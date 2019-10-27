"А как же ребенок?": Тимати бросил родившую Решетову с сыном и уехал отдыхать на Мальдивы

Не прошло и двух недель с того момента, как рэпер Тимати стал второй раз отцом, как 36-летний музыкант оставил возлюбленную Анастасию Решетову и новорожденного сына Ратмира. Дело в том, что певец отправился на отдых на Мальдивские острова.

Тимати разместил фотографию, сделанную на борту частного самолета. На снимке рэпер держит в руках разрисованную доску для серфинга. В подписи к посту музыкант объявил открытие "кэмпа". "Прогноз стоит отличный, погода - сказка! Следите за прямыми эфирами и сторис! Всем, кто не смог попасть в этот раз с нами, следующий выезд в канун майских", - обратился к подписчикам музыкант.

Однако поклонники оказались недовольны поступком своего кумира. Многие написали о том, что рэпер плохо поступил, бросив в Москве 23-летнюю возлюбленную и ребенка. "Настя только родила, а вы умотали, ее одну с ребенком оставили", "Ребенок денег не считает ваших, ему нужно ваше присутствие, любовь и забота", "Не успела Решетова родить, как Тимон бросил ее и сына", "А никому не напоминает эта ситуация ту, что была с Аленой. Он тоже свалил отдыхать, когда она родила", "А как же ребенок?", "Как и в первом случае с Алисой: бабуля и мамуля нянчат деток, а вы на моря", "Настя только родила, а вы умотали, ее одну с ребенком оставили. Ей помогать надо, одной тяжело с ребеночком", - пишут возмущенные фолловеры.

timatiofficial Мы уже на месте

Сейчас с маленьким Ратмиром рядом остались мама и бабушка - мама Тимати Симона Яковлевна. Может, поэтому рэпер не беспокоится за судьбу своего ребенка. Он знает, что оставил наследника в надежных руках.

Кстати, когда Анастасия была на последних сроках беременности, Тимати также наведывался на Мальдивы. Мама рэпера оправдывала его путешествия тем, что работа есть работа. Ее нельзя было отменить.

Что касается Анастасии, то благодаря поддержке свекрови она не стала засиживаться дома. Молодая мать в первый же день после выписки из роддома отправилась в салон красоты, которым владеет. Избранница рэпера всерьез занялась своей фигурой. Ведь после родов Настя заметно поправилась, вот и надо сбросить лишние килограммы.

timatiofficial Я не суеверный человек. Но с возрастом стал больше обращать внимание на знаки

Сам Тимтати рассказывал, что безумно счастлив рождению сына. А за несколько часов до появления младенца на свет он увидел мистический знак. Во время работы в студии он включил лампу, в которой разглядел очертания женщины, держащей на руках младенца. "Через 16 часов я увидел изображение из лампы в реальной жизни", - поделился пророческим видением артист.