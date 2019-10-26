2019-10-26T17:12:04+03:00
Звезды

Участник шоу «Голос-8» Даниил Королёв, игнорировавший Валерия Сюткина: «Протеста в этом нет, переволновался»

Вероятного скандала не случилось — молодой вокалист не пожал руку мэтру не из-за обиды
Егор АРЕФЬЕВ
Поделиться:
Даниил Королев объяснил, почему не пожал руку Валерию Сюткину. Фото: www.1tv.ruДаниил Королев объяснил, почему не пожал руку Валерию Сюткину. Фото: www.1tv.ru
Изменить размер текста:

Восьмой сезон шоу «Голос» продолжается. И во время прошедшего в пятницу, 25 октября, выпуска мирный ход слепых прослушиваний ознаменовал скандал. 32-летний москвич Даниил Королёв, спевший фолк-балладу «Когда молод был», после выступления прошёл мимо Валерия Сюткина. И - о ужас! - не пожал ему руку. Дело в том, что номер парня оценили Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Константин Меладзе, а вот Сюткин не нажал на красную кнопку. Сеть забурлила. Конспирологи начали строить версии. Менеджмент Валерия Сюткина стали одолевать звонками: «Как так? Что этот мальчик себе позволяет? Да как он посмел?».

32-летний москвич Даниил Королёв спел на прослушивании фолк-балладу «Когда молод был», Фото: официальная группа шоу "Голос" в ВК

32-летний москвич Даниил Королёв спел на прослушивании фолк-балладу «Когда молод был», Фото: официальная группа шоу "Голос" в ВК

Сам Валерий Миладович отреагировал на событие весьма здраво и спокойно: «Я вообще не хочу сгущать краски. Отношусь к таким вещам спокойно».

Сложно понять, что двигало Даниилом. Был это осознанный демарш, эмоциональный срыв или подсофитное стрессовое забытьё. Во всяком случае «КП» вокалист заверил, что злого умысла в этом поступке не было.

- Никакой мести не было, я вырос на музыке Сюткина, - признался артист. - Честно говоря, я растерялся. Был взволнован. Это не протест и не жест неуважения, как посчитали некоторые. А если подробно, то почитайте, что я написал в Инстаграм. Там есть свежий пост, где я описал свою позицию.

Валерий Сюткин единственный, кто не нажал красную кнопку во время слепых прослушиваний Королева на шоу "Голос" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Валерий Сюткин единственный, кто не нажал красную кнопку во время слепых прослушиваний Королева на шоу "Голос"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У себя в блоге Королёв объяснил произошедшее так:

«Пройти во второй тур шоу «Голос» на Первом канале было настолько неожиданно, что все, о чем я думал в тот момент, это как не упасть или не завопить от радости, пока шел к наставникам. И только после того, как об этом написали в сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне на встречу. Мне очень больно, что кто-то думает, что я намеренно проявил неуважение к человеку, чье творчество вдохновляло и вдохновляет меня по сей день. Я переволновался и вообще плохо помню те мгновения, все как во сне было. Впредь буду внимательнее, и все будет хорошо».

К вокалисту во время слепых прослушиваний повернулись трое наставников, но выбрал он Константина Меладзе, в команде которого и продолжит выступления. На этапе поединков Валерий Сюткин получит возможность спасти Даниила в случае вылета. И тогда парень автоматом попадёт в его команду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Рэп — оружие сатанизма»: Эксперты проанализировали творчество Егора Крида и обвинили его в масонстве
По мнению специалистов, популярный исполнитель разрушает Россию и русский язык. К этому пришли, основываясь на татуировках и созвучии со словом «кривда»
Новости 24
Захарова: Вся американская система пыталась «сломать» Бутину
Путин и Макрон обсудили российско-турецкий меморандум по Сирии
Умер Олег Молчан, белорусский композитор «Песняров»
Минобороны Турции: меморандум по Сирии реализуются по плану
«Все было как во сне»: Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Сюткину
Эксперт назвал пять продуктов, вызывающих болезни
Мария Бутина: Единственное преступление, которое я совершила, — это не зарегистрировалась
Первая группа японских туристов отправится на Курилы 30 октября
Американские военные вернулись в Сирию из Ирака
Дмитрий Киселев стал главой Союза виноделов России
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Губернатор Айсен Николаев: «Строительство онкологического центра в Якутске включили в федеральный бюджет»
Мария Бутина намерена принять меры по защите своей репутации
Бутина рассказала, о чем ее спрашивали на допросах в ФБР
"Русские не сдаются": Бутина рассказала, что помогало ей оставаться сильной
Захарова опубликовала видео встречи Бутиной с отцом в Москве