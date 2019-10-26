С благодарностью за каждый день: волонтеры помогают малышам с неизлечимыми заболеваниями

Детский хоспис – это помощь для детей, которых нельзя вылечить, но которым можно подарить тепло и заботу. Первый в Москве детский хоспис «Дом с маяком» был создан благодаря благотворительным фондам «Вера» и «Подари жизнь». Он существует преимущественно на благотворительные пожертвования. А открывшийся недавно стационар совсем не похож на больницу. Ведь малыши здесь уже скорее всего не смогут стать здоровыми. Но еще могут стать счастливыми, - в этом твердо уверены сотрудники хосписа. И прикладывают все усилия к тому, чтобы снимать боль, исполнять мечты и наполнять жизнь ребенка и его семьи радостью.

- В хосписе берегут жизнь, с благодарностью принимая каждый новый день. Здесь неважно, сколько времени впереди, важно - как проходит сегодняшний день, - считают в «Доме с маяком».

Результаты работы можно увидеть на сайте хосписа. На фотографиях – десятки малышей, большинство из которых улыбаются. Вот они на прогулке с мамами, вот что-то мастерят на мастер-классах, а вот – купаются в бассейне. Словом, ведут почти привычную детскую жизнь, окруженные заботой и вниманием.

- Мы назвали наш хоспис «Дом с маяком», потому что когда в семье неизлечимо болен ребенок, это похоже на шторм: земля уходит из-под ног, и вокруг темнота. Маяк подает сигнал — на свете есть место, где помогут справиться с болью, там дружат и играют с детьми, радуются каждому дню, - говорят сотрудники.

Но, к сожалению, усилий только сотрудников хосписов катастрофически мало. Только на учете в Детском хосписе Москвы состоит 333 ребенка, 220 детей - в Московской области. И по расчетным данным это только 10% от общего числа паллиативных больных детского возраста. Ни один самый многочисленный штат специалистов не способен обеспечить потребности в помощи такого количества детей и их семей. Поэтому «Дом с Маяком» активно привлекает к работе волонтеров.

А так как работа эта очень непростая, то хоспис, при поддержке президентского гранта, занимается обучением волонтеров. Для добровольцев тщательно выбирают направление, где может работать волонтер, с учетом интересов и компетенции, устойчивости и психологической зрелости.

В олонтеры — это обычные, но в то же время необыкновенно отзывчивые и добрые люди Фото: "Дом с маяком"

- Полноценное развитие паллиативной помощи в России невозможно без роста волонтерского движения внутри данной сферы. Волонтер детского хосписа — это, в первую очередь, помощник. Наши волонтеры — это обычные, но в то же время необыкновенно отзывчивые и добрые люди. Бывает так, что ребенку срочно нужно жизненно важное лекарство или медицинское оборудование, и тогда, как настоящие волшебники, на помощь приходят волонтеры. И сразу становится понятно, что нет ничего невозможного. Помощь может быть самая разная, каждому желающему добровольно и бесплатно помогать неизлечимо больным детям обязательно найдется дело. Быть волонтером в Детского хосписе — это важный опыт. И мы надеемся, что наш проект поможет обеспечить детские хосписы Москвы и области волонтерами, оказывающими помощь на долгосрочной основе, - отмечают в хосписе.

ВАЖНО

Помощь волонтеров нужна "Дому с маяком" всегда. Для каждого найдется дело - в стационаре хосписа или выездной службе помощи семьям на дому.

- Автоволонтеры помогают доставить детям домой лекарство или оборудование, возят семьи на консультацию к врачу и на праздники.

- В волонтеры-аниматоры зовут клоунов, фокусников, актеров. Ведь этим детям, как никому, нужно дарить улыбки. Особенно в хосписе рады музыкантам: "музыка для детей, которые не могут говорить, не могут двигаться — это настоящее волшебство", - говорят сотрудники.

- Есть волонтеры для общения с семьей. Поиграть с ребенком, выслушать маму, поддержать бабушку - для таких семей это очень важно. Ведь дети не могут ходить в детский сад или школу, а родители живут в постоянной гонке.

- Волонтеры на праздниках и других выездных мероприятиях помогают семьям добраться до места, а организаторам - подготовить все необходимое, общаются с детьми.

- Административные волонтеры помогают сотрудникам хосписа справится с документооборотом, поддерживают порядок на складе, участвуют в организации благотворительных ярмарок.

- Не откажутся в "Доме с маяком" и от помощи парикмахеров, стилистов, визажистов и мастеров маникюра. Их помощь очень нужна уставшим мамам, чтобы снова почувствовать себя красивыми.

- Арт-волонтеров приглашают проводить для ребят мастер-классы - детей учат декупажу, работе с войлоком, оригами, рисованию, лепке и многому другому.

- Профессиональных фотографов и видео-операторов просят помочь сохранить на память радостные моменты. В конце года хоспис делает фотоальбомы для семей со снимками случившихся за год счастливых событий.

- Детям нужна и помощь репетиторов - по любым школьным предметам. Ребята, несмотря на трудности со здоровьем, очень хотят учиться и не отставать от одноклассников.

- Хоспису также нужны IT-специалиалисты, переводчики, дизайнеры, верстальщики... "Кажется, мы будем рады всем," - говорят в "Доме с маяком".

Узнать, как стать волонтером, можно на сайте