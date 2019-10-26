2019-10-26T14:43:31+03:00
В мире

Новой "Мисс Земля" стала 21-летняя студентка из Пуэрто-Рико

Россию на конкурсе красоты представляла Анна Бакшеева - девушка вошла в десятку финалисток [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Мисс Земля-2019» Нелли Пиментел«Мисс Земля-2019» Нелли ПиментелФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Обладательницей титула "Мисс Земля-2019" стала 21-летняя Нелли Пиментел из Пуэрто-Рико. Итоги одного из крупнейших конкурсов красоты были подведены в субботу, 26 октября, на Филиппинах.

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Представительница Пуэрто-Рико (посередине) с другими конкурсантками
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За титул боролись представительницы 85 стран, в том числе России. Анна Бакшеева вошла в десятку финалисток, но не смогла заполучить заветную корону.

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Представительница России Анна Бакшеева
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Победительницей стала девушка из Сан-Хуана. Нелли обучается на факультете психологии, участвуют в фотосессиях и показах мод.

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Новая "Мисс Земля" - студентка
822 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Помимо нее были награждены еще три девушки. На странице конкурса в Twitter сообщается, что титул "Мисс Воздух-2019" достался американке Эмани Дэвис. Гражданка Чехии Клара Ваврушкова стала "Мисс Вода-2019", а "Мисс Огонь-2019" признали белоруску Алису Маненок.

nellyspimentelnellyspimentel
Конкурс красоты "Мисс Земля" считается одним из самых престижных
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Сайт kp.ru писал, что в прошлом году титул "Мисс Земля" достался вьетнамке Фыонг Кхань Нгуен. Жюри оценило не только прекрасное личико конкурсантки, но и ее инициативу по сохранению реки Меконг.

Обладательницей титула Мисс Земля-2019 стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.Конкурс проходил 26 октября в Филиппинах. В нем принимали участие 85 представительниц стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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