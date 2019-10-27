Битва нарядов: медсестра Семенович, татуированная дочь Салтыковой и Бузова в трусах со стразами

Свое 23-летие канал Муз-ТВ отмечал с размахом, собрав на концерте в Кремле как маститых артистов, чьи клипы вот уже почти четверть века крутятся в эфире, так и модных звезд. На сцене зажгли Елка, Artik&Asti, Юлиана Караулова, Стас Михайлов, Зара, Александр Буйнов, «Дискотека Авария», Ирина Дубцова, Бьянка, «Город 312», Глюкоза…

ДЖИГАНА НЕ ЗАМЕТИЛИ

Главной гостьей вечера – «вишенкой на торте», как сама себя назвала, стала Ольга Бузова. Артистка, получившая на днях звание «Певица года» на премии Оксаны Федоровой, завершала трехчасовой концерт, но в коридорах Кремлевского дворца появилась заранее, за полтора часа до выхода на сцену. Увидев Олю, сбегающую по ступенькам служебного входа в простой клетчатой рубашке, журналисты принялись гадать, что же на этот раз оголит королева эпатажа – ноги или грудь. Бузова к камерам не торопилась: записывала в гримерке видео для фанатов, болтала с коллегами, накладывала грим… А когда наконец появилась, даже слепые заметили: победили ноги! Поющая ведущая предстала в полосатом боди, где черный бархат со стразами чередовался с прозрачной тканью, так что издалека наряд можно было принять за очень нарядные трусы с лифом-полоской. А хитом в Олином образе стали высоченные лаковые ботфорты, прикрывшие отсутствующие штаны или юбку.

Главной гостьей вечера – «вишенкой на торте», как сама себя назвала, стала Ольга БузоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К сверкающей Бузовой журналисты ринулись с таким рвением, что Джигана, который в этот момент закончил выступление и прошел к стенду из шариков раздавать интервью, почти никто и не заметил. Обернулись на него только тогда, когда артист споткнулся и с грохотом уронил часть декораций, но интервью так и не попросили, а кто-то и вовсе сделал знак «Тсс».

Правда, Бузова в этот вечер была немногословна: если на вручении «Певицы года» звезда откровенничала о долгожданной покупке квартиры за 120 млн (называя «каморочкой» 220-метровые хоромы), и опровергала помолвку с блогером Давидом Манукяном, то в Кремле говорила лишь о музыке.

Хитом в Олином образе стали высоченные лаковые ботфортыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я всего три года на сцене, а у меня уже есть раннее творчество, представляете? – хвалилась на камеры поющая ведущая. - На концертах поклонники постоянно просят что-то спеть из раннего, но у меня уже другая программа. Да мне часа три нужно, чтобы исполнить все мои песни! А вообще мне так приятно, что сегодня меня сделали хедлайнером – то есть все понимают, кто должен последним выступать, чтобы народ не разошелся.

Бузова в этот вечер была немногословна, но творческими успехами похвасталасьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СЕДОКОВА ГРОЗИЛАСЬ ПАРНЕМ-БАСКЕТБОЛИСТОМ

Анна Семенович тоже решила эпатировать публику, появившись в костюме медсестры с волнующим декольте.

Анна Семенович тоже решила эпатировать публику, появившись в костюме медсестры с волнующим декольтеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я сегодня буду лечить всех желающих! – объявила певица и принялась рассказывать, как поддерживает форму: Во-первых, не жрать, во-вторых, фитнес, кардионагрузки…

Певица заинтриговала признанием, что никогда не платит за покупки самаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Аня, у вас недавно был шоппинг на миллион рублей – это рекорд? – спросили певицу журналисты.

- Не думаю. Бывало и больше. Но я никогда не плачу за себя сама, поэтому деньги не считаю, - заинтриговала Семенович и отказалась обсуждать свою личную жизнь.

Кокетничала с прессой и экс-«ВИА Гра» Анна Седокова: запрещала фотографировать, пока не разложит подол своего шикарного платья, спрашивала, каким боком лучше позировать… Певица, которая лишь недавно сделала явным свой тайный роман с женатым баскетболистом Янисом Тиммой, светилась от счастья.

Анна Седокова запрещала ее фотографировать, пока не разложила подол своего шикарного платьяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Не снимайте со мной мужчин, моему парню это не понравится! – деланно смущалась Аня. – Семья и любовь – это для меня самое главное.

Певица недавно сделала явным свой тайный роман с баскетболистом Янисом ТиммойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одна влюбленная звезда, которая пока скрывает избранника – Ирина Дубцова, блиставшая в этот вечер и как певица, и как ведущая, на вопросы прессы отвечать не стала, сославшись на занятость – лишь попозировала. А вот Глюкоза, которую в последнее время все чаще подозревают в разводе с мужем, даже не вышла на фотосессию, скрывшись из вида сразу после концерта.

Ирина Дубцова блистала в этот вечер и как певица, и как ведущаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БУЙНОВ РАССЕКРЕТИЛ РОМАН С ЖАСМИН

Певица Жасмин, недавно отметившая 42-й день рожденья, выглядела ровесницей Муз-ТВ: похудевшая, посвежевшая.

Певица Жасмин, недавно отметившая 42-й день рожденья, выглядела ровесницей Муз-ТВФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я всегда сижу на диете – такая генетика, - вздохнула звезда. - Ну не такой я дрыщ, чтобы есть и быть худой. У меня очень много таких подруг-ведьм. Придерживаюсь правильного питания, консультируюсь с врачом, занимаюсь танцами.

- Как сохранять оптимизм в непростой ситуации, когда семья не может быть вместе? – спросили певицу, видимо, имея ввиду недавние новости: молдавский политик и бизнесмен Илан Шор, второй муж артистки, объявлен в международный розыск за громкую «кражу миллиарда» из банков Молдавии.

- А с чем связан этот вопрос? У нас все нормально, - поспешила свернуть неприятную тему Жасмин и перевела тему разговора: - Я дружу со многими артистами, есть и такие, кому могу позвонить поплакаться и в час, и в два ночи – Коле Баскову, Филиппу Киркорову, Стасу Михайлову, Сашок вот рядом (Буйнов, - Ред.). Кстати, ни разу не было, чтобы я прошла мимо него, и он не сказал: «Какая же ты красивая!».

- Ласточка моя, моя вечная невеста! – тут же откликнулся Буйнов. - Не то чтобы я полигамный, но хотя бы две жены иметь было бы классно. Тем более ты ведь восточная женщина! Эх, не дай бог услышит моя Аленка (жена. – Ред.)…

- В кинотеатрах выходит юбилейный концерт Пугачевой, отгремевший еще в апреле. Пойдете смотреть? – поинтересовались журналисты.

- Я на нем был. И могу подтвердить – пела Алла Борисовна вживую. Я потом переписывался в Инстаграме: одна женщина писала, мол, как не стыдно - фанера, другая – «а голос-то у нее скрипит». Я им ответил: «Девчонки, вы между собой разберитесь!». А в кино я пойду обязательно, просто чтобы приколоться и сравнить.

БЛИЗНЯШКИ САЛТЫКОВЫ

Изюминкой вечера стало появление двух Салтыковых – Ирины и Алисы, теперь тоже певицы. 53-летняя звезда девяностых и ее 32-летняя дочь выглядели почти как сестры-близняшки. Разве что тоненькая и скромная Алиса, облаченная в воздушное светлое платье, удивила публику обилием татуировок на руках. Какие-то мудреные узоры, волчья морда, женский портрет, надпись «Музыка – это любовь» - эти руки пережили немало боли!

Изюминкой вечера стало появление двух Салтыковых – Ирины и АлисыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это я все в Лондоне набила. Было болезненно, - призналась Салтыкова-младшая, а вот о значении татуировок говорить отказалась.

Татуировки Салтыкова-младшая набила в Лондоне, разглашать их значение певица отказаласьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А Салтыкова-старшая тем временем с гордостью снимала дочку и тут же публиковала в Инстаграм.

- Дожила! Я сегодня в зале, она на сцене, - призналась Ирина. – Горжусь!

- А волнуетесь? Все-таки сцена Кремля.

- А чего волноваться? Ну забудет слова, и что такого? Бывает!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Елка в Америке удивила бомжа

На дне рожденья телеканала певица Елка рассказала, как снимала в Америке свой последний клип на песню «Остаюсь»:

Певица Елка рассказала, как снимала в Америке свой последний клип на песню «Остаюсь»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Были в Нью – Йорке, и решили мимоходом просто снять клип на улицах. Что самое классное – всем прохожим было плевать! Да и мы веселились, матерились и гоготали за кадром. А в шесть утра нам дико захотелось даже не есть, а жрать, и мы в чем были – я в длинном платье со шлейфом – рванули в супермаркет за сэндвичами. По пути обогнали какого-то бомжа, потому что у нас перерыв был 4 минуты. Надо было видеть его лицо!

Катя Лель пришла на тусовку в молодежном наряде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нестареющая "Дискотека Авария" удивила юбочкой и раскованными позами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бьянка, также как и Бузова, осталась на празднике без штанов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стас Михайлов помолодел и похудел.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН