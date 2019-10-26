Тюменские власти запретили несанкционированную продажу рыбы из-за вспышки болезни

25 октября по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора состоялось третье заседание оперативного штаба, где участники обсудили и приняли комплекс мер по ситуации с острой вспышкой болезни, которая произошла в деревне Ачиры Тобольского района.

На заседании под председательством первого заместителя губернатора Натальи Шевчик главврачи областных больниц доложили о ситуации с оказанием медицинской помощи жителям деревни. На данной момент в областной клинической больнице N 1 в Тюмени продолжают проходить лечение 10 пациентов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Врачи постоянно консультируются с коллегами, в том числе и с московскими специалистами с помощью телемедицинских технологий. Так, на связи с тюменскими врачами постоянно главный внештатный токсиколог Минздрава России, директор ФГБУ «Научно-практический токсикологический центр Федерального медико-биологического агентства», ФГБОУ ДПО «Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России», доцент кафедры клинической токсикологии, к.м.н. Юрий Остапенко и главный внештатный токсиколог Минздрава России Северо-Западного федерального округа, д.м.н, руководитель отдела клинической токсикологии СПБ НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин. Тактика лечения и наблюдения ими одобрена, был выписан список рекомендаций.

Болезнь, диагностированная у жителей Ачиры, не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. Однако бригада из 10 медиков, доставленных Центром медицины катастроф в Ачиры, обследовала всех жителей. Они прошли медицинский осмотр, у них были взяты все необходимые анализы, тех, кто не смог прийти в больницу, врачи посетили на дому. По уверению медиков, все жители деревни чувствуют себя хорошо. Только двое были доставлены для профилактического наблюдения в больницу Тобольска.

По итогам заседания штаба были приняты решения запретить вылов и продажу рыбы из озера Андреевского Тобольского района, расположенного у деревни Ачиры. Запретить несанкционированную торговлю рыбой на всей территории Тюменской области. Усилить контроль за наличием ветеринарного свидетельства на все партии рыбы с указанием происхождения рыбы (места вылова) всем торговым организациям, расположенным на территории Тюменской области. Провести оперативный мониторинг ситуации для принятия необходимых мер по организации наличия продуктов питания в торговых точках на территории деревни.

Кроме того, управление Роспотребнадзора должно разработать памятки, разъясняющие последствия употребления рыбы, выловленной в озере Андреевском Тобольского района, в пищу. Его представители также проведут в Ачирах подомовой обход совместно с местной администрацией с разъяснительной целью.