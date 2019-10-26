«Русский балет» разбирается с грехами

Для сценического воплощения молодой балетмейстер Татьяна Василишина выбрала весьма непростые литературные произведения — «Лолиту» Владимира Набокова и пьесу Жана-Поля Сартра «За закрытыми дверями».

В обеих постановках минимум декораций: черное обрамление сцены, задник, превратившийся в огромный экран, на котором сценическое действо сопровождается видео в ретро-стиле с участием тех же артистов, что танцуют в балете. Зрителям, незнакомым с литературными источниками, кадры помогали вникнуть в суть происходящего, знающим — глубже постигнуть суть.

Постановка Татьяны Василишиной стала несомненной творческой удачей. Хореограф объединила два совершенно разных произведения одной темой греха. Грех развращает, грех убивает и за него обязательно придется тяжко расплачиваться.

Фото: instagram.com/theatre_russian_ballet/

В «Лолите» Татьяна сделала Гумберта личностью с поврежденной психикой. Он то и дело оказывается в руках санитаров и под пристальным вниманием сексуальной медсестры (Наталья Антонович). В этой трактовке Гумберт не исподволь, а сам лично убивает тех, кто становится на его пути — мать Лолиты (Анастасия Баранова), Клэра Куильти (Максим Фомин). Возмездие ему— еще большее сумасшествие. Гумберта вновь вяжут санитары со смирительными рубашками.

Лолиту сыграла американка Матисс Лав, одна из представительниц интернационала «Русского балета». Она оказалась очень органичной в необычной для классических танцовщиков пластике. Партию Гумберта блестяще исполнил Александр Сульдин. (Он еще один иностранец — приехал из Азербайджана и уже 10 лет достойно работает на российской сцене). Его герой получился поистине одержимым и каким-то «липким». Сульдин справился не только со сложной хореографией, но и наделил партию яркими драматическими переживаниями.

Во втором балете Татьяна Василишина также доверила главную мужскую партию Сульдину. «За закрытыми дверями» - это история, действие которой происходит в одной комнате. К ней ведут шесть дверей. Через них можно только войти, обратного пути не будет, ведь перед нами самый настоящий ад, хоть и несколько непривычный — без дыма, серы и пламени. В нем оказываются три персоны - Гарсен, Инес, Эстель. Каждый из них неспроста попал в ад. Гарсен жестоко издевался над своей женой (Татьяна Василишина), сделав ее жизнь невыносимой. Эстель (Анастасия Баранова) наставляла рога своему супругу (Максим Фомин), а потом убила своего ребенка. Инес (Наталья Антонович) отбила любимую женщину у своего кузена. Тот покончил с собой, а его бывшая подруга отравила газом и себя, и Инес.

Каждый грешник рассказывает свою историю. Им душно рядом друг с другом, но выхода-то нет! И вот, когда кажется, что прощение получено, все мучения начинаются по кругу, за этим зорко следит «проводник» (Владимир Минеев). Зрители физически ощущают безнадежность положения героев.

В этом балете звучат фрагменты из произведений Шнитке, Вагнера, Шёнберга, Прокофьева, Дебюсси. Резкое переключение музыкальных стилей только на пользу — эмоциональные горки помогают достичь катарсиса.

Фото: instagram.com/theatre_russian_ballet/

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Гордеев, народный артист СССР, руководитель театра «Русский балет»

- Я ждал от своей студентки Татьяны Василишиной интересного хореографического и литературного решения. Ведь работу над этим балетом Татьяна начала ещё на ранних курсах обучения в ГИТИСе. И похоже, что ей это удалось. Проделана огромная работа и, наверное, этот спектакль войдет в основной репертуар театра!

В следующий раз премьеру балетов Татьяны Василишиной покажут 21 ноября на сцене Губернского театра.