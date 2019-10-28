Дед Мороз со скидкой

А вы в курсе: если поехать к волшебникам пораньше, то это выйдет куда выгоднее для семейного бюджета.

Великий Устюг

Что именно там живет настоящий Дед Мороз, знает вся страна. Но на самом деле поселить зимнего волшебника в Вологодской области, в 900 км от Москвы, придумал в середине 90-х местный коммерсант. Хотел повысить привлекательность своей турбазы в районе Великого Устюга. И у него получилось!

За 20 лет Дедушка Мороз из Великого Устюга стал для всей страны символом Нового года. А северный город из малоизвестного населенного пункта превратился в центр семейного туризма. Конечно, горячий сезон здесь наступает зимой. Начиная с 1 декабря цена на посещение усадьбы растут. А вот если поехать к Дедушке с 1 августа по 30 ноября, то билеты в резиденцию будут стоить существенно дешевле (В январе «пакетный тур по резиденции» стоит 1100 руб. для взрослых, 910 для детей. А осенью - 820 руб., 480 руб. для школьников. Многодетным - скидки).

Дешевле осенью и дорога, например, на самолете: в январе туда слетать стоит из Москвы почти 20 тысяч руб., а в ноябре - 9 тысяч руб.

Сайт: www.dom-dm.ru

Вот и Кыш

Татарский Дедушка Мороз, Кыш Бабай, принимает гостей с 2008 года.

Его резиденция находится в селе Новый Кырлай. Это всего в 80 км от Казани: сюда проще добраться с экскурсией. В резиденцию из столицы Татарстана ездит трансфер.

Но это не единственный Кыш Бабай в России! В Башкирии живет свой. В прошлом году ему открыли сразу аж пять резиденций! Еще один, уральский Кыш Бабай, завелся не так давно в Свердловской области.

Кстати, цены на встречу с волшебниками также зависят от даты посещения.

Сайт: tatar-moroz.ru

Удмуртский Тол Бабай

Тол Бабай, в переводе Зимний Дед, уже шесть лет живет в селе Шаркан. Это в 90 км от столицы Удмуртии Ижевска. По легенде, Тол Бабай - потомок древних великанов. Носит фиолетовую шубу, у него кривой посох, а подарки хранит в берестяном коробе.

Дед продвинутый. В резиденции у него бесплатный wi-fi, официально заявлено, что он пропагандирует традиционные семейные ценности и бережное отношение к окружающей среде.

Единственное, Тол Бабай любит принимать организованные экскурсии. И осенью к нему проще и дешевле попасть.

Сайт: http://tolbabay.net/

Белый Старец из Бурятии

Саган Убген (Белый Старец) - добуддийское божество. Легенды говорят, что он родился уже стариком. Ходит в белом халате, в руках посох с головой дракона.

Материализовали Сагана Убгена в 2007 году. Резиденция Белого Старца находится в самом Улан-Удэ - районе Верхняя Березовка, в местном этнографическом музее.

Важный момент: Новый год Саган Убген празднует не 1 января, а 5 февраля - по лунному календарю.

Сайт: https://нашэтномузей.рф

Спортивный юноша Карелии

В Карелии самого известного Деда Мороза зовут Паккайне. И никакой он вам не Дед!

Это молодой парень, бороду не носит, каждый год перерождается, поэтому и не стареет. Больше всего Паккайне известен Олонецкими Морозными играми. Каждый год Деды Морозы со всей страны съезжаются в карельский Олонец, чтобы помериться, кто лучше водит хороводы, быстрее прыгает в мешке…

То есть, приехав в Карелию в конце ноября, вы сможете увидеть всех Дед Морозов России. Уникальная возможность!

Сайт: http://pakkaine.karelia.su/

КСТАТИ

А как же Снегурочка?

Конечно, в наше время без девушки на празднике никак! А Снегурочка - дама самостоятельная. У нее есть свой терем в Костроме. С настоящей ледяной комнатой.

Но она опять-таки принимает только организованные экскурсии по предварительным заявкам. И да - до 30 ноября дешевле.

Сайт: https://teremsnegurochki.ru

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