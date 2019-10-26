«Ослепла и лишилась ног»: Умерла личный экстрасенс Аллы Пугачевой

Алла Пугачева до последнего финансово помогала подруге юности, своему личному экстрасенсу и поэтессе Карине Филипповой.

Эта женщина писала стихи на первые хиты Пугачевой и предсказала ей судьбу великой певицы. Плюс ко всему Филиппова напророчила Пугачевой встречу с первым мужем.

- Помню, когда увидела эту девчушку с рыжими кудрями, сказала ей: «Ты будешь великой!»-вспоминала день знакомства с Аллой Пугачевой Филиппова.- Потом Алла попросила погадать ей на мужчин. И я сказала, что первый мужчина, которого она встретит сегодня в казенном доме, станет ее мужем. Переступив порог циркового училища, Алла встретила Миколаса Орбакаса, будущего отца своей дочери Кристины.

На недавних юбилейных концертах в Москве (в апреле Алле Пугачевой исполнилось 70 лет -Ред.) певица начала своё шоу с «Монолога», который для неё написала 20 лет назад поэтесса Карина Филиппова. Поскольку эта песня долго пылилась без дела, Филиппова отдала её Толкуновой. И только спустя годы, когда не стало Толкуновой, АБ вернулась к этой песне: -Я сегодня обеты молчанья нарушу,

Алла Пугачева до последнего финансово помогала подруге юности, своему личному экстрасенсу и поэтессе Карине Филипповой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Постараюсь вам сердце открыть.

Выпускать нужно изредка душу наружу,

Чтобы дольше хватало желания жить и любить!

Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать,

Я сама добровольно распахнутой настежь стою!

Никогда на добро не жалела я силы растрачивать,

Я не всех одинаково – каждого больше люблю!

_alla_koroleva #Repost @stassadal with @repostapp У карины Филипповой #люблю #9Мая #садальский #СДнемПобеды #9мая #спраздником #АллаПугачева #любимаяпевица #женщинакотораяпоет #великолепная #очаровательная #превосходная #шикарная #Примадонна #Алла #самаялюбимая #весна #

Люди в зале плакали. Плакала у себя дома от счастья, что ее стихи живут, прикованная к постели Карина Филиппова.

Последние годы 85-летняя женщина не вставала с постели. Из-за диабета она лишилась обеих ног. Поэтому без финансовой поддержки Аллы Борисовны она бы не справилась. - Умерла Карина Филиппова,- сообщил в своём Инстаграме актёр Стас Садальский.- Я много писал о ней и ее муже, художнике Борисе Диодорове. Об этой уникальной паре, ярком примере веры и любви. Последние годы Карина сильно болела, ей ампутировали ноги и она ослепла.

Но даже обезноженная и незрячая, она видела и чувствовала больше, чем мы с вами. Светлый и добрый человек, начисто лишенный способности думать плохо.

– Ноги отрезали – крылья еще больше выросли! - говорила она.

Выпускница школы-студии МХАТ, одна из основательниц театра «Современник» и первая исполнительница роли Вари в «Вечно живых» Розова – спектакле, с которого начался легендарный театр. Ее имя стоит на самой первой афише этого театра.

Актриса и поэт. Песни на ее стихи пели Клавдия Шульженко и Гелена Великанова, Майя Кристалинская и Людмила Зыкина, Алла Пугачева и Валентина Толкунова. Свой последний спектакль «Как быть счастливой» Толкунова сделала на стихи Карины Филипповой...

Сил и здоровья Борису Диодорову, ее мужу и другу, искреннее сочувствие всей вашей семье.

Похороны Карины Филипповой состоятся 31 октября на Новодевичьем кладбище. «Комсомолка» приносит соболезнования семье Карины Филипповой.