Новой "Мисс Земля" стала 21-летняя студентка из Пуэрто-Рико

Обладательницей титула "Мисс Земля-2019" стала 21-летняя Нелли Пиментел из Пуэрто-Рико. Итоги одного из крупнейших конкурсов красоты были подведены в субботу, 26 октября, на Филиппинах.

missearth Представительница Пуэрто-Рико (посередине) с другими конкурсантками

За титул боролись представительницы 85 стран, в том числе России. Анна Бакшеева вошла в десятку финалисток, но не смогла заполучить заветную корону.

missearth Представительница России Анна Бакшеева

Победительницей стала девушка из Сан-Хуана. Нелли обучается на факультете психологии, участвуют в фотосессиях и показах мод.

nellyspimentel Новая "Мисс Земля" - студентка

Помимо нее были награждены еще три девушки. На странице конкурса в Twitter сообщается, что титул "Мисс Воздух-2019" достался американке Эмани Дэвис. Гражданка Чехии Клара Ваврушкова стала "Мисс Вода-2019", а "Мисс Огонь-2019" признали белоруску Алису Маненок.

nellyspimentel Конкурс красоты "Мисс Земля" считается одним из самых престижных

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году титул "Мисс Земля" достался вьетнамке Фыонг Кхань Нгуен. Жюри оценило не только прекрасное личико конкурсантки, но и ее инициативу по сохранению реки Меконг.