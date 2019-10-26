"Чей Крым?": "Мисс Украина - 2019" необычно ответила на каверзный вопрос

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина—2019" Маргарита Паша едва вновь не оказалась в центре скандала. В этот раз журналисты задали ей каверзный вопрос о том, кому же принадлежит Крым.

Позиция девушки оказалась весьма неожиданной. По ее мнению, полуостров - общий для всех жителей земного шара.

margoritapasha Была очень удивлена, насколько людям не безразлична Судьба Украины!!! Даже будучи не в стране, они идут голосовать

"Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям", — сказала Паша.

Титулованная красавица рассказала, что в детстве часто отдыхала на полуострове. Особенно ей полюбились Ялта и Форос. А сестра Маргариты до сих пор живет в Феодосии.

margoritapasha Один из самых полезных жизненных навыков - это умение быстро забывать все плохое

Такой ответ журналистов удивил, но, похоже устроил. В конце сентября Паша уже попадала в скандал. Тогда она отказалась давать интервью телепрограмме "Светская жизнь" на украинском языке.

В результате отснятый материал так и не вышел в эфир. Сама девушка позже написала в Instagram, что имеет право говорить и думать на русском языке, а кого это не устраивает, призвала отписываться от ее аккаунта.

margoritapasha Благодарю Всех за поддержку!

Сайт kp.ru сообщал, что многие украинцы тогда очень резко отреагировали на поведение Маргариты. Они рекомендовали ей "почитать Конституцию" страны и "валить в Московию". Началась настоящая травля. Она то и вынудила "Мисс Украину" объяснить свой отказ от дачи интервью на мове "плохим самочувствием", а также признаться в любви к "многонациональной" родине.

margoritapasha Маргарита Паша играет на пианино

Комментаторы, конечно, не поверили словам девушки, но страсти немного поутихли. Сказалось ли случившееся на карьере модели, неизвестно.

margoritapasha Ребята ,что я хочу сказать , за всю историю конкурса ,не было такой интенсивной подготовки к финалу ,сколько работы проделала команда конкурса "Мисс Украина", чтобы найти для нас огромное количество партнеров