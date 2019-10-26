Участник шоу «Голос-8» Даниил Королёв, игнорировавший Валерия Сюткина: «Протеста в этом нет, переволновался»

Восьмой сезон шоу «Голос» продолжается. И во время прошедшего в пятницу, 25 октября, выпуска мирный ход слепых прослушиваний ознаменовал скандал. 32-летний москвич Даниил Королёв, спевший фолк-балладу «Когда молод был», после выступления прошёл мимо Валерия Сюткина. И - о ужас! - не пожал ему руку. Дело в том, что номер парня оценили Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Константин Меладзе, а вот Сюткин не нажал на красную кнопку. Сеть забурлила. Конспирологи начали строить версии. Менеджмент Валерия Сюткина стали одолевать звонками: «Как так? Что этот мальчик себе позволяет? Да как он посмел?».

32-летний москвич Даниил Королёв спел на прослушивании фолк-балладу «Когда молод был», Фото: официальная группа шоу "Голос" в ВК

Сам Валерий Миладович отреагировал на событие весьма здраво и спокойно: «Я вообще не хочу сгущать краски. Отношусь к таким вещам спокойно».

Сложно понять, что двигало Даниилом. Был это осознанный демарш, эмоциональный срыв или подсофитное стрессовое забытьё. Во всяком случае «КП» вокалист заверил, что злого умысла в этом поступке не было.

- Никакой мести не было, я вырос на музыке Сюткина, - признался артист. - Честно говоря, я растерялся. Был взволнован. Это не протест и не жест неуважения, как посчитали некоторые. А если подробно, то почитайте, что я написал в Инстаграм. Там есть свежий пост, где я описал свою позицию.

Валерий Сюткин единственный, кто не нажал красную кнопку во время слепых прослушиваний Королева на шоу "Голос"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У себя в блоге Королёв объяснил произошедшее так:

«Пройти во второй тур шоу «Голос» на Первом канале было настолько неожиданно, что все, о чем я думал в тот момент, это как не упасть или не завопить от радости, пока шел к наставникам. И только после того, как об этом написали в сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне на встречу. Мне очень больно, что кто-то думает, что я намеренно проявил неуважение к человеку, чье творчество вдохновляло и вдохновляет меня по сей день. Я переволновался и вообще плохо помню те мгновения, все как во сне было. Впредь буду внимательнее, и все будет хорошо».

К вокалисту во время слепых прослушиваний повернулись трое наставников, но выбрал он Константина Меладзе, в команде которого и продолжит выступления. На этапе поединков Валерий Сюткин получит возможность спасти Даниила в случае вылета. И тогда парень автоматом попадёт в его команду.