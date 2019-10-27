2019-10-27T13:44:34+03:00
Общество

"У них появился стимул к жизни": Спортсменка и мать троих детей помогает пенсионерам из Находки

Благодаря проектам фонда “Ника” пожилые люди могут поправить здоровье, найти друзей и даже обучиться новой специальности
Наталия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Оксана Володина с ученицамиОксана Володина с ученицамиФото: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

- Заниматься спортом я начала очень рано. В 14 лет уже стала мастером спорта по синхронному плаванию, в 18 лет уже официально работала тренером в краевой спортивной школе, - рассказывает Оксана Володина.

Сейчас она тренер, президент федерации синхронного плавания Находки, мама троих детей… В 2012 году она основала благотворительный фонд “Ника” - чтобы развивать спорт в городе, поддержать молодых атлетов. А теперь, спустя семь лет, основанный Оксаной фонд помогает не только спортсменам, но и малоимущим, инвалидам, пенсионерам.

- Когда я переехала из Владивостока в Находку, то по сути привезла сюда свой вид спорта. Основала Федерацию синхронного плавания, а чтобы она развивалась, нужно было искать средства. И задачей благотворительного фонда “Ника” изначально было развитие спорта в Находкинском городском округе. Но потом я открыла благотворительный магазин и постепенно начала работать не только со спортсменами, но и с нуждающимися людьми. Ближе узнала их проблемы, увидела бабушек и дедушек, которые приходили к нам за помощью, познакомилась с ними. Меня вдохновили их личные истории и захотелось начать помогать и им.

Фонд "Ника" был создан, чтобы помогать молодым талантливым спортсменам Фото: Личный архив героя публикации

Фонд "Ника" был создан, чтобы помогать молодым талантливым спортсменамФото: Личный архив героя публикации

Оксана изучила благотворительные и волонтерские проекты для пожилых из других городов и написала проект школы “Активный пенсионер”. Подала его на президентский грант - и получила поддержку.

Весь год на безвозмездной основе пожилые люди из Находки учатся компьютерной грамотности, занимаются лечебной физкультурой, танцевальной гимнастикой, настольным теннисом, общей физической подготовкой, ищут вдохновения в творческих мастерских, в любой момент могут обратиться в юридическую консультацию. Регулярно для них устраивают зарядку: летом на свежем воздухе, а в холодное время в помещении.

В школе "Активный пенсионер" пожилые люди из Находки учатся компьютерной грамотности, занимаются спортом, ищут вдохновения в творческих мастерских Фото: БФ "Ника"

В школе "Активный пенсионер" пожилые люди из Находки учатся компьютерной грамотности, занимаются спортом, ищут вдохновения в творческих мастерских Фото: БФ "Ника"

- Они научились пользоваться компьютером, улучшилось физическое состояние, расширился круг общения... Но главное - у них появился стимул к жизни. У них теперь улыбка на лице и глаза загорелись. А когда они подходят и говорят “спасибо” - меня саму это заставляет идти дальше, - говорит Оксана.

Школу “Активный пенсионер” уже прошли 400 человек. Но с окончанием президентского гранта работа не встанет: фонду “Ника” удалось получить субсидию краевого Департамента внутренней политики на продолжение всех курсов. Кроме того, к 2020 году в Находке откроются еще две школы для пожилых - Школа плавания и школа помощников.

Обе идеи Оксане подсказали сами подопечные. Находка - морской город, но оказалось, что многие люди пожилого возраста не умеют плавать. И кому, как не спортсменке-синхронистке попытаться им помочь?!

Оксана Володина - тренер, президент федерации синхронного плавания Находки, мама троих детей Фото: Личный архив героя публикации

Оксана Володина - тренер, президент федерации синхронного плавания Находки, мама троих детейФото: Личный архив героя публикации

А в школе помощников пожилые люди смогут освоить новую специальность - чтобы иметь возможность и подработать, и занять свои дни чем-то полезным.

Те, кто выберут специальность “няня”, на теоретических занятиях освоят психологию и этику поведения в семье, узнают про профессиональные обязанности, основные подходы к работе, подготовятся к трудоустройству. Во время практики они будут помогать воспитателям в детском доме.

В школе также можно освоить специальность “сиделка”. Здесь расскажут про психологию общения с больным человеком, этику поведения в семье, профессиональные обязанности, гигиенический уход за ходячими и лежачими больными, основные подходы к работе, подготовят к трудоустройству. Практику обучающиеся пройдут в доме престарелых и инвалидов.

Планируется, что слушателями школы станут 240 человек - не только пенсионеров, но и людей предпенсионного возраста. Набор желающих стартует с ноября. Школа помощников также откроется благодаря полученному президентскому гранту.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Экс-глава МИД Украины заявил, что «даже Чебурашка» понимает проблему с формулой Штайнмайера
«Мне стыдно»: Украинская журналистка раскритиковала Зеленского за фразу про "президента, а не лоха"
На выпускном балу в Техасе неизвестный застрелил двух студентов и ранил десятерых
В Москве 27 октября может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Владимир Соловьев опубликовал кадры авиаударов в Сирии во время ликвидации главаря ИГ*
INA: в иракской разведке подтвердили ликвидацию главаря террористов аль-Багдади
Скандал со звездами-экскортницами не утихает: Андрей Малахов оправдался перед Серябкиной
Ученые выяснили, что во время интенсивных тренировок нужно есть картофельное пюре
Аналитики назвали столицы с самым дешевым такси до аэропорта
Диетологи назвали главные ошибки в питании детей
Авиакомпания «Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа 5 евро
Пилоты из США подглядывали за стюардессами с помощью камеры в душе самолета
Четыре человека погибли при обрушении угольной шахты в Китае
Бывший депутат Верховной Рады предрек Украине удар по экономике из-за российского угля
В КНДР попросили США не пользоваться «дружбой Трампа с Ким Чен Ыном»
В Японии из-за тайфуна почти 4,5 тысячи человек не могут вернуться в свои дома
Newsweek: Американские военные уничтожили в Сирии главаря ИГ*
Создатели хоррор-квеста пообещали 20 тысяч долларов прошедшему девятичасовую игру
Белый дом: В воскресенье президент США «сделает важное заявление»
«Все не так просто»: Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций ЕС
Элтон Джон из-за болезни перенес концерт в США почти на полгода
Премьер Ирака приказал направить против протестующих в Багдаде спецназ
Захарова ответила на заявление Киева об «опыте войны с Россией»
«Киев не готов к разведению войск»: Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе