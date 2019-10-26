2019-10-26T10:06:11+03:00
Политика

"Чей Крым?": "Мисс Украина - 2019" необычно ответила на каверзный вопрос

До этого Маргарита Паша уже попадала в скандал - девушку осудили за нежелание говорить на родном языке [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Маргарита Паша - "Мисс Украина - 2019"Маргарита Паша - "Мисс Украина - 2019"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина—2019" Маргарита Паша едва вновь не оказалась в центре скандала. В этот раз журналисты задали ей каверзный вопрос о том, кому же принадлежит Крым.

Позиция девушки оказалась весьма неожиданной. По ее мнению, полуостров - общий для всех жителей земного шара.

margoritapashamargoritapasha
Была очень удивлена, насколько людям не безразлична Судьба Украины!!! Даже будучи не в стране, они идут голосовать
383 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям", — сказала Паша.

Титулованная красавица рассказала, что в детстве часто отдыхала на полуострове. Особенно ей полюбились Ялта и Форос. А сестра Маргариты до сих пор живет в Феодосии.

margoritapashamargoritapasha
Один из самых полезных жизненных навыков - это умение быстро забывать все плохое
1491 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Такой ответ журналистов удивил, но, похоже устроил. В конце сентября Паша уже попадала в скандал. Тогда она отказалась давать интервью телепрограмме "Светская жизнь" на украинском языке.

В результате отснятый материал так и не вышел в эфир. Сама девушка позже написала в Instagram, что имеет право говорить и думать на русском языке, а кого это не устраивает, призвала отписываться от ее аккаунта.

margoritapashamargoritapasha
Благодарю Всех за поддержку!
1377 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сайт kp.ru сообщал, что многие украинцы тогда очень резко отреагировали на поведение Маргариты. Они рекомендовали ей "почитать Конституцию" страны и "валить в Московию". Началась настоящая травля. Она то и вынудила "Мисс Украину" объяснить свой отказ от дачи интервью на мове "плохим самочувствием", а также признаться в любви к "многонациональной" родине.

margoritapashamargoritapasha
Маргарита Паша играет на пианино
521 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Комментаторы, конечно, не поверили словам девушки, но страсти немного поутихли. Сказалось ли случившееся на карьере модели, неизвестно.

margoritapashamargoritapasha
Ребята ,что я хочу сказать , за всю историю конкурса ,не было такой интенсивной подготовки к финалу ,сколько работы проделала команда конкурса "Мисс Украина", чтобы найти для нас огромное количество партнеров
1389 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Мисс Украина 2019" ответила на вопрос "Чей Крым?".Мисс Украина 2019 ответила, чей Крым. Сначала Маргарита Паша рассказала, что очень часто отдыхала в Крыму в детстве, любит Ялту и Форос. А затем "отдала" украинский Крым всем людям и пожелала ему процветания, "как республике".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Зеленский: Да, я звонил в Кремль - с меня корона не упадет
Во время рекордной 14-часовой пресс-конференции, которую президент Украины провел в Киеве с группами журналистов, сменявших друг друга, он ответил на массу вопросов, которые касались и его страны, и отношений с другими государствами
Новости 24
Минобороны России доказало, что США незаконно добывают нефть в Сирии
Освобожденная Бутина заявила, что очень ждет возвращения на родину
Кнопка была лучше: Трампу не понравились новые модели iPhone
Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки
Суд США обязал Минюст предоставить Конгрессу доступ к докладу Мюллера
Бразилия отказалась признавать результаты выборов президента Боливии
Китаю и США удалось договориться по ряду торгово-экономических соглашений
Из-за проливных дождей в Японии погибли восемь человек
Ведущий программы «60 минут» выгнал из студии украинского политолога
Минюст США выясняет обстоятельства начала уголовного дела против Бутиной
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
На акцию протеста в столице Чили вышли около миллиона человек
Трамп пригрозил Турции «широкомасштабными санкциями» за удары по курдам в Сирии
Жертвами беспорядков в Ираке стали 40 человек
Захарова предложила Киеву вместо ноты протеста Москве отправить гумпомощь в Донбасс
Освобожденная из американской тюрьмы Бутина вылетела в Москву
США приостановили авиарейсы на Кубу