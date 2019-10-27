2019-10-27T18:26:21+03:00
Спорт

"Спартак" разгромил "Локомотив" 3:0, выиграв первый матч при новом тренере

Героем матча стал Зелимхан Бакаев, сделавший три голевые передачи
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграл против "Локомотива". Фото: Станислав Красильников/ТАСС"Спартак" сыграл против "Локомотива". Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В воскресенье, 27 октября, в Москве на поле стадиона "РЖД Арена" был сыгран главный матч 14 тура чемпионата России по футболу. Столичный "Спартак", который обосновался в нижней части турнирной таблицы, приехал к московскому "Локомотиву", который всеми силами сражается за места в топе Премьер-Лиги. Смена тренера помогла "красно-белым" сыграть обратно от турнирного расклада. Еще неделю назад спартаковцы под началом Доменико Тедеско сыграли дома вничью 0:0 с казанским "Рубином", а вот в игре с "Локо" они показали отличный футбол!

Если первый тайм команды отыграли на равных, завершив стартовые 45 минут вничью, то вот уже после перерыва началось настоящее шоу. На 57-й минуте после быстрой атаки счет в поединке открыл форвард "Спартака" Эсекиель Понсе. Аргентинец после передачи от Бакаева убежал в быстрый отрыв и перебросил мяч через вратаря "Локо" Гильерме.

Локомотив - Спартак. 0:1. Эсекьель Понсе, Российская Премьер-Лига, 14 тур 27.10.2019.Локомотив - Спартак. 0:1. Эсекьель Понсе

Следующего гола пришлось ждать 20 минут. И голевой пас от Бакаева получил уже Джордан Ларссон, пробивший в дальний от вратаря "Локо" угол - 2:0! Ну а в следующей же атаке эта парочка делает контрольный выстрел. Бакаев - пас на Ларссона - и счет становится 3:0!!! "Локомотив" был добит третьим голом. "Спартак" разгромил "Локомотив" со счетом 3:0.

"Локомотив" после этого матча остался на 3 месте в Премьер-Лиге с 29 очками после 14 игр. "Спартак" же поднялся сразу с 11 на 6 место - у них 18 баллов. В следующем туре 2 ноября "Локомотив" сыграет в Уфе. А вот "Спартак" через два дня примет тульский "Арсенал" на своем поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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