Ударили диктантом по топографической безграмотности

Когда в аудиторию Шуваловского корпуса МГУ вошел президент РГО и по совместительству министр обороны Сергей Шойгу, зал разразился аплодисментами. Но когда за ним в дверях появился лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров, многие открыли рот от удивления. А что, в этом году Шнуров даже вопросы озвучивал вместе с Никитой Михалковым и телеведущей Марией Ситтель.

Сергея Шойгу зал встретил аплодисментами.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это ваш первый опыт диктанта? – поинтересовалась ведущая Яна Чурикова у Шнурова.

- Нет, кажется, в школе писал, - улыбнулся музыкант. - Но я плохо помню. Я вообще школу плохо помню.

Появление Сергея Шнурова в аудитории МГУ стало неожиданным сюрпризом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вы тогда у президента РГО списывайте, - посоветовала ведущая. – У вас, Сергей Кужугетович, какие были результаты в прошлом году?

- Очень хорошие», - скромно ответил министр обороны, для которого нынешний диктант уже пятый.

Географический диктант в этом году юбилейный, он проходит в пятый раз. Его с подачи Сергея Шойгу затеяло Русское географическое общество с целью повысить интерес к географии и вообще рассказать россиянам о России. С каждым годом он все набирал популярность. Точное число участников в этом году будет известно позже, но площадок зарегистрировано 5831 против 3910 в прошлом году. Кроме России, диктант прошел 109 странах - на всех континентах кроме Антарктиды.

Александр Фетисов и Сергей Иванов писали Географический диктантФото: Михаил ФРОЛОВ

На английский язык вопросы переводились всегда, но на этот раз они были и на французском. Потому что в российском духовно-культурном православном центре в Париже диктант писали преподаватели и студенты Сорбоны.

Были и другие нововведения в этом году. К примеру, задания разработали специалисты викторины "Своя игра": 10 вопросов попроще, 30 - для эрудитов. Вот, к примеру, вопрос из первой части: «Какое море нужно пройти, чтобы попасть из Средиземного моря в Азовское?». Легкотня, да? Но вот вопросик из второй: «Какое географическим объектом можно составить словосочетание с прилагательным «байрачный»?» И варианты: лес, водопад, вулкан, горный склон.

Задания теста были не из легких.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поди, в общем, разберись. Вот и скрипели шариками по бумаге и Сергей Шойгу, и Сергей Шнуров, и прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов вместе с десятками тысяч любителей географии и просто желающий проверить себя людей. А когда вопросы закончились, многие в прямом смысле смахнули пот со лба.

- В этом году вопросы стали интереснее и познавательнее, - сказал Сергей Шойгу после диктанта. – Мы учитывали резкое увеличение аудитории, хочется, чтобы люди чуть-чуть больше узнали, и мы в сами вопросы закладывали некую познавательную часть. Радует, что все большее количество людей думают о нашей стране, интересуются ее географией и историей.

Телеведущий Иван Затевахин в аудитории МГУ.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мне было скорее интересно, нежели трудно, - признался Сергей Шнуров. – Оказавшись здесь, я как-то вспомнил свои школьные и студенческие годы, я прямо ощутил, как нейроны бегают в моем предпенсионном мозгу и пытаются что-то вспомнить. Это, классно, даже щекотно. Я знал часть вопросов, потому что озвучивал их. Но из-за лени я даже не стал гуглить ответы, и поэтому пришлось напрягать мозг вместе со всеми.

- А вы списывали у Сергея Кужугетовича, как вам советовали? - поинтересовался я.

- Да, - честно признался Шнуров, а Сергей Шойгу в подтверждение кивнул. – Но, боюсь, мне это не очень помогло.

Шнуров признался, что списывал у Шойгу.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А я пытался списать со шпаргалки, - сказал спецпредставитель президента вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Он достал из кармана маленький, умещающийся в ладони томик «География для офицера». – Мне ее, шпаргалку в Минобороны подарили. Отличная вещь, но во время диктанта пока найдешь нужное, все остальное пропустишь. Так что приходилось писать, что знаешь.

Кстати, для тех, кто не успел поучаствовать в географическом диктанте, шанс еще есть. Можно пройти его на сайте РГО (dictant.rgo.ru). Онлайн-версия будет доступна с 14:00 по московскому впемени 27 октября по 14:00 31 октября.

В фойе перед диктантом можно было собрать географический паззл...Фото: Михаил ФРОЛОВ