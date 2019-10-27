"У них появился стимул к жизни": Спортсменка и мать троих детей помогает пенсионерам из Находки

- Заниматься спортом я начала очень рано. В 14 лет уже стала мастером спорта по синхронному плаванию, в 18 лет уже официально работала тренером в краевой спортивной школе, - рассказывает Оксана Володина.

Сейчас она тренер, президент федерации синхронного плавания Находки, мама троих детей… В 2012 году она основала благотворительный фонд “Ника” - чтобы развивать спорт в городе, поддержать молодых атлетов. А теперь, спустя семь лет, основанный Оксаной фонд помогает не только спортсменам, но и малоимущим, инвалидам, пенсионерам.

- Когда я переехала из Владивостока в Находку, то по сути привезла сюда свой вид спорта. Основала Федерацию синхронного плавания, а чтобы она развивалась, нужно было искать средства. И задачей благотворительного фонда “Ника” изначально было развитие спорта в Находкинском городском округе. Но потом я открыла благотворительный магазин и постепенно начала работать не только со спортсменами, но и с нуждающимися людьми. Ближе узнала их проблемы, увидела бабушек и дедушек, которые приходили к нам за помощью, познакомилась с ними. Меня вдохновили их личные истории и захотелось начать помогать и им.

Фонд "Ника" был создан, чтобы помогать молодым талантливым спортсменамФото: Личный архив героя публикации

Оксана изучила благотворительные и волонтерские проекты для пожилых из других городов и написала проект школы “Активный пенсионер”. Подала его на президентский грант - и получила поддержку.

Весь год на безвозмездной основе пожилые люди из Находки учатся компьютерной грамотности, занимаются лечебной физкультурой, танцевальной гимнастикой, настольным теннисом, общей физической подготовкой, ищут вдохновения в творческих мастерских, в любой момент могут обратиться в юридическую консультацию. Регулярно для них устраивают зарядку: летом на свежем воздухе, а в холодное время в помещении.

В школе "Активный пенсионер" пожилые люди из Находки учатся компьютерной грамотности, занимаются спортом, ищут вдохновения в творческих мастерских Фото: БФ "Ника"

- Они научились пользоваться компьютером, улучшилось физическое состояние, расширился круг общения... Но главное - у них появился стимул к жизни. У них теперь улыбка на лице и глаза загорелись. А когда они подходят и говорят “спасибо” - меня саму это заставляет идти дальше, - говорит Оксана.

Школу “Активный пенсионер” уже прошли 400 человек. Но с окончанием президентского гранта работа не встанет: фонду “Ника” удалось получить субсидию краевого Департамента внутренней политики на продолжение всех курсов. Кроме того, к 2020 году в Находке откроются еще две школы для пожилых - Школа плавания и школа помощников.

Обе идеи Оксане подсказали сами подопечные. Находка - морской город, но оказалось, что многие люди пожилого возраста не умеют плавать. И кому, как не спортсменке-синхронистке попытаться им помочь?!

Оксана Володина - тренер, президент федерации синхронного плавания Находки, мама троих детейФото: Личный архив героя публикации

А в школе помощников пожилые люди смогут освоить новую специальность - чтобы иметь возможность и подработать, и занять свои дни чем-то полезным.

Те, кто выберут специальность “няня”, на теоретических занятиях освоят психологию и этику поведения в семье, узнают про профессиональные обязанности, основные подходы к работе, подготовятся к трудоустройству. Во время практики они будут помогать воспитателям в детском доме.

В школе также можно освоить специальность “сиделка”. Здесь расскажут про психологию общения с больным человеком, этику поведения в семье, профессиональные обязанности, гигиенический уход за ходячими и лежачими больными, основные подходы к работе, подготовят к трудоустройству. Практику обучающиеся пройдут в доме престарелых и инвалидов.

Планируется, что слушателями школы станут 240 человек - не только пенсионеров, но и людей предпенсионного возраста. Набор желающих стартует с ноября. Школа помощников также откроется благодаря полученному президентскому гранту.