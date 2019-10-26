Глава Дагестана Владимир Васильев рассказал о мужестве Кобзона во время событий в Норд-Осте

23 октября 2002 года банда террористов Мовсара Бараева захватила заложников (всего до 900 человек) в Москве, в Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост".

Драма продолжалась трое суток. В ночь на 26 октября спецоперация, при проведении которой применили усыпляющий газ, завершилась. К сожалению, 130 заложников погибли...

Генерал-полковник милиции Владимир Васильев в те дни занимал должность статс-секретаря - заместителя министра Внутренних дел России, был замом начальника штаба по освобождению заложников террористов на Дубровке.

- Владимир Абдуалиевич, на днях мы вспоминали Иосифа Кобзона - в связи с драматическими событиями на Дубровке - вместе с Леонидом Михайловичем Рошалем. Иосиф Давыдович - мало кто об этом знает - четыре раза ходил на переговоры к террористам. И он все равно очень скромно всегда о себе говорил. Можете хотя бы пару предложений добавить - к тому, что уже известно? Спасибо.

Глава Дагестана Владимир ВасильевФото: Александр ГЛУЗ

- Ну, я не готов сейчас прямо сразу вам что-то такое рассказать.

То, что Иосиф Давыдович был человеком высокого уровня гражданственности - я думаю, это хорошо понимают те, кто его знал. А его знала и знает вся страна.

В "Норд-Осте" он, действительно, вёл себя очень мужественно. Иосиф Кобзон мог сделать намного больше, но, там были такие обстоятельства, где просто не удалось реализовать его потенциал в связи с позицией террористов, которые какие-то кандидатуры пропускали, какие-то жестко отклоняли.

Я знаю, как он работал, помогал. Ну, и там мы с ним тесно взаимодействовали. Как и потом - и в Государственной Думе, и - не только формально.

Я с огромным уважением отношусь к Иосифу Давыдовичу, к его светлой памяти. Вот, наверное, пожалуй, все, что я могу сказать.

- Скажите, вас тогда сильно удивило, что вдруг Кобзон на Дубровке появился? Вдруг, раз - и Иосиф Давыдович!

- Понимаете, я уже в то время знал позицию Иосифа Давыдовича... Это - человек, которого не надо никуда было приглашать - туда, где проблемы, где нужно помочь людям - он сразу срывался и шёл помогать.

Иосиф Кобзон приехал на Дубровку, чтобы помочь заложникам "Норд Оста"Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Мы с ним девять раз ездили в борющийся Донбасс.

- Вот вы сейчас вспомнили ситуации... Я помню, мы собирались в Крым - это ещё тот был период - неопределенности, даже обострения ситуации. И так получилось, что Иосиф Кобзон в это время приболел, и мы с Валентиной Владимировной Терешковой, а она сидела с ним рядом с зале Думы, если обращали внимание...

- Да, конечно, конечно...

- И, значит, мы собрали так оперативно, быстро команду депутатов, - к нам обращались жители Крыма, в частности, из Севастополя, просили приехать. И мы поехали туда.

И вот я помню, что Иосиф Давыдович даже на нас обиделся, что мы его с собой не взяли. Но тогда нужно было оперативно выезжать и вот просто он, по информации Валентины Владимировны, в этот день не мог.

Поэтому - меня никогда не удивляло - то, что Иосиф Давыдович всегда оказывался там, где он нужен.

- А мы в Сирию вот как раз летали вместе с Иосифом Кобзоном и Валентиной Терешковой. Был ещё и Валерий Халилов... Ещё такой вопрос - 2 года назад - 26 октября 2017-го, я вам звонил - насчет уроков трагедии "Норд-Оста", и вы мне тогда сказали: "Сейчас, на своей новой работе, я как раз занимаюсь тем и делаю все для того, чтобы "Норд-Ост" никогда уже больше не повторился".

- Да-да...

- Что уже вам удалось? За время работы в Дагестане. Чтобы отодвинуть людей от вот этой черты, за которой он начинается - терроризм... Я и о безработице, и о многом другом.

- Знаете, об этом все время идёт информация, ваши коллеги, и из вашего издания, и из других - они все постоянно уделяют нашей республике внимание, за что большое спасибо.

Работа идёт. Буквально недавно было заседание НАК в Пятигорске.

Террорист убитый во время освобождения заложников на Дубровке в 2002 году.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- НАК мы как расшифровываем?

- Это наш Национальный антитеррористический комитет. Там подводили итоги, и говорили о том, что из года в год в разы сокращается количество преступлений, связанных с терроризмом... И вот по их оценке - недавно и Александр Васильевич Бортников (директор ФСБ России.- А.Г.) тоже давал комментарий - и на международном совещании партнёров ФСБ по этой тематике...

То есть - это объективные вещи.

То, что вы сейчас вспомнили поездку в Сирию... Тоже - вы же все видите и люди видят - что раз такая политика и тактика, когда с терроризмом начали бороться там, где он формируется, там, где основная угроза, где гнездо - даёт больше эффекта. Это тоже заметно.

Проблемы остаются. Но при этом есть и существенные изменения в плане подходов и решений.

Мы сейчас - тоже, я думаю, вы наблюдаете - по стране...

- Конечно.

-... власть решает задачи, как ставит президент - в первую очередь, в интересах людей. Чтобы люди видели реально, что меняется. Мы стараемся синхронно так же работать. Здесь, в Дагестане.

Мы сейчас работаем, подводим итоги. Вот сейчас с коллегами смотрим: что сделали за год? Я буду отчитываться.

Я в этом году выступил тут - по аналогии с нашим президентом -.с посланием к Законодательному собранию Дагестана. Новая практика, люди ждут: что было сказано - что сделано. Принимается своего рода экзамен. По итогам года можно будет поговорить, если вы найдёте такую возможность. Может, к нам приедете - посмотрите.

Я вот вижу: все, кто приезжает, вроде бы не жалеют об этом.

Хирург Леонид Рошаль помогал в освобождении заложников в 2002 году из здания на Дубровке.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Спасибо огромное.

- Как считаете нужным... Ладно? Как там? Вы тогда, помнится, посчитали: "Норд-Ост" - это 57 часов, с 23 октября по 26-е. Их, конечно, никогда не забудем - ни вы, ни я. Правильно?

- Извините, что оторвал от дел.

- Спасибо, что вы светлую память Иосифа Давыдовича чтите.

- Это - мой любимый Герой. И это - мой долг.

- Нам его очень не хватает. Я помню, как только меня назначили в Дагестан, он мне тоже позвонил: "Слушай, чем помочь?" Тут же готов прилететь, поддержать...

- Вот такой вот он был.

- Не хватает его.

- Вам удачи.

- И вам тоже, мой друг...