

А вот с детьми и подростками все куда сложнее.

Статистика неутешительна: четверо из пяти детей выходят из школы с разнообразными заболеваниями из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания.

Исследователи уточняют: только 59% российских школьников ежедневно употребляют овощи. Этого мало. Специалисты по здоровому питанию настаивают: каждый прием пищи должен включать один фрукт или овощ. И картошка не считается!

При этом дети и подростки, как правило, от брокколи и брюссельской капусты нос воротят. Им подавай пиццу и макароны! Можно ли безболезненно приучить ребенка к правильному питанию? Эксперты обнадеживают - можно. Но постараться придется самим взрослым.

ВАЖНО!

Завтрак не пропускать

Роспотребнадзор составил рекомендации по организации питания школьников, основанные на принципах разнообразия, безопасности и полезности для растущего организма ребенка.

- Необходимо соблюдать режим и стараться не пропускать три главных приема пищи: завтрак. обед, ужин. Завтрак должен быть обязательным пунктом в расписании дня ребенка! А ужин рекомендуется закончить не позднее 20.00 - 20.30, чтобы у ребенка оставалось еще как минимум полтора часа до сна.

- Важно не торопиться во время еды. Основной прием пищи должен длиться около получаса, а на перекус стоит отвести 10 - 15 минут.

- Что положить с собой в школу? Роспотребнадзор рекомендует фрукт или бутерброд (хлеб желательно цельнозерновой.- Ред.) с мясом и овощами, упакованный в пластиковый контейнер. Даже при наличии в свободном доступе воды на территории школы все же стоит иметь в рюкзаке запасную личную бутылочку с домашним чаем или морсом.

- Употребление сладостей, полуфабрикатов и энергетических напитков необходимо свести к минимуму. А рыбу и овощи, наоборот, использовать для приготовления различных блюд как можно чаще.

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Папа может!

Один из популярных инстаблогеров, отец пяти сыновей Андрей Клеверин, рассказал о том, как растит своих детей.

Об умении слушать и хранить секреты.

- Самый действенный способ чему-то действительно научить детей - показывать им это своим примером, - рассказывает Андрей Клеверин (@kleverin_andrey). - И я имею в виду не разовую демонстрацию чего-то. Наши дети гораздо мудрее и наблюдательнее, чем нам кажется. Они мгновенно чувствуют фальшь и неискренность. И если вы сами поступаете вопреки тому, чему хотите научить своих малышей, они будут копировать ваши поступки, а не слова (читайте далее).