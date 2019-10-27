2019-10-26T21:08:34+03:00
Спорт

Локомотив - Спартак 27 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 14 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Локомотив - Спартак 27 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 27 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 14 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" едет в гости к "Локомотиву"."Спартак" едет в гости к "Локомотиву".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 27 октября, футболисты "Спартака" и "Локомотива" сыграют центральный поединок 14 тура чемпионата России по футболу. На поле "РЖД Арены" выйдут два топ-клуба, которые находятся на разных местах турнирной таблицы. "Локо" - в топе, "Спартак" - на 11-й позиции. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Спартак 27 октября 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Спартак 27 октября 2019

"Спартак" и "Локомотив" сыграли между собой в чемпионатах России по футболу 56 встреч. 24 победы на счету "Спартака", 14 раз была ничья. Остальные 18 игр выиграл "Локомотив". В декабре 2018 года команды сыграли на поле "красно-белых" и тогда спартаковцы выиграли 2:1.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Спартак 27 октября 2019

Больше шансов на победу у московского "Локомотива".

Прогноз на матч Локомотив - Спартак 27 октября 2019

В этой игре победу одержит "Локомотив", либо же будет ничья.

Время начала матча Локомотив - Спартак 27 октября 2019

Матч Локомотив - Спартак 27 октября 2019 года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Спартак 27 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Спартак можно посмотреть 27 октября и начнется в 16:30 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Локомотив - Спартак 27 октября 2019

Трансляция матча Локомотив - Спартак 27 октября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 16:30 по московскому времени.

Локомотив - Спартак 27 октября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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