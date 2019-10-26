В Германию привезут «Дядю Ваню» и «Вишневый сад» в постановке Андрея Кончаловского

C 27 ноября по 4 декабря в Германии пройдут гастроли Государственного академического театра имени Моссовета со спектаклями «Дядя Ваня» и «Вишневый сад» в постановке Андрея Кончаловского. Это часть международного проекта «Русские сезоны», осуществляемого при поддержке Правительства РФ, Министерства культуры РФ и Департамента культуры города Москвы.

«Дядя Ваня» и «Вишневый сад» – части трилогии (в нее входит еще спектакль «Три сестры») режиссера Андрея Кончаловского. В этих спектаклях он выступает и художник-постановщик. Задумка этого чеховского триптиха была такой: одни и те же исполнители играют разные характеры.

Через сорок с лишним лет после съемок своего знаменитого фильма «Дядя Ваня», где в роли Войницкого блистал Иннокентий Смоктуновский, Сони - молодая Ирина Купченко, Астрова - Сергей Бондарчук, а профессора Серебрякова - Владимир Зельдин, Кончаловский поставил спектакль по пьесе Чехова на сцене театра им.Моссовета.

«Вы спрашиваете, почему я вернулся к «Дяде Ване»? В искусстве может быть бесконечное повторение неповторимых постановок, - считает Андрей Сергеевич. - Отвечать на вопрос, в чем актуальность «Дяди Вани», глупо. А в чем актуальность Шекспира или Моцарта? Чехов вечен, потому что у него нет ответов, а только вопросы. В великой драматургии всегда есть тайна. Собственно, эту тайну и пытаются разгадать до сих пор, но сделать этого нельзя, как нельзя ответить на вопрос, что такое жизнь.

Пьесы Чехова полны неизъяснимой мудрости и любви к своим героям. Лично мне было интересно понять, за что Чехов любил своих героев. И я нашел ответ: он любил их за то, что понимал, что все они смертны».

Уйти от кинематографической альма-матер Кончаловскому не удалось. В спектакле режиссер использует киноприемы. На заднике сцены появляются слайды для иллюстрации того, о чем говорят герои пьесы.

Дядя Ваня в исполнении Павла Деревянко - наивный, претенциозный человек, которого, как ни странно, совершенно не жалко. Как впрочем и Соню (Юлия Высоцкая), несмотря на ее трудолюбие и безответную любовь к Астрову. А вот кто однозначно вызывает симпатию — это Астров (Александр Домогаров), под рюмочку водки умно рассуждающий о гибнущих лесах.

В другом своем спектакле «Вишневый сад» Кончаловский использует то же решение сценического пространства, что и в «Дяде Ване». Та же деревянная платформа в центре сцены, те же киноприемы. На заднике сцены — установлен экран, на котором под стрекочущий звук пишущей машинки, возникают строчки из переписки Антона Павловича с женой - Ольгой Книппер-Чеховой.

История о том, как купец Ермолай Лопахин выкупил у помещицы Любови Раневской ее родовое имение вместе с вишневым садом, чтобы потом на месте этого сада построить дачи и сдавать их в аренду, знает бесчисленное множество интерпретаций. И все равно почти каждый сезон в московских театрах рождается новая постановка.

«Вишневый сад» не только последняя пьеса Чехова, но и заключительная часть чеховского триптиха режиссера. Почти с тем же актерским ансамблем, который создает совершенно новые характеры. Гаев в исполнении Александра Домогарова - жеманный, вздорный, а потому комичный аристократ. Юлия Высоцкая в роли Раневской, говорит одно, но думает совершенно другое. Искренняя она? Нет, конечно, как и большинство женщин. Виталий Кищенко в роли Лопахина - классический делец от сохи и мужик мужиком.

По замыслу режиссера последовательный показ всех трех постановок должен сложиться в стройную картину о судьбе России, не только прошлой, но и настоящей.

«Русские сезоны» − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.