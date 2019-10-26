Марие Бутиной не вернули ее российский паспорт

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников вместе с другими официальными лицами, участвовал в судьбе Марии.

- Сразу после официальной встречи В аэропорту Нам удалось пообщаться с Бутиной в спокойной обстановке, - рассказал «КП» Иван Мельников. - Она очень рада возвращению на Родину. Много рассказывала про ужасные условия в американской тюрьме. Там она работала на кухне некоторое время. И про режим сепарации, на котором первые месяцы ее держали. А еще странный момент, но Марии не вернули ее российский паспорт.

По прилету в Москву Мария Бутина пообщалась с журналистами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как же она смогла вылететь?

- По заграничному документу.Бутина прилетела в Москву сегодня утром рейсом «Маями - Москва». Напомним, в Соединённых Штатах россиянка была приговорена к 18 месяцам заключения. 26 октября в аэропорту ее встретила толпа журналистов и родной отец. Женщина поблагодарила российских дипломатов за помощь, которую они ей оказывали. Сейчас Минюст США выясняет обстоятельства начала уголовного дела против гражданки России.

В аэропорту Марию встречал отец.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мария провела 18 месяцев в американской тюрьме.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН