«Стеснение пропало»: Мама пятерых детей после пластики груди разделась на «Неделе моды»

В Гостином дворе стартовала очередная «Неделя моды».

В минувшую пятницу дизайнер Виктория Чертина представила провокационную коллекцию, которую многие модники уже успели оценить на неделе моды в Люксембурге под сет от Филиппа Киркорова «Стеснение пропало». Коллекция произвела фурор в Европе, поскольку она с эффектом дополненной реальности. Если с помощью специального приложения в телефоне навести на принт, то он оживает.

Коллекция, честно говоря, специфичная: прозрачные ткани, провокационные боди вперемешку с шапками в виде розового кролика.

За хлебом в таком одеянии, конечно же, не выйдешь.

Мама пятерых детей и известный блогер Адель Сергеенкова (в Инстаграме у неё около 2 миллионов подписчиков) и вовсе выплыла на подиум в нижнем белье.

Стас Барецкий выполз к гостям показа в обнимку с резиновой дамойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как оказалось, дама недавно сделала операцию, скорректировав бюст, и решила его продемонстрировать. Мол, и многодетные мамочки могут быть сексуальными. Плюс ко всему за плечами Адель два развода. С недавних пор Сергеенкова женщина свободная, поэтому не исключено, что после дефиле поклонников у блогерши прибавилось. Эпатировал на подиуме и друг Шнура шансонье Стас Барецкий.

Певец выполз к гостям показа в обнимку с резиновой дамой. Судя по всему, реальные девушки побоялись составить компанию питерскому хулигану.